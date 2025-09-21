Lední hokej

Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů

Sport ČTK Sport, ČTK
před 39 minutami
Tak tohle byl totální výbuch. Hokejisté Hradce Králové vedli po dvou třetinách 3:0 nad Brnem, jenže v posledním dějství jim soupeř nasázel dokonce pět gólů. Překvapením 6. extraligového kola je další neúspěch Pardubic, které padly 1:2 v Plzni a prohrály už třetí duel v sezoně. Sparta zvítězila 3:2 po nájezdech ve Vítkovicích, České Budějovice přes drtivou střeleckou převahu podlehly 2:3 Třinci.
Hokejisté Hradce po výbuchu s Kometou
Hokejisté Hradce po výbuchu s Kometou | Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Kometa dopřála v Hradci premiérový start v extralize šestnáctiletému útočníkovi Hartlovi a do její branky si poprvé v sezoně stoupl další mladík Kavan.

Ten inkasoval už v 7. minutě, kdy se lotyšský útočník Batna nadvakrát prosadil přes nedůrazného Hollanda a dorážku poslal mezi Kavanovy betony.

Nejblíž k vyrovnání byl Flek, jenž po přihrávce Stránského uháněl sám na hradeckou branku, ale musel zakončovat bekhendem a přestřelil.

Kometa nehrála tak špatně, jak by napovídala střelecká bilance úvodní části 14:6 pro domácí, úřadujícímu mistrovi se však body vzdálily ve druhé třetině.

V ní už měl domácí celek jasně navrch a poprvé v sezoně tuto periodu vyhrál, dokonce o dva góly. Trvalý nápor završil Tamáši, jenž dostal v přečíslení přihrávku do jízdy od Jergla a Kavan byl proti němu bezmocný.

Povedenou střelou do růžku brněnské branky se navíc prosadil kanadský obránce Vukojevic, pro něhož šlo o první extraligovou trefu ve 25. startu.

Brněnští hokejisté se však ani za stavu 0:3 nevzdali. Hned zkraje třetí části jim zbytečným faulem pomohl Jergl a v přesilovce poprvé překonal Novotného dorážkou ze vzduchu Cingel.

Jeho tým rázem nabral sebevědomí a v 51. minutě už oba týmy dělil jen gól, když se Flek krásně zbavil obránce Mudráka a zblízka zakončil pod břevno.

Převahu hostů soupeř na několik minut zastavil, ale poté se Kometa nadechla znovu. Velký obrat dokonala dvěma zásahy během 59 vteřin, které dělily dorážku Tomáše Zohorny a Kollárovo přesné zakončení ze strany. Pojistku navíc přidal do prázdné branky znovu Flek.

Plzeň porazila Pardubice 2:1 a připsala si první domácí výhru v novém ročníku. Západočeši se dvakrát prosadili v přesilových hrách a vyhráli po třech porážkách. Dynamo neuspělo ani ve třetím utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.

Sparta zvítězila na ledě Vítkovic 3:2 po samostatných nájezdech, které rozhodla až devátá série a trefa Tomáše Hyky. Pražané zvládli první nájezdy v sezoně, vyhráli podruhé v řadě, naopak Vítkovice po třech výhrách v úvodu soutěže potřetí za sebou prohrály, byť dnes braly bod.

Třinec vyhrál na ledě Českých Budějovic 3:2, ukončil sérii čtyř výher Motoru a sesadil domácí z čela tabulky. Jihočeši dokázali proti Ocelářům smazat dvoubrankové manko, na gól Patrika Hrehorčáka z 45. minuty ale již odpovědět nezvládli, přestože soupeře chvílemi drtivě svírali a přestříleli ho 43:11 - ve druhé třetině byl poměr dokonce 19:1. Slezané vyhráli poprvé v sezoně na kluzištích soupeřů.

Liberec porazil Kladno 4:1. Dvěma góly se na tom podílel útočník Adam Najman. Rytíři prohráli potřetí za sebou.

Karlovy Vary vyhrály na ledě Mladé Boleslavi 3:2 a potřetí za sebou naplno bodovaly. Energie otočila zápas dvěma góly ve třetí třetině, o které se postaral šestnáctiletý útočník Petr Tomek.

6. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Hradec Králové - HC Kometa Brno 3:5 (1:0, 2:0, 0:5)

Branky a nahrávky: 7. Batna (Radil, R. Pavlík), 28. Tamáši (Jergl, Mudrák), 35. Vukojevic (Pour) - 44. Cingel (Zábranský, A. Zbořil), 51. Flek (Cingel), 56. T. Zohorna (Ferda, Gulaši), 57. Kollár (A. Zbořil, K. Pospíšil), 59. Flek (Zábranský, Kavan). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 3491.

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Hladonik (Brůna), 46. Nellis (Yetman, Freibergs) - 14. Chlapík (M. Špaček, Krejčík), 48. Dzierkals (M. Špaček, Chlapík), rozhodující sam. nájezd Hyka. Rozhodčí: Šír, Ondráček II - Ondráček I, Štěpánek. Vyloučení: 3:4, navíc Němeček (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 5057.

Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávka: 27. Vráblík, 41. Koláček (Bulíř) - 2. Flynn z trest. střílení, 4. L. Hudáček (Kurovský), 45. Hrehorčák. Rozhodčí: Obadal, Vrba - Rampír, Augusta. Vyloučení: 3:4, navíc Dravecký (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 6181.

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. A. Najman (D. Zeman, Šimek), 20. Zile (Sandberg), 24. O. Procházka (Ahac, Weatherby), 39. A. Najman (Šimek, Pytlík) - 6. Robins (Ojamäki). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4105.

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Měchura (Zámorský, Holešinský), 25. M. Petman (Simon, V. Petman) - 30. Poulíček (Vondráček, Kelemen). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:2, navíc Merežko 5 min. - Ludvig 5 min. a 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4099.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. Buchtele, 26. Gewiese (Buchtele, Lakatoš) - 9. Jiskra (O. Beránek, Mamčics), 46. P. Tomek (Koffer, D. Mikyska), 57. P. Tomek (Jones, D. Moravec). Rozhodčí: Mejzlík, Zeliska - Zíka, Dědek. Vyloučení: 3:1, navíc Mamčics (K. Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2715.

1. Brno 6 5 0 0 1 23:13 15
2. České Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. Karlovy Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. Třinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. Sparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. Plzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. Pardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. Vítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Liberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. Mladá Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. Olomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Kladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. Litvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Hradec Králové 6 0 1 0 5 14:26 2
 
Mohlo by vás zajímat

"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Proti Česku jako nebe a dudy. Top střelec popsal těžké podmínky v podpalubí NHL

Proti Česku jako nebe a dudy. Top střelec popsal těžké podmínky v podpalubí NHL
hokej sport Hokejová Tipsport extraliga Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 38 minutami
"A najednou bylo po všem." Čech útočil na životní triumf, diskvalifikaci obrečel
Motorismus

"A najednou bylo po všem." Čech útočil na životní triumf, diskvalifikaci obrečel

Plochodrážník Adam Bubba Bednář najel ve finále Zlaté přilby v Pardubicích do startovní pásky.
před 39 minutami
Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů
Hokej

Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů

Ambiciózní Pardubice znovu prohrály, tentokrát v Plzni. Ze šesti zápasů už mají tři porážky. Sparta vyhrála po nájezdech ve Vítkovicích.
před 1 hodinou
Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze
2:28
Fotbal

Český souboj v nizozemském šlágru neměl vítěze

PSV Eindhoven s Matějem Kovářem remizoval 2:2 s Ajaxem Amsterdam, za který chytal Vítězslav Jaroš.
Aktualizováno před 1 hodinou
Příznivci zavražděného Kirka se sjíždějí do Arizony na poslední rozloučení
Zahraničí

Příznivci zavražděného Kirka se sjíždějí do Arizony na poslední rozloučení

Účast plánují i další představitelé Trumpovy administrativy, včetně ministrů zahraničí, obrany a zdravotnictví, nebo prezidentův nejstarší syn.
před 1 hodinou
Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty
Zahraničí

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě zkrátí cestu z dvou hodin na dvě minuty

Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad zemí. Stavba má významně usnadnit dopravu a Čína ji prezentuje jako symbol ambiciózních megastaveb.
Aktualizováno před 1 hodinou
Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu
Zahraničí

Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu

V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli.
před 2 hodinami
Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu
Zahraničí

Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Palestinský stát západně od řeky Jordán nevznikne," uvedl v prohlášení izraelský premiér.
Další zprávy