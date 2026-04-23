Třinec - Pardubice. Oceláři obřím obratem ožili, ve čtvrtém duelu mohou sérii srovnat
Sledujte online přenos ze čtvrtého utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Oceláři Třinec a Dynamem Pardubice.
Než si začala s expremiérem Fialou, řekla to Kupkovi. Decroix zkouší nového parťáka – influencera
I když se oba pohybují kousek od sebe už několik let, až teď to začínají dávat dohromady. Možná na jedenkrát, ale spíše na vícekrát a nejenom na sociálních sítích. Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala a exministryně spravedlnosti Eva Decroix odvysílali na internetu první politicko-zábavný přenos s názvem: SPOLU ŽIVĚ! Poodhalili své soukromí, ale následně mluvili hlavně o politice.
ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.
„Pořádný slizoun, níž už se klesnout nedá,“ urazil Trump exvelvyslance v Česku
Americký prezident Donald Trump kritizoval bývalého amerického velvyslance v Praze Normana Eisena, označil ho za slizouna.
Zemědělský fond zveřejnil analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes zveřejnil právní analýzy týkající se dotací Agrofertu. Fond ke kroku přistoupil s cílem otevřeně a srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí a předejít spekulacím či nejasnostem. Informoval o tom ve čtvrtek v tiskové zprávě.
Chaos kolem Timmyho: veterinářka utekla, influencer se natáčel a spisovatel mluvil s duší kytovce
„V tomhle týmu jsou dva naprosto absurdní lidé, kteří tam rozhodně nepatří.“ S těmito slovy odjela rozzlobená havajská veterinářka Jenna Wallacová z Německa, kde se pokoušela o záchranu velryby Timmy. Mladý keporkak uvázl v mělkých vodách Baltu a snaha o jeho vyproštění se rychle změnila v přehlídku egoismu, snahy o zviditelnění a chaosu.