Třinec zvládl drama, zdolal Malmö i podruhé a prošel do čtvrtfinále Ligy mistrů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Třinečtí hokejisté porazili v odvetě osmifinále Ligy mistrů Malmö 2:1 a postoupili mezi nejlepších osm celků soutěže. Výhru vystříleli Tomáš Marcinko s Davidem Ciencialou, ve čtvrtfinále se Oceláři střetnou s dalším švédským týmem Brynäs.

Třinec - Třinečtí hokejisté se poprvé probojovali do čtvrtfinále Ligy mistrů. Oceláři zopakovali týden staré vítězství 2:1 nad Malmö i v domácím prostředí a prošli mezi posledních osm týmů, kde bude jejich soupeřem další švédský tým Brynäs. Ten uspěl v partii s Mannheimem, když po výhře 3:2 venku uspěl i doma 2:1.

"Týmu musím poblahopřát, protože v tom programu, který máme, kluci zvládají zápasy výborně. Tomuto úspěchu jsme položili základ už v Malmö a doma jsme to jen potvrdili. Drželi jsme se plánu, jaký jsme si řekli před zápasem a to vedlo k tomuto výsledku," řekl po utkání druhý trenér Třince Marek Zadina.

Třinec měl k dobru jeden gól a krátce po začátku zápasu svou pozici ještě vylepšil. Z úvodní aktivity vzešla vedoucí trefa Marcinka, který v sedmé minutě tečoval do branky Linhartovu dělovku od modré čáry.

Pak ale vystrčil růžky i šestý celek švédské ligy a domácí akcie držel nad vodou zejména gólman Hrubec, který zlikvidoval možnosti Görtzovi a Stormovi.

Třinecký kouč Václav Varaďa dal příležitost i teprve šestnáctiletému útočníku Raškovi, který nabil na druhý gól Martinu Růžičkovi, ale soupeře po jeho střele zachránila tyčka. A více klidu nezajistili Slezanům ani Polanský s Adamským, jejichž pokusy zmařil Alsenfelt.

Malmö bylo v závěru stále dotěrnější a nebezpečnější. Výborně chytající Hrubec odolával 56 minut. Necelé čtyři minuty před koncem ho ale nechytatelnou střelou po individuální akci v oslabení překonal Bryggman. "Závěr byl hodně hektický. Byla obrovská škoda, že do toho plácl, ale naštěstí se to štěstí odrazilo k nám," řekl třinecký gólman Šimon Hrubec.

Když Chmielewski spálil sólový nájezd, třinečtí diváci zažívali při power play hostů infarktový závěr. Linhart nejprve minul prázdnou branku a z protiútoku málem vyrovnal Forsberg, ale nakonec zpečetil postup do čtvrtfinále střelou takřka přes celé hřiště do prázdné branky Cienciala.

"Je to nesmírně cenný postup, kterého si vážíme, protože jsme dvakrát za sebou porazili dva švédské celky, které jsou v jejich soutěži dobré a nahoře. Po tom, co jsme to uloupili u nich, podařilo se nám je obrat i u nás. Jsem plný dojmů," řekl Hrubec.

Hokejová Liga mistrů - osmifinále play off, odveta:

HC Oceláři Třinec - Malmö Redhawks 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Marcinko (Linhart, Irgl), 60. Cienciala (M. Kovařčík) - 57. Bryggman (Händemark). Rozhodčí: Iwert, Piechaczek (oba Něm.) - Špůr, Hynek (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4782. První zápas: 2:1, postoupil Třinec.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Adámek, D. Musil, Jank, Linhart, Bartko - Martin Růžička , M. Kovařčík, Chmielewski - Irgl, Marcinko, Mikulík - Dravecký, Polanský, Adamský - Cienciala, Rákos, Svačina - Raška. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Malmö: Alsenfelt - Warg, E. Andersson, Mäntylä, Lerby, J. Olsson, Arell, Mylläri - Bryggman, Händemark, Zaar - Görtz, Forssell, J. Olofsson - Haudum, Miele, Storm - Eklind, Ch. Forsberg, Rosdahl - Lennström. Trenéři: P. Andersson, Filander a J. Mattsson.

Hokejová Liga mistrů - osmifinále play off, odvety:

Tappara Tampere - JYP Jyväskylä 3:2, první zápas: 1:3, postoupilo Jyväskylä; Brynäs IF - Adler Mannheim 2:1, první zápas: 3:2, postoupil Brynäs;

19:00 Växjö Lakers HC - EC Red Bull Salcburk,

19:30 EHC Red Bull Mnichov - SC Bern,

20:00 Nottingham Panthers - SC Curych Lions.