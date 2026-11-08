„Feministky musí přežít bez ruských mužatek.“ Český ministr pobouřil výrokem o hokeji

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se v příštím týdnu setká s vedením českého hokeje kvůli pořádání lednového mistrovství světa žen. Neumí si představit start ruských sportovkyň. V diskusním pořadu CNN Prima News připomenul, že Česko nevydává ruským sportovcům víza, nyní řeší, co s případnými příjezdy ruských sportovkyň ze schengenského prostoru.
Členové vlády v uplynulém týdnu označili rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu o okamžitém návratu Ruska do mezinárodních turnajů za nešťastné.
Účast ruských hokejistů si neumějí na českých sportovištích představit. Opozice mluví o možnosti povýšení nařízení vlády ohledně víz pro ruské sportovce na úroveň zákona.
S exministrem zahraničí Janem Lipavským (klub ODS) se Macinka dostal do sporu, když uvedl, že lední hokej je podle něj mužský sport a uvedl, že „feministky“ tak budou muset přežít „bez ruských mužatek“.
Lipavský výrok označil za nevhodný. Za nechutný faul označila na síti X Macinkův výrok místopředsedkyně Sněmovny Michaela Šebelová (STAN). „České hokejistky dělají svými výkony Česku lepší službu a důstojnější reprezentaci než Petr Macinka v pozici ministra zahraničí,“ uvedla.
„Za takovou ‚úctu‘ k ženám, které nás reprezentují, by si zasloužil nejdřív pár symbolických krosčeků na ledě a pak trénink MMA sparingu. Třeba by se mu rozsvítilo,“ komentoval výrok na X poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.
Mistrovství světa v ledním hokeji žen kategorie do 18 let se má v lednu uskutečnit v Ostravě. Macinka a Lipavský se shodli, že si neumějí představit, že by v době války na Ukrajině v Česku zněla ruská hymna.
O aranžmá sportovní akce chce Macinka jednat s šéfem Českého svazu ledního hokeje Aloisem Hadamczikem a viceprezidentem Mezinárodní hokejové federace Petrem Břízou. Schůzku plánoval už v uplynulém týdnu, byl ale nemocný.
Hadamczik ve čtvrtek uvedl, že Český svaz ledního hokeje bude potřebovat v souvislosti s avizovaným bojkotem zápasů proti Rusku na mistrovství světa i při pořádání lednového šampionátu hráček do 18 let pomoc vlády.
„Musí rozhodnout o tom, že jim nebudou udělena víza. Mohou přijet do schengenského prostoru, ale policie může říct, že tady nemohou vykonávat činnost,“ řekl Hadamczik.
Národní tým podle šéfa svazu bude potřebovat pomoc vrcholných představitelů státu i při případném bojkotu souboje s Rusy na MS.
„Nemůžeme jen tak říct, že s nimi nebudeme hrát. To bychom byli sankcionováni a spadli do B skupiny. Potřebujeme zásah vyšší moci a to je rozhodnutí naší vlády, že řekne, že nám zakazuje, abychom s touto zemí hráli,“ uvedl Hadamczik. Zákonem mají například zakázáno hrát s Ruskem Lotyši.
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