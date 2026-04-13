„Třeba se tam uvidíme." Pastrňák láká fanoušky na mistrovství světa

Před dvěma lety získal David Pastrňák s českou reprezentací zlato na hokejovém mistrovství světa v Praze, teď bostonská superstar pozvala fanoušky na další domácí akci. Ostrava uspořádá v červnu světový šampionát v hokejbalu.
Pastrňák je známý svou náklonností k letní hokejové odnoži s teniskami a oranžovým míčkem. Hokejbalu se poměrně intenzivně věnoval v mládeži, než v 16 letech odešel do Švédska a později do Ameriky.
Soutěžní zápas si naposledy střihl v září 2021, kdy v hokejbalové extralize nastoupil v dresu Karviné. To už byl přitom dávno hvězdou NHL.
Organizátoři ostravského mistrovství světa se rozhodli využít osobnost útočníka Bostonu k propagaci turnaje i proto, že Pastrňák pochází z nedalekého Havířova.
„Zdravím všechny hokejbalové fanoušky, tady Pasta. Chtěl bych vás pozvat na MS v hokejbalu, které se bude konat v Ostravě,“ promluvil světový šampion ve videu na sítích českého hokejbalu.
„Doufám, že dorazíte podpořit všechny kluky v hojném počtu. Tak jak to umíme jenom my Češi. Že budete pořádně fandit a uděláte klukům obrovskou atmosféru, protože si to zaslouží,“ pokračoval Pastrňák.
Šampionát se odehraje ve vítkovické Ostravar Aréně od 20. do 28. června, v kategoriích mužů i žen.
Obě české reprezentace budou navazovat na stříbrné výsledky z MS 2024 a 2022. Čeští muži mají historicky na kontě tři zlata, která vybojovali v Litoměřicích 1998, Plzni 2009 a Bratislavě 2011.
„Kdo ví, třeba se tam uvidíme,“ řekl Pastrňák tajemně na konci svého videa.
Je snad možné, že by jedna z největších hokejových hvězd světa, která se s Bostonem momentálně chystá na play off NHL, v Ostravě za českou reprezentaci nastoupila? Nebo by Pastrňák dorazil jen jako divák?
O start na MS v hokejbalu se sám hlásil před devíti lety, kdy se v Česku hrálo naposled.
Tehdejší reprezentační trenér Drahomír Kadlec, také bývalý hokejista a mistr světa, dal však pro turnaj v Pardubicích přednost hráčům, kteří se hokejbalu věnují celoročně.
V aktuální hokejové sezoně má Pastrňák, který v květnu oslaví 30. narozeniny, odehráno 76 utkání za Boston.
S bilancí 29 gólů a 70 asistencí je osmým nejproduktivnějším hráčem NHL a chybí mu jediný bod, aby v základní části počtvrté za sebou pokořil stobodovou hranici.
V únoru reprezentoval na olympiádě v Miláně, v březnu s manželkou Rebeccou přivítali na světě druhou dceru Mayu Ivy.
Pastrňákova pozvánka na MS v hokejbalu:
