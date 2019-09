Skoro osm třetin bez gólu, pak perfektní obrat. Nevěšeli jsme hlavu, řekl Kundrátek

před 13 minutami

0:1, 0:2, 0:3. Po porážkách ve Finsku a Bělorusku prohrával Třinec v hokejové Lize mistrů bez vstřelené branky také doma proti Lahti. Po málo vídaném obratu z 0:3 na 5:3 v posledních 21 minutách však vydřel tři body a oživil naději na postup ze skupiny evropské soutěže. Na druhou pozici ztrácí dva body.

Oceláři nezahájili své páté účinkování v Lize mistrů dobře a po zápasech v Lahti a Minsku neměli na kontě ani bod. Ba dokonce v nich nedali ani gól. Ještě hůře jim bylo, když doma v druhém zápase proti finskému soupeři v 21. minutě prohrávali 0:3.

Od obránce Tomáše Kundrátka se puk odrazil za bezmocného Petra Kváču, kterého posléze v bráně vystřídal Patrik Bartošák. Zatímco střelecká mizérie českého mistra pokračovala, efektivní Lahti skórovalo téměř ze všeho.

"Byl to opravdu špatný začátek zápasu. První dva góly jsme dostali po individuálních chybách, třetí gól byl smolný," potvrdil třinecký trenér Václav Varaďa. "Měli jsme štěstí. A když se vám to děje za stavu 3:0, obzvlášť venku, musíte dobře bránit a vítězství ubojovat. Třinec začal utkání obracet postupně, střídání za střídáním," řekl kouč Lahti Ville Nieminen.

Šest sekund před koncem druhé třetiny využili Slezané přesilovku pět na tři a Kundrátkova dělovka protrhla necelých 160 minut trvající šňůru střelecké nemohoucnosti. Oceláři potřebovali na gól v Lize mistrů v součtu s prvními dvěma zápasy venku celkem 106 střel.

"Štěstí se pak zaslouženě přiklonilo k Třinci. Přestříleli nás a s takovým úhrnem střel proti vaší brance se těžko vyhrává," uznal Nieminen po konečné porážce 3:5. Oceláři vyslali na bránu dlouho odolávajícího Tomiho Karhunena 42 střel oproti 18 pokusům Lahti. Před týdnem ve Finsku při výhře Lahti 1:0 byl poměr střel podobný, a sice 46:24 pro Třinec.

Kundrátek: Dravý styl chceme přenést do extraligy

Kundrátka ve třetí třetině napodobili Patrik Hrehorčák, Jiří Polanský a Milan Doudera, který dokonal obrat v rozmezí sedmi minut a devíti sekund. Trefou do prázdné branky jistil první tři body v sezoně Tomáš Marcinko. "Po gólu na 1:3 jsme ucítili šanci. Už předtím jsme se často drželi v útočném pásmu a pokračovali jsme v tom," těšilo Varaďu.

"Kluci si došli pro odměnu, zasloužili jsme si vyhrát," doplnil třinecký kouč. Se třemi body jsou Oceláři ve skupině D sice stále poslední, nicméně i díky příhodným výsledkům ostatních zápasů zůstávají na dostřel první příčce. Pokud v neděli doma porazí Junosť Minsk, výrazně před říjnovým dvojzápasem s Lausanne přiživí svou šanci na postup.

Důležitost vítězství nad Lahti si dobře uvědomoval i zadák Kundrátek, jehož premiérový gól v Lize mistrů odšpuntoval třineckou otočku.

Tomáši, na gól jste čekali skoro osm třetin. Neděsilo vás to?

Jsme rádi, že jsme to zlomili. Od druhé třetiny jsme se tlačili do branky, nutili jsme Lahti k faulům, hráli jsme přesilovky a spadlo to tam. Vystřelil jsem a Stráňa (Matěj Stránský) dělal skvělou práci před bránou. Plnili jsme to, co jsme si řekli, a pak to konečně začalo padat i ostatním.

Po dvou porážkách s nulou jste se potřebovali chytit, že?

Ano, je to moc důležité vítězství. Navíc ze stavu 0:3 se většinou tak lehce nevrací do hry. Opravdu jsme udělali skvělou práci, všichni jsme dřeli. Škoda smolného třetího gólu, který spadl do naší branky, ale to se občas stává. Jinak oba naši brankáři chytali výborně.

Jak těžké bylo ustát stav 0:3 na začátku druhé třetiny, navíc s vědomím, že jste prohráli i zápasy ve Finsku a Bělorusku?

Viděli jsme, že ten třetí gól byl náhodný. Divně se to tam odrazilo, tomu klukovi se to stane možná jednou za život. Nedělali jsme si z toho hlavu, šli jsme do toho a hned jsme začali lítat. Dodržovali jsme náš systém a myslím, že to byl pěkný hokej.

Těsně před vaším gólem na 1:3 zkoušel trenér Varaďa variantu šest na tři bez brankáře. Jak jste na to reagoval?

Byl jsem z toho trošku překvapený, když jsem se podíval dozadu. (úsměv) Ale jo, museli jsme být v situaci šest proti třem vždycky první na puku, což se dařilo. Hráli jsme celou dobu u nich v pásmu, stříleli jsme, měli jsme hráče na masce gólmana. Vyšlo to.

Ve třetí třetině jste se rozjeli a otočili utkání během sedmi minut. Už nebylo kam uhnout?

Tam se to rozjelo a snad celou třetí třetinu jsme odehráli u nich v pásmu.

Přestože jste dlouho nemohli skórovat, nasbírali jste za tři zápasy v Lize mistrů už 116 střel na bránu. Je to správná cesta?

Rozhodně. Zároveň se celou dobu připravujeme na start extraligy, chceme si vrýt do hlavy určité věci, plnit trenérovy pokyny. Tohle je jedna z těch věcí, přesně takový hokej, jaký jsme hráli od druhé třetiny, si chceme přenést do extraligy.

Oproti 20 vyloučením ze dvou zápasů venku jste byli doma proti Lahti na trestné lavici jen čtyřikrát. Ale i tak vypadal zápas na ledě místy hodně vyhrocený. Bylo to podobné jako ve Finsku?

Bylo to úplně stejné. Tohle je zkrátka mezinárodní hokej, proti tak kvalitnímu týmu musíte hrát vždycky naplno a rádi si proti němu zahrajete.

V neděli vás čeká odveta proti Minsku. S čím půjdete do zápasu?

Hlavně s tím, abychom hráli bez faulů.

Hokejová Liga mistrů - skupina D:

HC Oceláři Třinec - Lahti Pelicans 5:3 (0:2, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 40. Kundrátek (Marcinko), 43. Hrehorčák (Hladonik), 45. Polanský (Adamský, Kundrátek), 48. M. Doudera (M. Stránský, O. Kovařčík), 60. Marcinko (M. Stránský) - 4. Tanus (Björninen), 11. Lahtinen, 21. Björninen (Ylönen, Jaakola). Rozhodčí: Stolc (Rak.), Jeřábek - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 3868.

Sestava Třince: Kváča (21. Bartošák) - Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galviņš, Adámek, Gernát, Haman - M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík - Hrňa, Marcink, O. Kovařčík - Chmielewski, Polanský, Adamský - Š. Novotný, Hladonik, Hrehorčák - Kofroň. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Tabulka: