Třinec po obratu znovu vyhrál v Hradci Králové. Liberec už je ve velkých problémech

Třinec po obratu uspěl v Hradci Králové a ve čtvrtfinále play off extraligy vede už 2:0 na zápasy. Stejně jako Karlovy Vary, které i podruhé dokázaly zvítězit v Liberci.
Hokejisté Třince navázali na páteční triumf a i ve druhém utkání čtvrtfinále play off extraligy zvítězili na ledě Hradce Králové. Po obratu z 0:2 vyhráli 3:2 v prodloužení díky gólu Miloše Romana v čase 67:00. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsali shodně Libor Hudáček a Matěj Kubiesa. Série se nyní stěhuje do Třince, třetí zápas se odehraje pod Javorovým v úterý.
Třinečtí, kteří se museli obejít bez zraněného útočníka Sikory, byli v úvodní části nebezpečnější. V páté minutě jim pomohl k první velké příležitosti chybou v rozehrávce McCormack, před Škorvánkem byli rázem osamocení Martin Růžička s Ciencialou, jenž ale domácího gólmana nepřekonal.
Jen o chvilku později byli Oceláři znovu blízko, Kubiesovu střelu však za Škorvánkovými zády zastavila tyčka. V sedmé minutě vyhodil napřímo kotouč do hlediště Galvas a musel na trestnou lavici. Pukem navíc způsobil krvavé zranění v obličeji jednomu z diváků, několik minut se proto nehrálo.
Východočeši přesilovku nevyužili, faulem ji navíc zkrátil Bunnaman. Na konci 10. minuty, kdy už hrál Třinec přesilovku, Galvasova tečovaná rána orazítkovala horní tyčku. Před přestávkou nevyužili početní výhodu domácí po Kundrátkově faulu.
Ze druhé třetiny uteklo 64 sekund a Východočeši slavili vedoucí trefu. Jergl udělal poctivé kolečko okolo branky v útočném pásmu, po naznačení střely si vytvořil ideální pozici pro zakončení a prostřelil Mazance mezi betony.
Jen o chvilku později zůstal ležet otřesený na ledě jeden z dvojice hlavních sudích Šindel po nezaviněné srážce s Radilem, po chvilce byl ale připravený dál rozhodovat a hra mohla pokračovat.
Ve 26. minutě sklouzl Klímovi kotouč z hole v obrovské šanci před třineckým brankovištěm, vzápětí neuspěl z dorážky Pavelka. Před polovinou zápasu si vytvořil dobrou pozici pro zakončení Kundrátek, krátce poté měl velkou možnost Flynn, jenže oba ztroskotali na pozorném Škorvánkovi.
Ve 33. minutě odpověděli na tlak hostů druhým zásahem Královéhradečtí. Po zásahu Škorvánka vyhodil puk skvělým lobem Vukojevic, dosprintoval si pro něj Kohout, pokryl si ho před dotírajícím Marianem Adámkem, a když si stihl na poslední chvíli pomoci i druhou rukou, zakončil pod horní tyčku.
Galvas mohl snížit odvážným průnikem, jenže Škorvánek byl proti. Vzápětí na druhé straně Bunnaman v obrovské příležitosti trefil jen tyčku odkryté třinecké branky.
Po Kohoutově provinění proti pravidlům nastupovali Slezané do třetí části s výhodou přesilovky, snížit ale nedokázali. Nepovedlo se to ve 49. minutě ani Ondřeji Kovařčíkovi, jenž měl před sebou při dorážce z velké části odkrytou branku, jenže Škorvánek ho fantastickým zákrokem vychytal.
O chvilku později prožil sekundy hrůzy Vukojevic. Nejprve z vlastního obranného pásma nevyhodil puk, vzápětí měl možnost situaci ještě zachránit, namísto toho ale "namazal" bekhendem Hudáčkovi, jenž zavěsil z otočky do horního růžku a odčaroval Škorvánkovu branku.
Už o dvě a čtvrt minuty později bylo vyrovnáno. Po úžasné souhře Ocelářů v útočném pásmu našel Hudáček místo očekávané střely nezištně Kubiesu, jemuž stačilo trefit prázdnou branku. Další nápor ani šance Melancona 80 sekund před koncem základní hrací doby rozhodnutí nepřinesly, muselo se proto prodlužovat.
V prodloužení Východočeši nevyužili přesilovku a muselo je to mrzet. Škorvánka pak ještě zachránila tyčka, po sedmi odehraných minutách se ale z dorážky prosadil Roman. Sudí platnost gólu potvrdili i po trenérské výzvě domácích kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři.
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (0:0, 2:0, 0:2 - 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Jergl (Perret, Melancon), 33. Kohout (Vukojevic, Škorvánek) - 50. L. Hudáček (Flynn, Kubiesa), 52. Kubiesa (L. Hudáček), 67. Miloš Roman. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6003. Stav série: 0:2.
Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk, T. Pavelka - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Perret - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Pour, Hašek, Nenonen. Trenér: T. Martinec.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Cienciala, Kofroň. Trenér: Žabka.
Hokejisté Karlových Varů ovládli i druhé čtvrtfinálové utkání play off extraligy na ledě Liberce a po vítězství 3:1 vedou v sérii hrané na čtyři výhry 2:0. Energie si klíčový dvoubrankový náskok vypracovala v první třetině a uspěla v sedmém soutěžním zápase v řadě. Bílé Tygry porazila popáté za sebou. Série bude pokračovat v úterý v Karlových Varech.
Domácí byli v úvodu aktivnější, Energie ale udeřila hned z první příležitosti. Zeman v 5. minutě zastavil Bambulu v šanci jen za cenu faulu a sedmnáctiletý Tomek bezpečně proměnil trestné střílení.
V 7. minutě putoval Weatherby za faul na Tomka s vyšším trestem předčasně do kabin a Západočeši měli k dispozici dlouhou početní výhodu. Tygři se dlouho úspěšně bránili, v závěru oslabení ale dostal Ivan čtyřminutový trest za nedovolený zákrok na Minárika.
Karlovy Vary sice 40 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužily, v klasické výhodě se ale podruhé v sérii prosadil nejproduktivnější hráč první ligy Číp.
Rozhodčí měli hodně práce i nadále. Po Lencově faulu se do šarvátky pustili Galvas s Kofferem. Liberec následné oslabení ustál a v závěru první třetiny získal dvě početní výhody sám. Frodl si připsal několik výborných zákroků, řadu střel karlovarští hráči dokázali zblokovat.
Po 49 trestných minutách v první části se po přestávce hra uklidnila. Ústřední postavou byl Frodl, neboť si Severočeši vytvořili místy až drtivý tlak. Gól ale vstřelit nedokázali. Neprosadil se ani osamocený Faško-Rudáš, jehož střelu karlovarský brankář efektně skryl do lapačky. Hosté si ve druhé třetině vytvořili jedinou nebezpečnou situaci, Redlich ale z brejku zamířil mimo Kváčovu branku.
Západočeši se soustředili na pozornou defenzivu a věřili spolehlivě chytajícímu Frodlovi. S blížícím se koncem základní hrací doby se na ledovou plochu vrátily i drobné šarvátky. O možnou nulu připravil Liberec Frodla při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře, při pokračující power play ale upravil na konečných 1:3 Jiskra.
Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 57. Sandberg (Šimek, Lenc) - 5. P. Tomek z trest. střílení, 13. Číp (Černoch, O. Beránek), 57. Jiskra (Bambula). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 8:7, navíc Weatherby 5 min. a do konce utkání, T. Galvas - Koffer oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 7259. Stav série: 0:2.
Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - Pytlík, A. Musil, Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Koffer, Minárik, Lukošik - Bambula, Jiskra, P. Tomek - Číp, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
