Přeskočit na obsah
Benative
11. 4. Izabela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Třinec v euforii. Přetlačil Vary v prodloužení a zahraje si sedmé finále během osmi let

ČTK

Třinečtí hokejisté porazili Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládli 4:1 a postoupili do sedmého finále od roku 2018. Rozhodl devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa gólem v 68. minutě. Soupeř Ocelářů v boji o titul vzejde ze série Pardubice - Sparta Praha.

neuvedeno
Radost hokejistů TřinceFoto: CTK
Zbývající čtyři góly padly v úvodní třetině. Energie vedla 1:0 a 2:1 po brankách Adama Lukošika a Nicholase Jonese. Za domácí vyrovnali Jakub Galvas a Oscar Flynn.

Oceláři budou usilovat o sedmý titul v klubové historii. První získali v roce 2011, další v letech 2019 a 2021 až 2024.

Aktualizujeme

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 3:2 v prodl. (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. J. Galvas (A. Nestrašil, M. Kovařčík), 15. Flynn (L. Hudáček), 68. Kubiesa (Daňo, Cienciala) - 2. Lukošik (N. Jones), 11. N. Jones. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, navíc od 31. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, Cienciala, Kubiesa - P. Sikora. Trenér: Žabka.

Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Číp, Sapoušek, Šťastný - Bambula, N. Jones, Lukošik - Koffer, Osmík, T. Redlich. Trenér: Patera.

Nejnovější
Billie Jean King Cup 2026

Parádní Nosková odvrátila mečboly a Češky pořád žijí v bitvě o postup do finále

České tenistky hrají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 2:2 na zápasy a drží naději na postup do finálového turnaje. O vyrovnání stavu se postarala Linda Nosková, která odvrátila v souboji jedniček s Belindou Bencicovou tři mečboly a zvítězila 6:3, 3:6, 7:6. O vítězkách rozhodne závěrečná dvouhra, do níž nastoupily Marie Bouzková a Viktorija Golubicová.

Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

