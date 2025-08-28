Noční můra, bědují na Slovensku. Češi uštědřili sousedům nevídaný debakl

"Totální destrukce. Slovenská dvacítka schytala proti Čechům hanebný dvouciferný výprask," shrnul zápas web Šport.sk.
"Noční můra v podání slovenských hokejistů," přidal Športweb.
Nevídaná kanonáda odstartovala zkraje první třetiny vcelku šťastně, když Adamovi Novotnému pomohla k přesilovkovému gólu teč soupeřovy brusle. Pak Češi navyšovali skóre pohlednými kombinacemi nebo blafáky při samostatných únicích. Na tribuně to sledoval i kouč českého áčka Radim Rulík.
Hlavními hvězdami byli útočníci Adam Titlbach (2+2) a Adam Jecho (2+1).
Hráli i Radim Mrtka s Adamem Jiříčkem, obránci z prvního kola draftu severoamerické NHL. Na ledě byly i velké naděje pro příští dražbu talentů jako bek Vladimír Dravecký junior či již zmíněný Novotný.
V podobném složení nastoupí Češi i na přelomu roku na mistrovství světa v americké Minnesotě, kde budou po stříbru a dvou bronzech hrát o čtvrtou medaili v řadě. Trenér dvacítky Patrik Augusta má teď poslední možnost vidět tým blízko ideální konstelace, pak se řada opor rozprchne do zámořských soutěží.
Slováci měli k nejsilnější sestavě dál, ale nastoupili třeba forvardi Adam Nemec s Tomášem Chrenkem, kteří mají šanci na první kolo příštího draftu. Navíc v úvodní třetině chytal Michal Prádel, šestý gólman uplynulého draftu, kterého si ve třetím kole zamluvil Detroit.
Rozhodně se od Slovenska čekalo víc než debakl 2:10, doplněný prohrou na střely 16:43.
"Výsledek mluví sám za sebe," povzdechl si nový kouč slovenské dvacítky Peter Frühauf. "Získali jsme ale informace o týmu a o tom, jak dokážeme zvládat zápasy na této úrovni. Rozhodně nemůžeme upadat do takové slovenské mentality, že když dostaneme nešťastný gól a po něm jeden nebo dva přesné zásahy, zápas je pro nás ztracený."
"V tu chvíli musíme naopak zapnout, ukázat sebevědomí a vyhrávat souboje. Jak jsme to ostatně udělali ve třetí třetině, kdy se zvedlo osm až deset kluků, kteří s výsledkem chtěli něco udělat," dodal trenér.
Zatímco Slováci mají dnes pauzu, Češi v 18:30 nastoupí proti Finsku. Ve zbytku Turnaje pěti pak vyzvou ještě Švýcarsko a Švédsko.