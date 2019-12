Třinec posílí brankář Štěpánek. Smlouvu má jen do půlky ledna

Hokejisty extraligového Třince posílí Jakub Štěpánek. S úřadujícím mistrem podepsal třiatřicetiletý gólman, který na začátku sezony působil v Pardubicích, smlouvu do 15. ledna. Oceláři posilují brankoviště poté, co v klubu v polovině listopadu skončil Patrik Bartošák.

"Kuba prošel s hokejem velký kus světa a my aktuálně disponujeme nejmladší brankářskou dvojicí v celé extralize. Jak Petr Kváča, tak Nick Malík mají svou kvalitu a jsou velkým příslibem do budoucna, nicméně by bylo fajn, aby se oba měli od koho učit," uvedl sportovní ředitel Jan Peterek na klubovém webu.

Po Bartošákově předčasném konci v Třinci se jedničkou Slezanů stal dvaadvacetiletý Kváča, který v extralize stabilně působí první sezonu. Záda mu kryje teprve sedmnáctiletý Malík, jenž by ale na přelomu roku mohl startovat na domácím mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci.

"Hledali jsme někoho zkušeného, kdo dokáže být zároveň dobrým rádcem a učitelem, což Kuba splňuje. Jako se kdysi učil Šimon Hrubec od Petera Hamerlíka," řekl Peterek s tím, že pokud bude klub se Štěpánkovými výkony spokojený, může dojít k prodloužení spolupráce.

Mistr světa z roku 2010, jenž má ve sbírce i dva bronzy z MS, bude v příštích dnech chytat za prvoligový Frýdek-Místek. Téměř měsíc je totiž bez angažmá. V Pardubicích skončil 5. listopadu, poslední start za Dynamo si připsal o čtyři dny dříve.

"Jsem rád, že jsem po dlouhé době členem špičkové organizace, která má předpoklad hrát nahoře v tabulce. Jsem tady opravdu rád, navíc domů do Ostravy to mám kousek, což bylo pro mě taky z aktuálního rodinného hlediska důležité, tak snad budou obě strany spokojené," uvedl Štěpánek, který před příchodem do Pardubic působil ve Slovanu Bratislava. Odchovanec Vsetína má zkušenosti také z Ruska, Švýcarska či Finska.

Na spolupráci s Kváčou a Malíkem se těší. "Abych řekl pravdu, tak jsem ještě nezažil, aby byl mezi mnou a mým kolegou takový věkový rozdíl. Uvědomuju si, že stárnu, to je blbé," pousmál se. Problémy s tím ale prý nebudou. "Nejsem konfliktní typ. Přišel jsem, abych byl součástí týmu. Věřím, že když nějakou šanci dostanu, tak ji chopím za pačesy. Když ale budou chytat mladší gólmani - a budou chytat výborně - nejsem typ, který by se urážel a házel někomu klacky pod nohy," dodal.