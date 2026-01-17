Přeskočit na obsah
Sport

Trefa Nečase nestačila, Colorado doma schytalo sedm gólů. Ještě hůře dopadla Florida

ČTK

Gól Martin Nečase neodvrátil v NHL prohru hokejistů Colorada. Lídr soutěže podlehl doma Nashvillu 3:7. Výhru Predators řídil hattrickem a asistencí Ryan O´Reilly.

Martin Nečas v NHL v zápase Colorada proti Nashvillu
Martin Nečas v NHL v zápase Colorada proti NashvilluFoto: Reuters
Anaheim zvítězil na ledě Los Angeles 3:2 po nájezdech i díky výkonu Lukáše Dostála. Český gólman si připsal 26 zákroků a v rozstřelu chytil dva ze tří nájezdů.

Carolina roznesla na svém ledě Floridu 9:1. Vysoké vítězství nad obhájcem Stanleyova poháru režíroval Nikolaj Ehlers, který vstřelil tři góly a na jeden přihrál.

Nečas snížil v úvodu třetí třetiny švihem z mezikruží na 3:4. Více už nedovolil Juuse Saros, který v zápase zneškodnil 39 střel.

Nashville zpečetil výhru třemi trefami v závěrečných pěti minutách, přičemž dvakrát skóroval při hře domácích bez brankáře.

Coloradu nestačily ani dva góly Brocka Nelsona, který vyrovnal na 1:1 a 2:2. O´Reilly měl na kontě hattrick už v 34. minutě. Po třech bodech nasbírali ještě jeho spoluhráči Filip Forsberg (1+2) a Roman Josi (0+3).

Anaheim prohrával 0:2. Dostála překonal v úvodu utkání z přečíslení Quinton Byfield a náskok zvýšil ve 32. minutě Joel Armia střelou z levého kruhu bez přípravy. Ducks smazali manko ještě v prostřední třetině, ve které se prosadil Ryan Strome a Tim Washe.

Český gólman inkasoval jako první i v rozstřelu, ale chytil nájezdy Adriana Kempeho a Kevina Fialy. Jeho protějšek Darcy Kuemper nestačil na pokusy Becketta Senneckeho a Masona McTavishe, který rozhodl.

Dostál obdržel v závěru druhé třetiny dvouminutový trest za opuštění brankoviště. Na opačné straně se před Kuemperem strhla mela, do které se gólman Los Angeles zapojil. Český brankář vyjel směrem k červené čáře, než se otočil zpátky.

V Carolině dlouho nic nenasvědčovalo, že by zápas skončil debaklem. Skóre bylo ještě ve 34. minutě nerozhodně 1:1. Domácí odskočili Floridě dvěma góly pře druhou přestávkou a výhru zvýraznili ve třetí třetině, kterou ovládli 6:0.

Ehlers nastřílel první hattrick za Hurricanes, s nimiž podepsal před sezonou šestiletý kontrakt z pozice volného hráče.

Výsledky NHL:

Detroit - San Jose 4:2, Carolina - Florida 9:1, St. Louis - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech, Colorado - Nashville 3:7, Los Angeles - Anaheim 2:3 po sam. nájezdech.

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

46

29

4

13

162:119

62

2.

Detroit

49

29

4

16

153:150

62

3.

Montreal

48

26

7

15

162:159

59

4.

Buffalo

46

26

4

16

153:143

56

5.

Boston

48

27

2

19

159:148

56

6.

Toronto

47

23

8

16

158:155

54

7.

Florida

46

24

3

19

140:154

51

8.

Ottawa

46

22

5

19

151:153

49

Metropolitní divize:

1.

Carolina

48

29

4

15

167:143

62

2.

NY Islanders

47

26

5

16

139:130

57

3.

Pittsburgh

46

22

10

14

147:140

54

4.

Washington

48

24

6

18

155:138

54

5.

Philadelphia

46

22

8

16

138:143

52

6.

New Jersey

47

24

2

21

126:145

50

7.

Columbus

47

21

7

19

144:157

49

8.

NY Rangers

48

20

6

22

126:147

46

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

46

33

8

5

185:110

74

2.

Dallas

48

27

9

12

162:135

63

3.

Minnesota

48

26

9

13

150:136

61

4.

Utah

48

24

4

20

147:132

52

5.

Nashville

47

23

4

20

136:154

50

6.

St. Louis

48

19

8

21

120:163

46

7.

Chicago

47

19

7

21

131:149

45

8.

Winnipeg

46

19

5

22

141:144

43

Pacifická divize:

1.

Vegas

46

23

12

11

153:143

58

2.

Edmonton

48

23

8

17

159:158

54

3.

Seattle

46

21

9

16

127:135

51

4.

San Jose

47

24

3

20

148:168

51

5.

Los Angeles

47

19

12

16

124:134

50

6.

Anaheim

47

23

3

21

156:171

49

7.

Calgary

47

20

4

23

122:141

44

8.

Vancouver

47

16

5

26

126:170

37

