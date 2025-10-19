Lední hokej

Třinec uniká, k výhře mu stačil jediný gól. Pronásledovatelé neuspěli

před 1 hodinou
Hokejisté Třince zvýšili svůj náskok v čele extraligové tabulky. Liberec porazili 1:0, zato nejbližší pronásledovatelé padli. Druhé Brno podlehlo 1:4 Spartě a České Budějovice 0:3 Plzni, která je vystřídala na třetí příčce.
Třinecký brankář Marek Mazanec, hrdina utkání v Liberci
Třinecký brankář Marek Mazanec, hrdina utkání v Liberci | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

O hubené výhře Ocelářů v Liberci rozhodl již ve 4. minutě Kurovský, brankář Mazanec vychytal druhé čisté konto v probíhajícím ročníku.

Poradil si i s trestným střílením v polovině první třetiny. Obraně ujel Pérez a při zakončení ho fauloval Marinčin. Lenc ale na Mazance blafákem nevyzrál.

"Při trestném střílení jsem měl Radana Lence načteného, ale on se před ním bavil s Petrem Kváčou. Bylo mi tak jasné, že své typické zakončení nebude dělat a čekal jsem do poslední chvíle, kam bude koukat a jaké zakončení zvolí," popisoval Marek Mazanec.

Za nulu vděčil i spoluhráčům. "Kluci mi hodně pomohli a necítil jsem se úplně pod tlakem. Většinou šla od soupeře jedna střela a k dorážce už jsme Liberec nepustili," pochvaloval si.

Sparta porazila Brno 4:1. Pražané si po pěti zápasech, v nichž vyšli naprázdno, připsali podruhé za sebou plný zisk. Domácí duel s obhájcem titulu, jemuž v dubnové sérii semifinále play off podlehli po sedmizápasové sérii, rozhodli v první polovině druhé části, během níž odskočili z bezbrankového stavu do vedení 3:0. Dvakrát se před téměř 13 tisíci diváky prosadil obránce Pysyk.

16. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 4. Kurovský (Koch, L. Hudáček). Rozhodčí: Pražák, Barek - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 6122.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Pysyk (P. Kousal, J. Lajunen), 25. Pysyk (M. Špaček, M. Vitouch), 29. Řepík (R. Horák, Chlapík), 56. Dzierkals (Raška) - 39. A. Zbořil z trestného střílení. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5, navíc M. Vitouch - Holland oba 5 min., Chludil 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 12.858.

Banes Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. Filip (Schleiss, Malák), 47. Lalancette (Zámorský, Malák), 55. O. Pšenička (Teplý, Lev). Rozhodčí: Vrba, Mejzlík - Zíka, Blažek. Vyloučení: 3:3. Bez využit. V oslabení: 0:1. Diváků: 6306.

Hradec Králové - Rytíři Kladno 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Mudrák (Miškář, Radil), 9. Kohout (Tamáši, Jergl), 34. Kohout, 35. Radil (R. Pavlík) - 21. Žovinec (Ojamäki). Rozhodčí: Úlehla, Ondráček - Rampír, Augusta. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4512.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Twarynski (Poulíček, Červenka), 40. Košťálek (Červenka, L. Sedlák). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3418.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 7. Orsava (Nahodil, Hrádek), 8. Matýs (Krastenbergs), 53. Navrátil, 58. Nahodil (A. Rutar, Cosgrove), 60. Čacho (Kusko) - 12. Egle (Černoch, Jaks), 44. Jiskra (D. Moravec, N. Jones), 56. N. Jones. Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Axman, Lederer. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 4109.

1. Třinec 14 9 2 1 2 45:30 32
2. Brno 16 9 0 2 5 43:42 29
3. Plzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. České Budějovice 15 9 0 0 6 48:34 27
5. Pardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
6. Vítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
7. Liberec 16 8 0 1 7 37:36 25
8. Olomouc 15 8 0 1 6 37:38 25
9. Karlovy Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
10. Sparta 15 6 1 0 8 42:38 20
11. Hradec Králové 14 4 4 0 6 35:34 20
12. Mladá Boleslav 16 5 1 1 9 31:41 18
13. Kladno 16 4 1 3 8 33:46 17
14. Litvínov 15 2 0 1 12 22:54 7

 
Další zprávy