Tragický osud překonal a pobláznil Česko. Příběh pardubické senzace má smutnou tečku

Rodák z Aljašky s kořeny v bývalém Československu. Americký hokejový útočník Hunter Fejes v průběhu minulé sezony posílil Pardubice a nakonec byl důležitou částí mistrovské skládačky. Fanoušky v české extralize si získal i silným životním příběhem. Teď se však s hráčskou kariérou loučí už v 32 letech.
Do NHL se neprosadil a od svých 25 let Fejes cestoval s hokejem po Evropě. Hrál v Rakousku, ve Švédsku, ve Znojmě nebo na Slovensku, kde vybojoval titul s Košicemi.
Do Pardubic přišel primárně jako posila pro prvoligové béčko, ale místo toho si rychle vybojoval místo v nabitém extraligovém týmu.
V základní části stihl 17 zápasů, v play off naskočil do sedmi. V útoku zaujal neúnavným projevem, poctivou prací a gólový moment si nechal do nejdůležitějšího utkání.
Ve finále číslo šest v Třinci vyrovnával na 1:1, načež Pardubice zvítězily 5:4 po prodloužení a po 14 letech došly k vytouženému zlatu.
Mezitím mezi fanoušky rezonovala Fejesova životní story.
„V deseti letech jel s maminkou na trénink, když je pirát silnic vytlačil z cesty. Byla to obrovská autonehoda. Fejesova maminka zraněním podlehla, on měl 45 stehů na noze, několik dní byl v bezvědomí, měl krevní sraženinu velikosti tenisového míčku,“ informovala ve svém příspěvku během play off televize Oneplay.
„Před třemi lety mu lékaři diagnostikovali rakovinu. I tu dokázal Hunter porazit a vrátit se k hokeji,“ zazněla v televizi i druhá část příběhu, který hokejové příznivce na sociálních sítích dohnal k slzám.
Podle zprávy NBC News o tragické nehodě z roku 2004 se Fejesovi stali obětí „vybrzdění“ ze strany agresivního řidiče, který je ohrozil i svým předchozím manévrem a Fejesova matka na něj opakovaně troubila.
„Moje matka pro mě byla nejlepší kamarádkou, se kterou jsem vždy vtipkoval a povídal si o různých věcech,“ psal potom hokejista v seminární práci na střední škole.
Oporou mu byl otec, po němž má Fejes kořeny v bývalém Československu. „I když zní moje příjmení spíš maďarsky,“ usmíval se útočník po příchodu do Pardubic.
Rakovina, přesněji Hodgkinův lymfom, mu byla diagnostikována ve věku 28 let. Nahmatal si bulku nad klíční kostí a vyšetření odhalilo nádory v hrudníku.
Fejes podstoupil čtyři cykly intenzivní chemoterapie, ale při tom se zvládal udržovat v kondici. Nemoc překonal za půl roku a vrátil se na led.
Vybojoval tituly na Slovensku a v Česku, ale teď mu zdraví vystavilo zřejmě definitivní hokejovou stopku.
V aktuální sezoně naskočil za Dynamo do jednoho zápasu v extralize a čtyř v Lize mistrů, v polovině září pak odcházel za větším herním vytížením na hostování do prvoligového Zlína. Tam už však nenastoupil.
Ve středu se na webu Východočechů objevila zpráva o konci Američanovy kariéry. „Doktoři mu nedoporučili v ní pokračovat,“ uvedly Pardubice bez dalších podrobností.
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