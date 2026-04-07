Třinec má nakročeno do finále, vyhrál i na ledě Varů

Hokejisté Třince vyhráli třetí utkání semifinále play off extraligy v Karlových Varech 3:2, vedou v sérii 3:0 a jediná výhra je dělí od sedmého postupu do finále za posledních osm dohraných sezon.
V čase 54:10 dnes rozhodl útočník Ondřej Kovařčík. Čtvrtý duel se hraje ve středu opět v Mattoni Aréně od 18:30.
Do brankoviště se na obou stranách postavili gólmani, kteří v minulém zápase nastoupili do hry až v průběhu - karlovarská jednička Frodl a třinecká dvojka Kacetl. Frodla v úvodu prověřil od pravého kruhu Nestrašil.
Energie se neprosadila při Galvasově vyloučení a ještě přišla o útočníka Tomka, jenž po Hrehorčákově nepotrestaném seknutí hokejkou opustil zápas se zkrvavenými prsty levé ruky.
V polovině úvodní části neměl přesnou mušku hostující Růžička. V čase 11:46 se radovala z vedení Energie. Beránek se dostal za obranu Ocelářů a z pravého kruhu prostřelil Kacetla pod vyrážečku.
V 17. minutě nevyužil další možnost Růžička. V čase 16:29 při Dellově trestu už vyrovnal ránou z levého kruhu Hudáček.
Ve 25. minutě mohl při Musilově vyloučení vrátit domácím náskok navrátilec do sestavy Jones. Po Minárikově přihrávce ale Kanaďan zamířil do třineckého gólmana a svůj první start od 27. února gólem neoslavil. Kacetl vytěsnil i Černochovu střelu z pravého kruhu.
Karlovarští se ubránili při Bambulově trestu, ale v 35. minutě už se opět prosadil Třinec: Roman z pravého kruhu překonal Frodla na vyrážečku. Po Beránkově pasu mohl odpovědět Černoch, ale přestřelil.
V závěru druhé části dostal Číp za hru vysokou holí na Flynna trest na dvě plus dvě minuty, ale domácí při dlouhém oslabení odolali.
Ve 49. minutě při Galvasově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Sapoušek. Kacetla předtím rozhodil Beránek, jehož do vlastního brankoviště srazil Musil.
V 54. minutě stihl Frodl vytěsnit Hrehorčákovu střelu z pozice mezi kruhy, ale o chvíli později se Oceláři radovali. Adámkovu přihrávku usměrnil z předbrankového prostoru za karlovarského gólmana Ondřej Kovařčík.
V závěru mohl při power play vyrovnat Beránek, jenže puk skončil vedle levé tyče. Třinci se ještě těsně před koncem zranil útočník Michal Kovařčík.
Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápasy:
HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. O. Beránek (Jiskra, Dello), 49. Sapoušek (Černoch, Jaks) - 17. L. Hudáček (Kundrátek, A. Nestrašil), 35. Miloš Roman (Marian Adámek), 55. O. Kovařčík (Marian Adámek, Marinčin). Rozhodčí: Hribik, Sýkora - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 5542. Stav série: 0:3.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Číp, Minárik, Šťastný - Bambula, N. Jones, P. Tomek - Koffer, Sapoušek, T. Redlich - Lukošik. Trenér: Patera.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, Cienciala, Kubiesa - Kofroň. Trenér: Žabka.
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Americký technologický gigant Apple odřízl Rusy od klíčových funkcí. Zkrátka vypnul zpracování plateb. V praxi to znamená, že desítky milionů ruských uživatelů přišly nejen o služby jako Apple Music či iCloud+, ale i o možnost nakupovat aplikace. Výrobce iPhonů, iPadů a MacBooků oznámil „novinku" v tichosti skrze zveřejněný dokument v sekci podpory. K omezení služeb však napomohlo i samotné Rusko.
Rusko a Čína v úterý v Radě bezpečnosti OSN vetovaly rezoluci k otevření Hormuzského průlivu, který je kvůli americko-izraelské válce proti Íránu prakticky uzavřen. O hlasování informovala agentura AFP. Odmítnutí rezoluce se očekávalo, ačkoli diplomaté znění návrhu postupně zmírňovali, aby zvýšili šance na jeho prosazení.
Vzdušný útok v noci na úterý poškodil synagogu v Teheránu. Izraelská armáda v úterý přiznala, že modlitebnu poničil úder, kterým se snažila zlikvidovat člena velitelství íránských ozbrojených sil. Nad incidentem, který označila za takzvanou vedlejší škodu, projevila armáda lítost, píše agentura AFP.
Rusko přišlo díky úspěšným ukrajinským útokům na ropnou infrastrukturu až o 40 procent vývozu. Jenže zároveň tyto útoky vytvářejí další tlak na ceny na světových trzích a ten vede k vyšším cenám ropy. Pro Rusko tak ukrajinské drony a rakety sice přinášejí ztráty v objemech, ale zisky v cenách. Tyto a další paradoxy vysvětluje rusista Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.