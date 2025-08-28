Lední hokej

Noční můra, bědují na Slovensku. Češi uštědřili sousedům nevídaný debakl

před 21 hodinami
Středeční federální derby na silně obsazeném Turnaji pěti zemí v Chomutově se zvrtlo v nečekaně jednoznačnou záležitost. Čeští hokejoví junioři vedli už 9:0 a nakonec zvítězili 10:2, což na Slovensku vyvolalo rozčarování.
Brankář Michal Prádel ze Slovenska a Adam Titlbach z Česka, který střílí gól.
Brankář Michal Prádel ze Slovenska a Adam Titlbach z Česka, který střílí gól. | Foto: ČTK

"Totální destrukce. Slovenská dvacítka schytala proti Čechům hanebný dvouciferný výprask," shrnul zápas web Šport.sk.

"Noční můra v podání slovenských hokejistů," přidal Športweb. 

Nevídaná kanonáda odstartovala zkraje první třetiny vcelku šťastně, když Adamovi Novotnému pomohla k přesilovkovému gólu teč soupeřovy brusle. Pak Češi navyšovali skóre pohlednými kombinacemi nebo blafáky při samostatných únicích. Na tribuně to sledoval i kouč českého áčka Radim Rulík. 

Hlavními hvězdami byli útočníci Adam Titlbach (2+2) a Adam Jecho (2+1).

Hráli i Radim Mrtka s Adamem Jiříčkem, obránci z prvního kola draftu severoamerické NHL. Na ledě byly i velké naděje pro příští dražbu talentů jako bek Vladimír Dravecký junior či již zmíněný Novotný.

V podobném složení nastoupí Češi i na přelomu roku na mistrovství světa v americké Minnesotě, kde budou po stříbru a dvou bronzech hrát o čtvrtou medaili v řadě. Trenér dvacítky Patrik Augusta má teď poslední možnost vidět tým blízko ideální konstelace, pak se řada opor rozprchne do zámořských soutěží.

Slováci měli k nejsilnější sestavě dál, ale nastoupili třeba forvardi Adam Nemec s Tomášem Chrenkem, kteří mají šanci na první kolo příštího draftu. Navíc v úvodní třetině chytal Michal Prádel, šestý gólman uplynulého draftu, kterého si ve třetím kole zamluvil Detroit.

Rozhodně se od Slovenska čekalo víc než debakl 2:10, doplněný prohrou na střely 16:43.

"Výsledek mluví sám za sebe," povzdechl si nový kouč slovenské dvacítky Peter Frühauf. "Získali jsme ale informace o týmu a o tom, jak dokážeme zvládat zápasy na této úrovni. Rozhodně nemůžeme upadat do takové slovenské mentality, že když dostaneme nešťastný gól a po něm jeden nebo dva přesné zásahy, zápas je pro nás ztracený." 

"V tu chvíli musíme naopak zapnout, ukázat sebevědomí a vyhrávat souboje. Jak jsme to ostatně udělali ve třetí třetině, kdy se zvedlo osm až deset kluků, kteří s výsledkem chtěli něco udělat," dodal trenér.

Zatímco Slováci mají dnes pauzu, Češi v 18:30 nastoupí proti Finsku. Ve zbytku Turnaje pěti pak vyzvou ještě Švýcarsko a Švédsko.

