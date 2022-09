Třinec prohrál v LM se Skellefteou i v odvetě, Sparta zvítězila v Aalborgu 6:2

Výsledek pátečního jednání ministrů pro energetiku zemí Evropské unie je úspěchem českého předsednictví, řekl v pátek v Mikulově premiér Petr Fiala (ODS). Jde podle něj o velký posun. Ministři se shodli na tom, že chtějí využít nečekané zisky výrobců energie z levnějších zdrojů na pomoc spotřebitelům, nedohodli se ale na zastropování ceny plynu z Ruska.

"Jde o velký posun a úspěch českého předsednictví. Komise má připravovat řešení pro zastropování plynu, který slouží pro výrobu elektrické energie. Neprosazovali jsme zastropování cen ruského plynu," řekl Fiala.

Dodal, že právě to je opatření, které by mělo snížit cenu energie. "Potom je tu ještě snížení ceny elektrické energie z neplynových zdrojů a ke snížení cen by mělo přispět i snížení záruk, tedy aby se rozhýbal trh s energiemi. Jsem přesvědčen, že to jsou opatření správná a dnešní jednání považuji za úspěch," dodal premiér.