Třinec udeřil v Hradci Králové. Liberec prožil po neuznaném gólu studenou sprchu

V úvodních čtvrtfinále play off hokejové extraligy uspěly hostující týmy. Třinec zvítězil na ledě Hradce Králové 4:2, Karlovy Vary vyhrály v Liberci 3:2.
Hokejisté Třince vyhráli v úvodním utkání čtvrtfinále play off extraligy v Hradci Králové 4:2. Dvěma góly se na tom podílel Michal Kovařčík a vítězný gól dal ve 27. minutě Oscar Flynn. Druhý zápas série hrané na čtyři vítězství se bude hrát v sobotu opět v ČPP Aréně od 18:00.
Hradec Králové nastoupil i s francouzským útočníkem Jordannem Perretem, který hrál poprvé po únorových olympijských hrách v Miláně. V sestavě Třince chyběl nemocný obránce Marian Adámek.
Třinec se ubránil při prvním oslabení zápasu při Nedomlelově vyloučení a v čase 11:16 Oceláři otevřeli skóre. Nestrašil se uvolnil před Kivistöho a předložil puk bekhendem Michalu Kovařčíkovi, který jej z brankoviště poslal za Škorvánka. V 17. minutě domácí vyrovnali. Radil našel od pravého mantinelu Kalinu, jenž se z levého kruhu trefil do protějšího horního rohu branky a oslavil první gól v sezoně. V závěru první části při Kochově trestu minul odkrytou branku Jergl a vzápětí ještě faulem na Kocha o 39 sekund zkrátil přesilovku.
Po 68 sekundách druhé části ve zkrácené přesilovce získal Třinec opět vedení. Kombinaci celé pětice Ocelářů zakončil opět po Nestrašilově finální přihrávce Michal Kovařčík. Vzápětí mohl vyrovnat Kevin Klíma, ale Mazanec zasáhl. V čase 23:42 při přesilovce za příliš mnoho třineckých hráčů na ledě po Nenonenově pasu vyrovnal z pozice mezi kruhy Moses. Skóroval do posunuté branky a sudí Hribik s Jarošem gól uznali až po kontrole u videa.
Ve 26. minutě se vyznamenal Škorvánek, který vytěsnil lapačkou Kochovo nahození od modré čáry a potom i dvě dorážky osamoceného Nestrašila. Na druhé straně zasáhl při Mosesově šanci v pádu vymrštěným pravým betonem Mazanec. V čase 26:43 se hosté opět dostali do náskoku, když z pravého kruhu prostřelil Škorvánka Flynn. Přihrál mu Růžička, který si ve 178. utkání v play off připsal 70. asistenci a se 133 body mu chybí jen jeden k vyrovnaní rekordu Ondřeje Kratěny. Odpovědět se nepodařilo Radilovi, Jerglovi ani Haškovi.
Ve 45. minutě byl blízko vyrovnání obránce Mudrák, který při Kundrátkově pobytu na trestné lavici trefil pravou tyč. Za dvě minuty mohl pojistit náskok Ocelářů Flynn, který v úniku po bekhendovém blafáku zamířil do horní tyče. V 55. minutě se nepovedlo smazat ztrátu ani Klímovi, jenž trefil pravou tyč. Potom mohl dovršit hattrick Michal Kovařčík, ale zabránil mu v tom Mudrák. Pět sekund před koncem zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Marinčin.
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 17. Kalina (Radil, R. Pavlík), 24. Moses (Nenonen, Kevin Klíma) - 12. M. Kovařčík (A. Nestrašil), 22. M. Kovařčík (A. Nestrašil, O. Kovařčík), 27. Flynn (M. Růžička), 60. Marinčin. Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 5870.
Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk, T. Pavelka - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Perret - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Pour, Hašek, Nenonen. Trenér: T. Martinec.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Nedomlel, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Cienciala, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Liberci neuznali rozhodující gól
Hokejisté Karlových Varů zvítězili v úvodním utkání série čtvrtfinále play off na ledě Liberce 3:2. Bílí Tygři dokázali dvakrát se Západočechy srovnat krok, ale v čase 51:54 rozhodl Filip Koffer. Druhý zápas se odehraje v sobotu opět v Liberci a začne v 18 hodin.
V sestavě hostů už byl uzdravený kanonýr Beránek. Reprezentační útočník nastoupil poprvé od 27. ledna, kdy se zranil při utkání v Českých Budějovicích.
Karlovým Varům také patřily úvodní minuty zápasu. Dost možná i díky úspěšně absolvovanému předkolu, zatímco Bílí Tygři hráli poprvé po dvou týdnech od posledního kola základní části.
Skóre mohl brzy otevřít Lukošik, Kváča ale jeho pokus vytěsnil ramenem. Brzy nato musel na trestnou lavici Pérez a Západočeši přesilovku využili. Číp protlačil kotouč přes Kváčův beton kousek za brankovou čáru, platnost jeho zásahu potvrdili sudí i po kontrole videa.
Třiatřicetiletý útočník se díky tomu mohl radovat z prvního gólu kariéry v extraligovém play off. V domácí nejvyšší soutěži skóroval poprvé od října 2013 - po 12 a půl letech.
Následovala série několika vyloučení na obou stranách. Při početní výhodě Liberce se domácí až v desáté minutě dočkali zásluhou Péreze první přesné střely na branku. Šimkovu ránu vzápětí zastavila branková konstrukce, od níž se puk odrazil do Frodla a klouzal směrem za čáru, ale karlovarský gólman ho lapačkou zastavil.
V 16. minutě už ale Severočeši slavili vyrovnání, když Faško-Rudáš našel přihrávkou od zadního hrazení za Frodlovou brankou Petrovského, který se prosadil střelou na bližší tyčku.
Ve druhém dějství byl už Liberec mnohem aktivnější, skóre se ale nezměnilo. I proto, že Kváča vychytal v dobrých šancích Šťastného a potom i bez hole pokus Moravce, zatímco na druhé straně zakončil ve 38. minutě Pytlík sám proti Frodlovi střelou s hokejkou mezi nohama, jenže zamířil nad.
Už po 80 sekundách třetí části se ale prosadil Bambula a Karlovarští byli opět napřed. Ve 47. minutě však bylo vyrovnáno zásluhou Šimka, když domácí kapitán využil přesilovku.
V 51. minutě slavili Bílí Tygři obrat, jenže předčasně. Pérez sice dostal kotouč bruslí do branky, ale po kontrole sudích u videa gól uznán nebyl kvůli jeho aktivnímu pohybu nohou proti kotouči.
Hned na konci 52. minuty přišel pro domácí další šok, když Koffer potřetí v duelu poslal tým Energie do vedení. Tentokrát už definitivně. Lenc nevyužil možnost na vyrovnání a bez efektu skončila i takřka tříminutová hra Liberce bez gólmana.
Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 16. Petrovský (Faško-Rudáš), 47. R. Šimek (Faško-Rudáš) - 4. Číp, 42. Bambula (Jiskra, P. Tomek), 52. Koffer (M. Kočí). Rozhodčí: Květoň, Hacaperka - Gerát, Zíka. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. Diváci: 6964.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Koffer, Minárik, Lukošik - Bambula, Jiskra, P. Tomek - Číp, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
ŽIVĚ „Vetřelci jim přelezli plot, to přece není možné.“ Babiš žádá po firmách lepší zabezpečení
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval po večerním mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu firmy vyrábějící vojenský materiál, komponenty a technologie, aby dostatečně zabezpečily své areály. Mají to udělat na své náklady. Babiš uvedl, že areál firmy v Pardubicích, ve které byl v pátek založen požár, nebyl dostatečně zabezpečen. Vniknutí tam tak podle něj bylo snadné.
ŽIVĚ Francie s Británií zadržely ve Středomoří ropný tanker. Patřil k ruské stínové flotile
Francouzské námořnictvo v pátek ráno ve Středomoří vstoupilo na loď patřící do ruské stínové flotily. Na síti X to napsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Britský ministr obrany John Healey později oznámil, že Británie se zabavením tankeru pomáhala. Agentura Reuters s odvoláním na zdroje informovala, že ropný tanker, který se na plavbu vydal z ruského Murmansku, plul pod vlajkou Mosambiku.
ŽIVĚ Příměří s Íránem nechci, řekl Trump. Údery zastaví, až uzná za vhodné
Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že příměří s Íránem nechce a údery zastaví, až uzná za vhodné. Izrael podle něj bude připraven válku ukončit, až to budou chtít Spojené státy, informovala agentura Reuters. Trump také prohlásil, že je zapotřebí „hodně pomoci“ se zajištěním bezpečného průplavu Hormuzským průlivem. Dodal, že „by bylo hezké“, kdyby se zapojily země jako Japonsko či Čína.
„Musíme se připravit na nejhorší.“ Evropu čeká kvůli útokům Íránu šok, tvrdí analytik
Evropa by se měla připravit na nedostatek klíčových surovin. Výpadek, který měl původně trvat dny či týdny, se může protáhnout na dlouhé měsíce či roky. Důvodem jsou útoky na infrastrukturu v okolí Perského zálivu.
Je to šílené, žasla fantastická Lurdes. Češka na MS okouzlila osobním maximem
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále halového mistrovství světa. Svůj semifinálový běh ovládla v novém osobním rekordu 50,96 sekundy a celkově předvedla druhý nejlepší výkon dne.