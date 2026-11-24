Je to jedna z nejtragičtějších nehod československého letectví před rokem 1960. Při pádu Iljušinu Il-12 zahynulo nedaleko švýcarského Curychu všech 23 lidí na palubě. Od katastrofy uplynulo právě dnes sedmdesát let.
Mezi oběťmi bylo i pět členů výpravy chomutovského hokejového týmu, kteří se vraceli ze zahraničního zájezdu. A také deset hudebníků Čínské národní opery, kteří mířili přes Prahu domů do Pekingu.
Přesnou příčinu neštěstí, které se stalo 24. listopadu 1956 krátce po čtvrt na sedm večer, pár minut po startu, se nikdy nepodařilo určit, dodnes tak zůstává záhadou.
Nejspíš ho ale způsobila porucha motoru. Sedm let starý dvoumotorový iljušin s ním měl podle svědectví problémy už během předchozího letu z Prahy do Curychu.
Když po startu ke zpátečnímu letu posádka zaznamenala problémy, pokusila se ještě vrátit na letiště, což se ale nepodařilo a letoun se zřítil z výšky 300 metrů a po pádu explodoval.
Mezi oběťmi kromě pětičlenné posádky byli i hokejisté Chomutova: vedoucí výpravy Stanislav Vaisochr a Jan Výborný, brankář Miroslav Pašek a útočníci Zdeněk Nový a Ondřej Borovička, a také sportovní redaktor deníku Práce Jindřich Vrba.
Původně měli přitom letět se zbytkem týmu dřívějším spojem. Potom ale museli uvolnit svá místa chilské delegaci, která potřebovala stihnout let do Moskvy…
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
„Kolaboranti k likvidaci.“ Na sítích koluje podivný seznam, obsahuje i známá jména
Seznam lidí označovaných za kolaboranty vyvolal rozruch na sociálních sítích, zejména v prostředí komentátorů a osobností, které kritizují českou podporu Ukrajiny. Dostali se do něj třeba někteří politici či komentátoři. Ostře na něj reagovali mimo jiné videoherní vývojář Daniel Vávra a bývalá novinářka a někdejší členka Rady ČTK Angelika Bazalová.
Tvrdá rána čínským ambicím. Evropská unie bude omezovat počty prodaných aut
Evropskou unii dlouho zajímaly jen elektromobily vyráběné v Číně, na něž uvalila vyšší cla. Jenže čínské automobilky našly v pravidlech pořádnou díru a místo levných elektroaut zaplavily evropské země plug-in hybridy. S tím by ale měl být už za pár dnů konec, EU totiž připravuje zavedení dovozních kvót. Nebudou platit jen pro auta z Číny.
Jak spát, když posíláte lidi na smrt? Reznikov řekl, jak použít ruskou zbraň
Když před téměř pěti lety začala krvavá válka na Ukrajině, byl u toho jako klíčový muž bránící se země Oleksij Reznikov. Ten v pořadu Spotlight líčí aktuální stav vyjednávání o míru, popisuje ale také začátek války a jednání s Rusy. Promluvil ovšem i o negativních jevech, které boje doprovázejí: takzvané busifikaci, kanónenfutru i o hrozivých scénách, které na vlastní oči viděl.
ŽIVĚ Rusko útočilo na ukrajinskou energetiku, podle Moskvy zasáhlo i nákladní loď
Ruské ozbrojené síly v noci na dnešek útočily na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a zasáhly také nákladní loď v Černém moři jihozápadně od ukrajinské Oděsy. Dnes ráno to na síti Telegram oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti byla cílem ruského útoku elektrická stanice, která podle Moskvy zásobovala energií zbrojní průmysl.
Kde se odehrává život. Výstava Místa činu v Trafo Gallery čte architekturu jako příběh člověka
Ulice, nárožní domy, střechy a obrysy měst. Ale také čisté tvary, rytmy a řád, na které lze architekturu rozložit. Nová skupinová výstava Místa činu v holešovické Trafo Gallery ukazuje, jak různě se čeští malíři a sochaři dívají na prostor, v němž žijeme.