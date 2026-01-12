Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Hertlův životní večer v NHL. Bláznivým způsobem zničil svůj bývalý tým

ČTK

Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize.

Golden Knights Sharks Hockey
Tomáš Hertl v utkání mezi San José a Las VegasFoto: CTK
Reklama

Hertl rozložil svou bodovou nadílku do všech tří třetin. V té první v přesilové hře připravil branku pro Pavla Dorofejeva, který poslal Vegas do vedení 2:1. Ve druhém dějství si připsal gól a asistenci a stejnou bilanci měl i v závěrečné dvacetiminutovce.

Vegas díky Hertlovu nejlepšímu večeru v kariéře vyhráli čtvrtý zápas v řadě a v tabulce Západní konference se posunuli na čtvrté místo. San Jose je šesté.

Pražský rodák pěti body navázal na fantastické představení Davida Pastrňáka ze sobotního programu, v němž se český forvard blýskl šesti asistencemi při vysoké výhře Bostonu 10:2 nad New York Rangers.

Bruins vyhráli i v neděli, tentokrát jim k tomu ale stačila jediná trefa. Zápas s Pittsburghem rozhodl už v čase 11:00 švédský útočník Viktor Arvidsson. Pastrňák i Pavel Zacha vyšli bodově naprázdno, Bruins ale vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na osmé místo vyrovnané tabulky Východní konference.

Reklama
Reklama

Vydařený zápas za sebou má český brankář Vítek Vaněček, jenž 33 zákroky pomohl Utahu k bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Columbusem. Úřadující vítěz Stanley Cupu, naskočil po pěti zápasech na lavičce a blýskl se úspěšností zákroků sahající k 92 procentům.

Výsledky NHL:

Boston - Pittsburgh 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 11. Arvidsson. Střely na branku: 18:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Arvidsson (oba Boston), 3. S. Skinner (Pittsburgh).

Reklama
Reklama

Winnipeg - New Jersey 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky: 19. Iafallo, 23. J. Toews, 38. Vilardi, 47. Pearson - 22. a 29. Glass, 20. Hischier. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14.165. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Morrissey (oba Winnipeg), 3. L. Hughes (New Jersey).

Nashville - Washington 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky: 14. Stamkos, 42. C. Smith, 44. Josi - 6. Ovečkin, 50. Frank. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. C. Smith (všichni Nashville).

Reklama
Reklama

Utah - Columbus 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 17. McBain, 22. Sergačov - 3. Pyyhtiä, 39. Coyle, 62. Voronkov. Střely na branku: 27:36. Vítek Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. DIváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Voronkov (Columbus), 2. Sergačov (Utah), 3. Fantilli (Columbus)

San Jose - Vegas 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Branky: 10. Graf, 37. Wennberg - 8. a 25. Eichel, 31. a 59. Hertl, 11. Dorofejev (Hertl), 33. Whitecloud (Hertl), 58. Theodore (Hertl). Střely na branku: 20:33. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Eichel, 3. Stone (všichni Vegas).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.
Navzdory pochybnostem a propagandistickému nátěru zůstává Studna u diváků populární.

Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát

Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama