Třinec v euforii. Přetlačil Vary v prodloužení a zahraje si sedmé finále během osmi let

Třinečtí hokejisté porazili Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládli 4:1 a postoupili do sedmého finále od roku 2018. Rozhodl devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa gólem v 68. minutě. Soupeř Ocelářů v boji o titul vzejde ze série Pardubice - Sparta Praha.
Zbývající čtyři góly padly v úvodní třetině. Energie vedla 1:0 a 2:1 po brankách Adama Lukošika a Nicholase Jonese. Za domácí vyrovnali Jakub Galvas a Oscar Flynn.
Oceláři budou usilovat o sedmý titul v klubové historii. První získali v roce 2011, další v letech 2019 a 2021 až 2024.
Aktualizujeme
Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:
HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 3:2 v prodl. (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 10. J. Galvas (A. Nestrašil, M. Kovařčík), 15. Flynn (L. Hudáček), 68. Kubiesa (Daňo, Cienciala) - 2. Lukošik (N. Jones), 11. N. Jones. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lederer, Peluha. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, navíc od 31. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, Cienciala, Kubiesa - P. Sikora. Trenér: Žabka.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Číp, Sapoušek, Šťastný - Bambula, N. Jones, Lukošik - Koffer, Osmík, T. Redlich. Trenér: Patera.
Parádní Nosková odvrátila mečboly a Češky pořád žijí v bitvě o postup do finále
České tenistky hrají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 2:2 na zápasy a drží naději na postup do finálového turnaje. O vyrovnání stavu se postarala Linda Nosková, která odvrátila v souboji jedniček s Belindou Bencicovou tři mečboly a zvítězila 6:3, 3:6, 7:6. O vítězkách rozhodne závěrečná dvouhra, do níž nastoupily Marie Bouzková a Viktorija Golubicová.
Žolík Schick pálil šance, přesto Leverkusen ve šlágru udolal Borussii Dortmund
Fotbalisté Dortmundu v 29. kole německé ligy doma podlehli 0:1 Leverkusenu se střídajícím Patrikem Schickem. Vedoucí Bayern Mnichov může večer zvýšit náskok na 12 bodů, pokud uspěje na hřišti St. Pauli.
ŽIVĚ Pardubice - Sparta 1:1. Na Červenkovu trefu bleskově odpověděl Hrabík
Sledujte online přenos z pátého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Spartou Praha.
Tusk vyzval k "eliminaci zrádců". "Svět, jak ho známe, se nám rozpadá před očima"
Svět, který jsme znali po desetiletí, se rozpadá před očima, řekl dnes polský premiér Donald Tusk. Národy a politici podle něho stojí před otázkou, zda se udrží, nebo ne. Tusk vystoupil před zástupci své proevropské Občanské koalice.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.