„Trestuhodně nedoceněný.“ Může vzít trofej megahvězdám, udivuje bláznivou statistikou

Hokejová NHL eviduje pro hráče do pole pouze dvě ceny, které nezávisejí na hlasování, ale čistě na statistikách: Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. A obě dlouhé roky vyhrávají nejznámější superhvězdy. Letošek by ovšem ve druhém případě mohl přinést překvapení.
Alexandr Ovečkin, Sidney Crosby, Auston Matthews, David Pastrňák, Connor McDavid, Leon Draisaitl. Abyste v seznamu vítězů Richardovy trofeje našli alespoň trochu překvapivé jméno, musíte zajít relativně hluboko do historie.
Do roku 2011, kdy usedl na střelecký trůn Corey Perry, nebo spíš dvacet let zpátky, kdy šokoval Jonathan Cheechoo.
Aktuální sezona však může sérii víceméně očekávaných výsledků změnit. Momentálně sice drží vedoucí příčku megastar Nathan MacKinnon, ale těsně za ním se nachází mnohem méně známý Cole Caufield. Z jisté perspektivy už je dokonce první.
V úvodních měsících základní části se zdálo, že by k Maurice Richard Trophy mohl senzačně dokráčet bostonský Morgan Geekie. Nakonec nefavority díky silné druhé půlce sezony reprezentuje 25letý Caufield z Montrealu.
Není to vyloženě šok. Obrovské množství gólů střílel americký křídelník už v mládeži.
Jeho dosavadním maximem v NHL ale bylo 37 branek z minulé sezony. Předtím ve třech kompletních ročnících zůstal vždy pod třicítkou, byť v jednom případě by ji téměř jistě zdolal, nebýt nutné operace ramene.
V této základní části ho na krále střelců prakticky nikdo netipoval.
Patnáctka draftu Caufield očekávání expertů vždy brzdil tím, že měří pouhých 172 centimetrů.
Teď ale pochybovače možná definitivně umlčel. Čtyři zápasy před koncem základní části má na kontě 49 branek a v závodě o korunu střelců je druhý. Před třetím McDavidem drží dvougólový náskok, na vedoucího MacKinnona, jenž může nastoupit ještě pětkrát, ztrácí také dvě trefy.
Pozoruhodné je, že zatímco zmíněné kanadské hvězdy si k úctyhodnému výčtu pomohli hned šesti góly do prázdné brány, Caufield takto neskóroval ani jednou. Na „opravdové“ zářezy tak vede, navíc s relativně pohodlným čtyřgólovým polštářem.
„Je trestuhodně nedoceněný,“ napsal o americkém střízlíkovi web Daily Faceoff.
Ještě pozoruhodněji působí, že Caufield neposlal do prázdné branky ani jednu ze svých 167 dosavadních tref v NHL.
Trocha kontextu, jak bláznivá statistika to je: Caufield ve slavné lize poprvé nastoupil na konci dubna 2021. Alexandr Ovečkin od té doby skóroval do opuštěné klece coby král této disciplíny 32krát, David Pastrňák 14krát. A minimálně jednou se takto od zmíněného data trefilo… 564 hokejistů.
Anomálie je z velké části daná tím, že Caufield při soupeřově hře bez gólmana na led moc nechodí. Trenér Montrealu Martin St-Louis dává přednost defenzivně zdatnějším forvardům, jako jsou Jake Evans, Phillip Danault a samozřejmě kapitán Nick Suzuki.
Caufield má ale díky tomu šanci stát se jedním z mála střelců, kteří vyhráli Richardovu trofej bez jakékoliv trefy do prázdné brány. Dosud to dokázali jen Rick Nash v roce 2004 a Matthews před pěti lety.
