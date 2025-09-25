Brankář okouzlil extraligu hned po maturitě. V Bagu rezonoval i návrat po rakovině

Tři venkovní zápasy, tři prohry. S bídnou bilancí jelo pardubické Dynamo v úterý na Kladno. A vysvobodil ho hráč, který nepatří mezi nablýskané a majitelem Petrem Dědkem hýčkané hvězdy. Gól a asistenci při vítězství 5:4 zapsal Dominik Hrníčko.
"Úžasný příběh," gratuluje v Bagu bývalý útočník Václav Nedorost. "Překonal rakovinu, vrátil se k hokeji. Teď má první gól. Sám jsem si prošel řadou zranění a nebylo lehké se dostávat zpátky. Ale tohle je ještě něco jiného. Klobouk dolů," upřímně gratuluje dvojnásobný juniorský mistr světa.
Spolu s moderátorkou Terkou Kubíčkovou a bývalým elitním gólmanem Romanem Málkem probírají také skvělou formu mistrovské Komety nebo famózní nástup karlovarského mladíka Petra Tomka mezi chlapy.
Ale především se věnují brankářskému řemeslu. I tady zaujala v minulých dnech jedna story. Pavel Čajan nejprve složil maturitu před školní komisí, pak před extraligovými fanoušky a Litvínov v něm našel novou jedničku.
"Jestli je na tom stejně jako já, tak se určitě víc zapotil při zkoušení než na ledě," směje se Nedorost při vzpomínce na svou "zkoušku dospělosti". "Vypadá výborně, má dvě výhry ze tří startů. Litvínov dal šanci mladému klukovi a může se jim to vrátit," cení Málek.
Přidá svůj názor i na navrátilce Aleše Stezku, který obsadil brankoviště Komety. Čím děsí střelce? Proč se neprosadil v NHL? Co je jeho silná vlastnost, ze které těží celý tým? A co vlastně musí všechno umět moderní gólman?
"Když se mnou v Plzni byl Dominik Frodl, uměl dávat žabičky přesnější než kdejaký obránce," směje se Václav Nedorost. "Když jsem to zkoušel já a udělal za bránou chybu, hned na mě Růža řval, ať se neopovažuju tam jet ještě jednou," přidá historku jeho parťák.
Co říká svým mladým svěřencům? I to se dozvíte v téměř hodinovém povídání, které na Aktuálně.cz dostáváte v plném znění.