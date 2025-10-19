Třinec uniká, k výhře mu stačil jediný gól. Pronásledovatelé neuspěli

O hubené výhře Ocelářů v Liberci rozhodl již ve 4. minutě Kurovský, brankář Mazanec vychytal druhé čisté konto v probíhajícím ročníku.
Poradil si i s trestným střílením v polovině první třetiny. Obraně ujel Pérez a při zakončení ho fauloval Marinčin. Lenc ale na Mazance blafákem nevyzrál.
"Při trestném střílení jsem měl Radana Lence načteného, ale on se před ním bavil s Petrem Kváčou. Bylo mi tak jasné, že své typické zakončení nebude dělat a čekal jsem do poslední chvíle, kam bude koukat a jaké zakončení zvolí," popisoval Marek Mazanec.
Za nulu vděčil i spoluhráčům. "Kluci mi hodně pomohli a necítil jsem se úplně pod tlakem. Většinou šla od soupeře jedna střela a k dorážce už jsme Liberec nepustili," pochvaloval si.
Sparta porazila Brno 4:1. Pražané si po pěti zápasech, v nichž vyšli naprázdno, připsali podruhé za sebou plný zisk. Domácí duel s obhájcem titulu, jemuž v dubnové sérii semifinále play off podlehli po sedmizápasové sérii, rozhodli v první polovině druhé části, během níž odskočili z bezbrankového stavu do vedení 3:0. Dvakrát se před téměř 13 tisíci diváky prosadil obránce Pysyk.
16. kolo hokejové Tipsport extraligy:
Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Branka a nahrávky: 4. Kurovský (Koch, L. Hudáček). Rozhodčí: Pražák, Barek - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 6122.
HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 23. Pysyk (P. Kousal, J. Lajunen), 25. Pysyk (M. Špaček, M. Vitouch), 29. Řepík (R. Horák, Chlapík), 56. Dzierkals (Raška) - 39. A. Zbořil z trestného střílení. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5, navíc M. Vitouch - Holland oba 5 min., Chludil 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 12.858.
Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 27. Filip (Schleiss, Malák), 47. Lalancette (Zámorský, Malák), 55. O. Pšenička (Teplý, Lev). Rozhodčí: Vrba, Mejzlík - Zíka, Blažek. Vyloučení: 3:3. Bez využit. V oslabení: 0:1. Diváků: 6306.
Hradec Králové - Rytíři Kladno 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 5. Mudrák (Miškář, Radil), 9. Kohout (Tamáši, Jergl), 34. Kohout, 35. Radil (R. Pavlík) - 21. Žovinec (Ojamäki). Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Rampír, Augusta. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4512.
BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 36. Twarynski (Poulíček, Červenka), 40. Košťálek (Červenka, L. Sedlák). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3418.
HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 7. Orsava (Nahodil, Hrádek), 8. Matýs (Krastenbergs), 53. Navrátil, 58. Nahodil (A. Rutar, Cosgrove), 60. Čacho (Kusko) - 12. Egle (Černoch, Jaks), 44. Jiskra (D. Moravec, N. Jones), 56. N. Jones. Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Axman, Lederer. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 4109.
|1.
|Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2.
|Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3.
|Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4.
|České Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5.
|Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6.
|Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7.
|Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8.
|Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9.
|Karlovy Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10.
|Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11.
|Hradec Králové
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12.
|Mladá Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13.
|Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14.
|Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7