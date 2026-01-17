Trefa Nečase nestačila, Colorado doma schytalo sedm gólů. Ještě hůře dopadla Florida

Gól Martin Nečase neodvrátil v NHL prohru hokejistů Colorada. Lídr soutěže podlehl doma Nashvillu 3:7. Výhru Predators řídil hattrickem a asistencí Ryan O´Reilly.
Anaheim zvítězil na ledě Los Angeles 3:2 po nájezdech i díky výkonu Lukáše Dostála. Český gólman si připsal 26 zákroků a v rozstřelu chytil dva ze tří nájezdů.
Carolina roznesla na svém ledě Floridu 9:1. Vysoké vítězství nad obhájcem Stanleyova poháru režíroval Nikolaj Ehlers, který vstřelil tři góly a na jeden přihrál.
Nečas snížil v úvodu třetí třetiny švihem z mezikruží na 3:4. Více už nedovolil Juuse Saros, který v zápase zneškodnil 39 střel.
Nashville zpečetil výhru třemi trefami v závěrečných pěti minutách, přičemž dvakrát skóroval při hře domácích bez brankáře.
Coloradu nestačily ani dva góly Brocka Nelsona, který vyrovnal na 1:1 a 2:2. O´Reilly měl na kontě hattrick už v 34. minutě. Po třech bodech nasbírali ještě jeho spoluhráči Filip Forsberg (1+2) a Roman Josi (0+3).
Anaheim prohrával 0:2. Dostála překonal v úvodu utkání z přečíslení Quinton Byfield a náskok zvýšil ve 32. minutě Joel Armia střelou z levého kruhu bez přípravy. Ducks smazali manko ještě v prostřední třetině, ve které se prosadil Ryan Strome a Tim Washe.
Český gólman inkasoval jako první i v rozstřelu, ale chytil nájezdy Adriana Kempeho a Kevina Fialy. Jeho protějšek Darcy Kuemper nestačil na pokusy Becketta Senneckeho a Masona McTavishe, který rozhodl.
Dostál obdržel v závěru druhé třetiny dvouminutový trest za opuštění brankoviště. Na opačné straně se před Kuemperem strhla mela, do které se gólman Los Angeles zapojil. Český brankář vyjel směrem k červené čáře, než se otočil zpátky.
V Carolině dlouho nic nenasvědčovalo, že by zápas skončil debaklem. Skóre bylo ještě ve 34. minutě nerozhodně 1:1. Domácí odskočili Floridě dvěma góly pře druhou přestávkou a výhru zvýraznili ve třetí třetině, kterou ovládli 6:0.
Ehlers nastřílel první hattrick za Hurricanes, s nimiž podepsal před sezonou šestiletý kontrakt z pozice volného hráče.
Výsledky NHL:
Detroit - San Jose 4:2, Carolina - Florida 9:1, St. Louis - Tampa Bay 3:2 po sam. nájezdech, Colorado - Nashville 3:7, Los Angeles - Anaheim 2:3 po sam. nájezdech.
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
46
29
4
13
162:119
62
2.
Detroit
49
29
4
16
153:150
62
3.
Montreal
48
26
7
15
162:159
59
4.
Buffalo
46
26
4
16
153:143
56
5.
Boston
48
27
2
19
159:148
56
6.
Toronto
47
23
8
16
158:155
54
7.
Florida
46
24
3
19
140:154
51
8.
Ottawa
46
22
5
19
151:153
49
Metropolitní divize:
1.
Carolina
48
29
4
15
167:143
62
2.
NY Islanders
47
26
5
16
139:130
57
3.
Pittsburgh
46
22
10
14
147:140
54
4.
Washington
48
24
6
18
155:138
54
5.
Philadelphia
46
22
8
16
138:143
52
6.
New Jersey
47
24
2
21
126:145
50
7.
Columbus
47
21
7
19
144:157
49
8.
NY Rangers
48
20
6
22
126:147
46
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
46
33
8
5
185:110
74
2.
Dallas
48
27
9
12
162:135
63
3.
Minnesota
48
26
9
13
150:136
61
4.
Utah
48
24
4
20
147:132
52
5.
Nashville
47
23
4
20
136:154
50
6.
St. Louis
48
19
8
21
120:163
46
7.
Chicago
47
19
7
21
131:149
45
8.
Winnipeg
46
19
5
22
141:144
43
Pacifická divize:
1.
Vegas
46
23
12
11
153:143
58
2.
Edmonton
48
23
8
17
159:158
54
3.
Seattle
46
21
9
16
127:135
51
4.
San Jose
47
24
3
20
148:168
51
5.
Los Angeles
47
19
12
16
124:134
50
6.
Anaheim
47
23
3
21
156:171
49
7.
Calgary
47
20
4
23
122:141
44
8.
Vancouver
47
16
5
26
126:170
37
