Třinec na úvod předvedl demolici Olomouce, Jágr v Kladně seděl pouze ve skyboxu

Oceláři rozhodli v prostřední třetině, kterou ovládli 4:1 a odskočili v ní Hanákům na 5:2. Dva góly vítězů vstřelil Marko Daňo, jednou skórovaly i letní posily Michal Kovařčík a Oscar Flynn.
Oceláři převzali před utkáním z rukou prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika ocenění za nejlepší mládežnickou akademii sezony 2024/25.
Ze slavnostního nádechu ale domácí klub rychle probral Navrátil už po 64 sekundách hry. Po pasu Fridricha se dostal za obranu a Kacetla překonal precizním bekhendovým blafákem. Třinec kontroval v polovině úvodní třetiny zásluhou Hudáčka. Slovenský útočník nejdříve nepřelstil Machovského z úniku, ale z dohrávané akce vyrovnal po pohledné kombinaci, kterou zakončil z mezikruží.
Ve zbytku úvodní třetiny hrozila především Olomouc. Kacetl se vytáhl proti zakončení Krastenbergse z hranice předbrankového prostoru a zachránila jej i tyč po střele, kterou vyslal Cosgrove od modré čáry.
"Rozhodla první třetina. Kdyby to bylo 3:1 nebo 4:1 pro Olomouc, nemohl by se nikdo divit. Měla spoustu šancí. Nebýt Kácy (brankář Ondřej Kacetl) a tyček, tak to mohlo být něco úplně jiného. Pro nás je to určitě výstražný palec, musíme se z toho poučit," uvedl třinecký obránce Marian Adámek.
Hanáci promarnili v prvních 23 minutách všechny čtyři přesilové hry, Oceláři udeřili hned ze své první. Už po čtrnácti sekundách využil početní výhodu Adámek ukrytým švihem od modré čáry. Za dvě minuty vedli domácí o dvě branky. Machovskému prošla mezi betony střela Kundrátka a důrazný Daňo dorazil puk do odkryté branky.
Čacho, jenž přestoupil v létě z Třince do Olomouce, trefil tyč. O chvíli později zvonila za Kacetlem branková konstrukce potřetí, z dorážky ale snížil Nahodil. Do konce třetiny však domácí odskočili na 5:2, trefily se letní posily. Kovařčík se prosadil se štěstím, jeho dorážka prošla jen pár centimetrů za čáru. Flynn zamířil přesně z překvapivé otočky.
"Polovinu zápasu jsme odehráli opravdu dobře. Měli jsme hodně stoprocentních šancí, které jsme neproměnili. Možná by se zápas vyvíjel jinak. Třinec svoje šance využil, byl velmi efektivní. Spokojeni být nemůžeme, ale je to první kolo z 52. Musíme mít hlavy nahoře," uvedl Čacho.
Oceláři byli v zápase stoprocentní v přesilových hrách. Využili všechny tři, dvěma z nich zvýraznili na začátku třetí třetiny vedení na 7:2. Nejdříve zakončil z pravé strany další souhru Cienciala a z individuálního průniku zvýšil Daňo. Gólovou tečku udělal po pohledné kombinaci Vrána.
"Jakmile jsme hráli pět na pět nebo jsme měli přesilovou hru, tak se ukázala kvalita našich hráčů," uvedl trenér Třince Zdeněk Moták. "Od druhé třetiny jsme podali kvalitní výkon. Jsem rád, že i když jsme vedení postupně zvyšovali, tak hráči pořád dodržovali taktiku a pořád chtěli být v zápase úspěšní," uzavřel.
Úvod bez Jágra
Kladenští v sestavě s 12 posilami byli v úvodu mírně aktivnější, výraznější šance si ale vytvořit nedokázali. Blainova tečovaná střela od modré čáry skončila mimo Furchovu branku, samostatně se neprosadil ani Mendel a Audette z dobré pozice zamířil vedle. Nejslibněji tak vypadala akce Vigneaulta s Procházkou, proti nimž se ale vyznamenal Furch.
Na přelomu první a druhé třetiny Rytíři nevyužili první přesilovou hru a poté sami v oslabení inkasovali. Fořt připravil gól pro Mazuru, který prostřelil Brízgalu. Vedení hosty nabudilo, další góly mohli přidat Lichtag s Pyrochtou, prosadil se ale až v polovině utkání z brejku Skalický. Brízgala jeho první zakončení vyrazil, slovenský reprezentant však dokázal puk pohotově dorazit za jeho záda.
Kladno se mohlo do hry vrátit v početních výhodách. Při Suchého vyloučení nebezpečně střílel Ojamäki, poté se na trestné lavici sešli Skärberg se Skalickým, dvouminutovou přesilovku pět na tři ale předčasně ukončil faulem Audette.
Podobně pak dopadli i Středočeši, kteří ve třetí části hráli dvě přesilovky za sebou po faulech Melky. Pět minut před koncem se domácí odhodlali k power play, útočnou aktivitu však zastavil faul Blaina. Alespoň čestné branky se dočkali v poslední minutě, kdy přesně zamířil Klíma. Vyrovnat už Kladno nedokázalo.
"Těsně před začátkem extraligy nám vypadli tři hráči (včetně Jágra), ale vše by mělo být jen krátkodobé. Jde o dny. Myslím si, že by měli brzy naskočit," řekl trenér David Čermák po utkání, které Rytíři prohráli 1:2.
Jágr nastoupil v přípravě ve čtyřech utkáních a odehrál i generálku proti Luganu ve Švýcarsku. "Byl za námi v kabině. Ještě něco ladí, ale na tréninku vypadá výborně," uvedl kladenský kapitán Miroslav Forman.
1. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 8:2 (1:1, 4:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 10. L. Hudáček (Daňo, Marinčin), 24. Marian Adámek (M. Růžička), 26. Daňo (Kundrátek, D. Musil), 36. M. Kovařčík (Nedomlel, Cienciala), 40. Flynn (A. Nestrašil), 42. Cienciala (L. Hudáček, O. Kovařčík), 46. Daňo, 54. P. Vrána (Dravecký, Miloš Roman) - 2. Navrátil (Fridrich), 34. Nahodil (Matýs, Kusko). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Blažek, Rampír. Vyloučení: 4:3. Využití: 3:0. Diváci: 4586.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jank, J. Galvas, Nedomlel - M. Růžička, A. Nestrašil, Flynn - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Dravecký. Trenér: Moták.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Rašner, Cosgrove, Škůrek, Stella, Rutar - Orsava, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Matýs, Nahodil, Kusko - Anděl, Macuh, Plášek - Doktor. Trenér: Petrovický.
Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 60. Kelly Klíma (Barinka) - 25. Mazura (Fořt, Rekonen), 31. Skalický (Moses). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 3496.
Kladno: Brízgala - Mendel, M. Jandus, Vandas, Blain, Pietroniro, T. Tomek - Audette, Barinka, Ojamäki - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - Forman, O. Bláha, Bareš - Lisler, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, F. Pavlík, Skärberg, Havlín - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Gríger, Buchtele - Rekonen, Hradec, Mazura - Lichtag. Závora, Suchý - P. Král. Trenér. R. Král.
HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 3. A. Zbořil (Ilomäki, Bartejs), 29. Cingel (Š. Stránský, Flek), 57. Kollár (Bartejs), 60. Flek (Kollár, Ščotka) - 11. M. Sukeľ (D. Kaše, Plutnar), 54. Polášek (Čajkovič, M. Sukeľ). Rozhodčí: Šír, Cabák - Axman, Peluha. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 6712.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Ďaloga, Bartejs, Gulaši - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, J. Kos. Trenér: Pokorný.
Litvínov: M. Tomek - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Baránek, Czuczman, Gajdoš - Gut, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, D. Kaše, Hännikäinen - Brož, Holmström, Hlava - Jurčík, Jícha, Zygmunt - Čajkovič. Trenér: Broš.
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 40. Weatherby (Zeman) - 4. M. Petman (Lalancette), 7. M. Petman (V. Petman), 60. Měchura (Holešinský). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Hynek, Zíka. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 4106.
Liberec: Kváča - Zeman, Šimek, T. Galvas, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, Pytlík - Faško-Rudáš, A. Musil, Zachar - Ryšavý, Petrovský, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, Zámorský, Malák - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, Šiler. Trenér: Jandač.
HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Košťálek (Mandát, L. Sedlák), 1. Smejkal (R. Kousal, Kondelík), 11. Gazda (Košťálek, Tourigny), 12. Čerešňák (Smejkal, Gazda), 14. Mandát (Lauko, L. Sedlák), 28. Lauko (L. Sedlák, Gazda), 33. Mandát (L. Sedlák) - 31. Nenonen. Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček - Hnát, Lhotský. Vyloučení: 5:7, navíc T. Dvořák - Kevin Klíma oba 5 min. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno).
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Hájek, Tourigny, Ludvig, Košťálek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Lauko - Smejkal, Kondelík, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Herčík - Formánek, T. Urban, Kaplan. Trenér: Pešán.
Hradec Králové: Škorvánek (14. F. Novotný) - Mudrák, Dlapa, Melancon, Šenkeřík, L. Kovář, Vukojevic - Bunnaman, Batna, Pilař - Kevin Klíma, Nenonen, Kohout - Tamáši, R. Pavlík, Jergl - Hašek, Pour, Radil - Kusý. Trenér: T. Martinec.
HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 13. Koffer (Dello), 16. O. Beránek (Jaks, Černoch), 39. O. Beránek (Mikyska, Černoch), 60. Jones (Egle) - 8. Leahy (Hauser), 13. Abdul (Nellis, Yetman), 18. Nellis (J. Zbořil), 21. Yetman (Nellis, Kalus), 24. Yetman (Nellis), 39. Kalus (Kňažko, Zdráhal), 51. Yetman (Nellis). Rozhodčí: Úlehla, Pilný - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 3452.
Karlovy Vary: Frodl (21. D. Král) - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, Myšák, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Čihař - Šťastný, Jones, Jiskra - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Budík, Auvitu, Port - Yetman, Nellis, Kalus - Řehák, Hrivík, Abdul - Zdráhal, M. Hanzl, Hladonik - Hauser, M. Přibyl, Bambula - Lednický. Trenér: Varaďa.