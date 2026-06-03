Národní tým prochází mohutným otřesem. Generálním manažerem bude Eliáš

Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezony, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš.
Jejich jmenování dnes schválil na návrh prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
Šestapadesátiletý bývalý útočník Král se na reprezentační střídačce připojí k Motákovi, asistentovi Pavlu Grossovi a trenérovi brankářů Jaroslavu Kamešovi, kteří byli do funkcí jmenováni již v polovině dubna. Stejně jako oni podepsal smlouvu na dva roky.
„Richarda Krále si vybrali sami trenéři Moták s Grossem. Zdůvodnili, proč chtějí zrovna jeho, a sdělili, jakou roli v národním týmu bude zastávat. Na tomto základě ho výkonný výbor schválil," citoval svaz Hadamczika v tiskové zprávě.
Král má za sebou úspěšnou hráčskou kariéru, po mnoho let patřil mezi elitní extraligové centry a dvakrát vyhrál bodování základní části. V extralize odehrál takřka osm stovek zápasů s průměrem lehce přes bod na utkání. V průběhu dosavadní trenérské kariéry vedl jako hlavní kouč Pardubice nebo Mladou Boleslav.
Stejně jako trenérský štáb Radima Rulíka končí po mistrovství světa ve Švýcarsku, kde Češi vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími šampiony Finy, také manažer Šlégr, který majetkově vstoupil do extraligového Litvínova a svaz nechce nikoho, kdo by byl vázaný v klubu. Šlégra nahradí jiná legenda historie tuzemského hokeje Eliáš. I jeho kontrakt má dvouletou platnost.
„Patrik je osobnost uznávaná nejen v naší zemi. Má přehled o hráčích v NHL a díky jeho působení v Česku v posledních letech také o hráčích tady u nás doma. Má řídící manažerské schopnosti a věřím tomu, že pro český hokej bude přínosem," uvedl Hadamczik.
Padesátiletý Eliáš má za sebou jako bývalý vynikající útočník skvělou kariéru v NHL, kterou strávil celou v New Jersey Devils. V dresu Ďáblů odehrál v základní části elitní ligy za dvacet sezon 1240 utkání a zaznamenal 1025 bodů za 408 gólů a 617 asistencí, což ho řadí na druhé místo historických tabulek mezi českými hráči. Dvakrát získal Stanley Cup.
Úspěchy slavil Eliáš také v reprezentačním dresu - vybojoval bronz na olympiádě a má i dvě bronzové medaile z mistrovství světa. Poslední tři sezony působil jako sportovní poradce v prvoligové Slavii Praha.
Výkonný výbor a prezident svazu Hadamczik na dnešním zasedání rovněž zhodnotili působení odcházejícího kouče Rulíka a poděkovali mu za odvedenou práci.
„Rulík i celý jeho trenérský štáb odvedli pro českou reprezentaci výbornou práci. Dovedli národní tým k titulu mistrů světa v Praze, vrátili do něj energii a přinesli fanouškům opět radost ze hry," uvedl svaz.
„Důležitou práci odvedl Radim Rulík i uvnitř reprezentačního programu, kde prosadil myšlenku hlubší spolupráce mezi trenéry napříč kategoriemi. Poslední mistrovství světa sice skončilo neúspěchem a zklamáním, ale do týmu se podařilo zabudovat několik mladých hráčů, na kterých může reprezentace do budoucna stavět," doplnil svaz v hodnocení.
Rulík se spolupracovníky Jiřím Kalousem, Tomášem Plekancem a Markem Židlickým v rolích asistentů a Ondřejem Pavelcem na pozici trenéra brankářů dovedli tým ke zlatu na domácím mistrovství světa před dvěma lety. Titul tehdy dobylo Česko po 14 letech.
Na dalších třech velkých akcích, které následovaly (dva turnaje MS a únorová olympiáda v Miláně), vypadli čeští hokejisté pokaždé ve čtvrtfinále.
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