Hertlův životní večer v NHL. Bláznivým způsobem zničil svůj bývalý tým

Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly a třemi asistencemi řídil vysokou výhru Vegas 7:2 nad svým bývalým týmem ze San Jose. Český útočník si pěti body vylepšil osobní rekord v NHL a s bilancí 18+21 je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize.
Hertl rozložil svou bodovou nadílku do všech tří třetin. V té první v přesilové hře připravil branku pro Pavla Dorofejeva, který poslal Vegas do vedení 2:1. Ve druhém dějství si připsal gól a asistenci a stejnou bilanci měl i v závěrečné dvacetiminutovce.
Vegas díky Hertlovu nejlepšímu večeru v kariéře vyhráli čtvrtý zápas v řadě a v tabulce Západní konference se posunuli na čtvrté místo. San Jose je šesté.
Pražský rodák pěti body navázal na fantastické představení Davida Pastrňáka ze sobotního programu, v němž se český forvard blýskl šesti asistencemi při vysoké výhře Bostonu 10:2 nad New York Rangers.
Bruins vyhráli i v neděli, tentokrát jim k tomu ale stačila jediná trefa. Zápas s Pittsburghem rozhodl už v čase 11:00 švédský útočník Viktor Arvidsson. Pastrňák i Pavel Zacha vyšli bodově naprázdno, Bruins ale vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na osmé místo vyrovnané tabulky Východní konference.
Vydařený zápas za sebou má český brankář Vítek Vaněček, jenž 33 zákroky pomohl Utahu k bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Columbusem. Úřadující vítěz Stanley Cupu, naskočil po pěti zápasech na lavičce a blýskl se úspěšností zákroků sahající k 92 procentům.
Výsledky NHL:
Boston - Pittsburgh 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 11. Arvidsson. Střely na branku: 18:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Arvidsson (oba Boston), 3. S. Skinner (Pittsburgh).
Winnipeg - New Jersey 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Branky: 19. Iafallo, 23. J. Toews, 38. Vilardi, 47. Pearson - 22. a 29. Glass, 20. Hischier. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14.165. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Morrissey (oba Winnipeg), 3. L. Hughes (New Jersey).
Nashville - Washington 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Branky: 14. Stamkos, 42. C. Smith, 44. Josi - 6. Ovečkin, 50. Frank. Střely na branku: 21:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Stamkos, 3. C. Smith (všichni Nashville).
Utah - Columbus 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 17. McBain, 22. Sergačov - 3. Pyyhtiä, 39. Coyle, 62. Voronkov. Střely na branku: 27:36. Vítek Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. DIváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Voronkov (Columbus), 2. Sergačov (Utah), 3. Fantilli (Columbus)
San Jose - Vegas 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Branky: 10. Graf, 37. Wennberg - 8. a 25. Eichel, 31. a 59. Hertl, 11. Dorofejev (Hertl), 33. Whitecloud (Hertl), 58. Theodore (Hertl). Střely na branku: 20:33. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Eichel, 3. Stone (všichni Vegas).
ŽIVĚMrazy kulminují, přijde ledovka, varuje předpověď. Poté se však počasí výrazně změní
Mrazivé počasí a sníh i dnes na některých místech v Česku komplikují provoz. Řidiči jsou kvůli rozbředlému sněhu vyzýváni k opatrnosti. V Hliništi v jihočeské části Šumavy dnes padl 35 let starý teplotní rekord. Podle ČHMÚ se však do Česka blíží teplá fronta.
Půl století od Studny: proč příběh šíleného otce se sekyrou dodnes nedává nikomu spát
Z ložnice se ozve křik, vrah se šíleně kývá sekyrou a syn bojuje o život v hluboké studni. Před 50 lety vtrhla na obrazovky tehdejší československé televize Studna. Jenže zatímco seriálový major Zeman měl jasno, skutečný zločin z Vonoklas zůstává i po půl století plný pochybností. Co tehdejší vyšetřovatelé raději zamlčeli a proč se z rodinné tragédie musela stát politická zbraň?
V Polsku ho viní ze zpronevěry. Exministr získal od Orbána azyl v Maďarsku
Maďarské úřady udělily politický azyl polskému exministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi. Informoval o tom tento národněkonzervativní politik.
ŽIVĚRusko v noci masivně útočilo na Kyjev i Oděsu, dodávky elektřiny váznou
Rusko v noci na dnešek znovu zaútočilo na Kyjev nebo jihoukrajinskou Oděsu. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Z Oděsy jsou hlášeni dva zranění. Útoky ukrajinských dronů bez podrobností hlásí Moskva.
Čapkovi roboti? To zní možná školometsky, ale hleďme, co už umí Muskův Optimus
Když třicetiletý Karel Čapek před více než sto lety napsal své drama R.U.R., dal tím světu nejen skvělé umělecké dílo, ale současně i slovo robot. Jen pro upamatování – zkratka v názvu divadelní hry znamená Rossumovi univerzální roboti a odkazuje se ke klíčovému prvku tohoto díla.