Není to žádný Dopita, chválí ho v NHL. Český adept pro OH ale upadl do problémů

Z pěti přípravných zápasů vyšel s neoslňující statistikou 0+2. Herně ale zaujal natolik, že si vysloužil místo v první přesilovce. Vedle gigantů současného hokeje Connora McDavida a Leona Draisaitla.
Trenér Kris Knoblauch věřil, že Tomášek, nejužitečnější hráč minulého ročníku švédské ligy, se podobně jako v Evropě ofenzivně rozparádí.
Po startu základní části tomu napovídaly i pokročilé statistiky. Tomášek měl šance, jen mu nevycházela koncovka. V podstatě se dalo mluvit o smůle.
Ta už ale trvá příliš dlouho. Poslední dobou tak 29letý český forvard začal pociťovat následky. Vypadl z první přesilovky, dvakrát neodehrál ani deset minut a třikrát skončil na tribuně coby zdravý náhradník.
Celkem má po 13 startech jedinou branku a dvě asistence. Z předních evropských klubů je přitom zvyklý na průměr kolem jednoho bodu na zápas.
"Hodně se o sobě učím. Myslel jsem, že hokej mám zmáknutý, a nemám. Najít způsob, jak tady hrát, je velká výzva," přiznal Tomášek deníku Edmonton Journal.
V pozdější fázi tréninkového kempu se řešilo hlavně to, jestli bude nastupovat ve středu útoku, nebo na křídle - třeba i vedle Draisaitla. Teď je rád, když se jakkoliv vejde alespoň do čtvrtého útoku.
Zájemců o sestavu je hodně a kouč Knoblauch se nebojí s ní míchat, zvlášť když Edmonton od startu sezony moc nešlape.
"V Evropě nemáte tak široký kádr, tady je mnohem víc hráčů k rotaci. Vím, jak to funguje. Trenér mi nemusí říkat, ať jsem trpělivý," prohlásil Tomášek.
Osekaný čas na ledě a občasné posazení na tribunu mu však komplikují cestu na olympijské hry do Milána v únoru příštího roku. Šéf reprezentační střídačky Radim Rulík může před nehrajícím hokejistou z NHL klidně upřednostnit vytěžovanou hvězdu z Evropy. Zlato z domácího MS 2024 Tomáškovi nic nezaručuje.
"Jasně, je tady olympiáda. Snažím se ale zůstat v přítomnosti, to je nejlepší přístup," podotkl odchovanec pražské Sparty.
Uspět potřebuje i s výhledem na další práci v NHL. Jednocestnou smlouvu v hodnotě 1,2 milionu amerických dolarů podepsal jen na rok.
Okolnosti mu momentálně nepřejí. Do sestavy se mají brzy vrátit defenzivní specialista Mattias Janmark a hlavně hvězdný střelec Zach Hyman, na něhož se třese přesilovkové komando. Cesta vzhůru sestavou bude zase o něco těžší.
I proto už někteří Tomáška pomalu zatracují. Ne však protřelý edmontonský novinář Jim Matheson.
"Bezpochyby je talentovaný," spustil o urostlém Čechovi. "Bruslí dostatečně dobře, má prudkou střelu a slušné tvůrčí schopnosti. Tvrdě pracuje a nestěžuje si. Nebavíme se o Jiřím Dopitovi z dřívějších temných dob, hvězdě z Evropy, která se zde nedokázala prosadit."
Dopita je těžkou vahou českého a mezinárodního hokeje, ale v NHL kromě památného čtyřgólového představení za Philadelphii neoslnil. Ve službách Edmontonu odehrál 21 duelů se zápisem 1+5.
"Tomášek má zároveň lepší dovednosti než jeho evropští kolegové Dominik Kahun, Joakim Nygard a Gaëtan Haas, kteří tu také hráli a byli menší," dodal Matheson, přestože statistiky této chvále zatím neodpovídají.