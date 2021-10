Třinec skončil v hokejové Lize mistrů. V posledním zápase porazil Bratislavu 4:1

Hokejisté Třince se rozloučili s letošním ročníkem Ligy mistrů výhrou na ledě Slovanu Bratislava 4:1. Slovenský celek porazili svěřenci trenéra Václava Varadi stejně jako minulý týden doma (3:0), ale ve skupině E bodovali jen s ním a skončili třetí.

Mezi juniory a hráči z prvoligového Frýdku-Místku si soutěžní premiéru v prvním týmu Ocelářů odbyl útočník Matouš Čmiel. Po bezbrankové první třetině dostal Třinec do vedení po 22 sekundách druhé části. Patrik Hrehorčák ve vlastním oslabení po nedorozumění gólmana Samuela Hlavaje s obráncem Andrejem Golianem získal za brankou puk a zasunul jej u levé tyčky.

"Hrálo se celkem dobře. Trenér nám dal volnost i díky tomu, že už v zápase o nic nešlo. Hráli jsme naši hru. Měli jsme sebou hodně mladých kluků, kteří plnili všechno, co trenér řekl. Byl to z jejich strany zodpovědný výkon, který jsme korunovali i nastřílenými góly," řekl klubovému webu Třince obránce Martin Marinčin.

Ve 27. minutě chyboval za brankou Michal Beňo, puku se zmocnil Jonáš Peterek a po jeho přihrávce do odkryté branky zamířil Michal Ramik. Za 48 sekund z levé strany z úhlu prostřelil na bližší tyč Hlavaje Miloš Roman. Do branky se následně postavil Kristers Gudlevskis.

Ondřej Kacetl v brance Ocelářů v utkání inkasoval jen v 34. minutě, kdy jej překonal v přesilové hře americký útočník Andrew Yogan. V čase 43:08 dovršil výsledek Vladimír Dravecký, který si přehodil puk z forhendu na bekhend a překonal lotyšského gólmana Slovanu.

"Jsem samozřejmě hrozně rád za výsledek. Myslím, že v první třetině jsme hráli velmi dobře. Dobře jsme bruslili, ale nepodařilo se nám dát gól. Ve druhé třetině jsme se štěstím dali dvě branky po velkých chybách domácích, které nám pomohly," řekl kouč Varaďa.

"Dostali jsme se potom i do vedení 3:0 a malinko jsme pustili Slovan do hry. Dali jeden gól, bylo tam pár dalších šancí, ale brankář Kacetl nás v těch situacích podržel. Ve třetí třetině jsme si utkání kontrolovali, i když jsme se dostali do problémů fauly, tak jsme dnes zaslouženě vyhráli," dodal Varaďa.

O naději na postup přišel Třinec už na přelomu srpna a září v duelech se švýcarským celkem Fribourg-Gottéron a se švédským Leksandem. "Proti Švédům a Švýcarům to bylo těžké, bylo vidět, jakou měli kvalitu. Obrovská škoda, já tuhle soutěž hrál poprvé v životě a ohromně jsem se na ni těšil. Čekal jsem, že budeme bojovat i dál, ale nevyšlo to. Nevadí… Příští rok se do Ligy mistrů zase budeme chtít dostat a v soutěži budeme chtít ukázat víc," dodal Marinčin.

Hokejová Liga mistrů:

Skupina C:

Mannheim - Lausanne 1:3 (za hosty Sekáč 1+0), Cardiff - Lukko Rauma 3:6.

Konečná tabulka:

1. Lukko Rauma 6 4 0 2 0 22:11 14 2. Mannheim 6 3 1 0 2 21:13 11 3. Lausanne 6 2 1 0 3 11:15 8 4. Cardiff 6 1 0 0 5 11:26 3

Skupina D:

Rögle - SönderjyskE 8:3, Zug - Mnichov 1:6 (za domácí Jan Kovář 1+0).

Konečná tabulka:

1. Rögle 6 4 1 0 1 23:14 14 2. Mnichov 6 4 0 0 2 25:13 12 3. Zug 6 3 0 1 2 28:19 10 4. SonderjyskE 6 0 0 0 6 11:41 0

Skupina E:

Lugano - Eisbären Berlín 2:4.

Konečná tabulka:

1. Tappara Tampere 6 3 2 0 1 25:18 13 2. Skelleftea 6 3 0 0 3 22:21 9 3. Eisbären Berlín 6 2 0 1 3 21:26 7 4. Lugano 6 2 0 1 3 20:23 7

Skupina F:

Slovan Bratislava - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Yogan (Valach, Urbánek) - 21. Hrehorčák, 27. Ramík (Peterek), 28. Miloš Roman (Jaroměřský, M. Adámek), 44. Dravecký (J. Michálek, Adámek). Rozhodčí: Stano, Snášel - Konc, Šoltés (všichni SR). Vyloučení: 3:3, navíc Matěj (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1718.

Sestava Třince: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, J. Michálek, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský, Matyáš - O. Kovařčík, Miloš Roman, Hrehorčák - Kofroň, Matěj, Dravecký - R. Szturc, Čmiel, Christov - Ramik, Peterek, Martynek. Trenér: Varaďa.

Konečná tabulka:

1. Fribourg-Gottéron 6 6 0 0 0 25:9 18 2. Leksand 6 4 0 0 2 17:16 12 3. Třinec 6 2 0 0 4 15:17 6 4. Slovan Bratislava 6 0 0 0 6 8:23 0

Skupina G:

Klagenfurt - Donbass Doněck 1:2.

Konečná tabulka:

1. Klagenfurt 6 3 2 0 1 19:9 13 2. Rouen 6 3 0 1 2 15:14 10 3. Doněck 6 2 0 2 2 15:17 8 4. Rungsted 6 0 2 1 3 13:22 5

Nasazení před pátečním losem osmifinále play off v Curychu (12:00):

Nasazení (z 1. míst): Sparta Praha, Frölunda, Lukko Rauma, Rögle, Tappara Tampere, Fribourg-Gottéron, Klagenfurt, Salcburk.

Nenasazení (z 2. míst): Växjö, Curych, Mannheim, Mnichov, Skelleftea, Leksand, Rouen, Bolzano.