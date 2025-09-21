Totální výbuch. Hradec vedl 3:0, v poslední třetině dostal od Komety pět gólů

Kometa dopřála v Hradci premiérový start v extralize šestnáctiletému útočníkovi Hartlovi a do její branky si poprvé v sezoně stoupl další mladík Kavan.
Ten inkasoval už v 7. minutě, kdy se lotyšský útočník Batna nadvakrát prosadil přes nedůrazného Hollanda a dorážku poslal mezi Kavanovy betony.
Nejblíž k vyrovnání byl Flek, jenž po přihrávce Stránského uháněl sám na hradeckou branku, ale musel zakončovat bekhendem a přestřelil.
Kometa nehrála tak špatně, jak by napovídala střelecká bilance úvodní části 14:6 pro domácí, úřadujícímu mistrovi se však body vzdálily ve druhé třetině.
V ní už měl domácí celek jasně navrch a poprvé v sezoně tuto periodu vyhrál, dokonce o dva góly. Trvalý nápor završil Tamáši, jenž dostal v přečíslení přihrávku do jízdy od Jergla a Kavan byl proti němu bezmocný.
Povedenou střelou do růžku brněnské branky se navíc prosadil kanadský obránce Vukojevic, pro něhož šlo o první extraligovou trefu ve 25. startu.
Brněnští hokejisté se však ani za stavu 0:3 nevzdali. Hned zkraje třetí části jim zbytečným faulem pomohl Jergl a v přesilovce poprvé překonal Novotného dorážkou ze vzduchu Cingel.
Jeho tým rázem nabral sebevědomí a v 51. minutě už oba týmy dělil jen gól, když se Flek krásně zbavil obránce Mudráka a zblízka zakončil pod břevno.
Převahu hostů soupeř na několik minut zastavil, ale poté se Kometa nadechla znovu. Velký obrat dokonala dvěma zásahy během 59 vteřin, které dělily dorážku Tomáše Zohorny a Kollárovo přesné zakončení ze strany. Pojistku navíc přidal do prázdné branky znovu Flek.
Plzeň porazila Pardubice 2:1 a připsala si první domácí výhru v novém ročníku. Západočeši se dvakrát prosadili v přesilových hrách a vyhráli po třech porážkách. Dynamo neuspělo ani ve třetím utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.
Sparta zvítězila na ledě Vítkovic 3:2 po samostatných nájezdech, které rozhodla až devátá série a trefa Tomáše Hyky. Pražané zvládli první nájezdy v sezoně, vyhráli podruhé v řadě, naopak Vítkovice po třech výhrách v úvodu soutěže potřetí za sebou prohrály, byť dnes braly bod.
Třinec vyhrál na ledě Českých Budějovic 3:2, ukončil sérii čtyř výher Motoru a sesadil domácí z čela tabulky. Jihočeši dokázali proti Ocelářům smazat dvoubrankové manko, na gól Patrika Hrehorčáka z 45. minuty ale již odpovědět nezvládli, přestože soupeře chvílemi drtivě svírali a přestříleli ho 43:11 - ve druhé třetině byl poměr dokonce 19:1. Slezané vyhráli poprvé v sezoně na kluzištích soupeřů.
Liberec porazil Kladno 4:1. Dvěma góly se na tom podílel útočník Adam Najman. Rytíři prohráli potřetí za sebou.
Karlovy Vary vyhrály na ledě Mladé Boleslavi 3:2 a potřetí za sebou naplno bodovaly. Energie otočila zápas dvěma góly ve třetí třetině, o které se postaral šestnáctiletý útočník Petr Tomek.
6. kolo hokejové Tipsport extraligy:
Hradec Králové - HC Kometa Brno 3:5 (1:0, 2:0, 0:5)
Branky a nahrávky: 7. Batna (Radil, R. Pavlík), 28. Tamáši (Jergl, Mudrák), 35. Vukojevic (Pour) - 44. Cingel (Zábranský, A. Zbořil), 51. Flek (Cingel), 56. T. Zohorna (Ferda, Gulaši), 57. Kollár (A. Zbořil, K. Pospíšil), 59. Flek (Zábranský, Kavan). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 3491.
HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Hladonik (Brůna), 46. Nellis (Yetman, Freibergs) - 14. Chlapík (M. Špaček, Krejčík), 48. Dzierkals (M. Špaček, Chlapík), rozhodující sam. nájezd Hyka. Rozhodčí: Šír, Ondráček II - Ondráček I, Štěpánek. Vyloučení: 3:4, navíc Němeček (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 5057.
Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávka: 27. Vráblík, 41. Koláček (Bulíř) - 2. Flynn z trest. střílení, 4. L. Hudáček (Kurovský), 45. Hrehorčák. Rozhodčí: Obadal, Vrba - Rampír, Augusta. Vyloučení: 3:4, navíc Dravecký (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 6181.
Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. A. Najman (D. Zeman, Šimek), 20. Zile (Sandberg), 24. O. Procházka (Ahac, Weatherby), 39. A. Najman (Šimek, Pytlík) - 6. Robins (Ojamäki). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4105.
HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Měchura (Zámorský, Holešinský), 25. M. Petman (Simon, V. Petman) - 30. Poulíček (Vondráček, Kelemen). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:2, navíc Merežko 5 min. - Ludvig 5 min. a 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4099.
BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 11. Buchtele, 26. Gewiese (Buchtele, Lakatoš) - 9. Jiskra (O. Beránek, Mamčics), 46. P. Tomek (Koffer, D. Mikyska), 57. P. Tomek (Jones, D. Moravec). Rozhodčí: Mejzlík, Zeliska - Zíka, Dědek. Vyloučení: 3:1, navíc Mamčics (K. Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2715.
|1.
|Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2.
|České Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3.
|Karlovy Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4.
|Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5.
|Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6.
|Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7.
|Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8.
|Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9.
|Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10.
|Mladá Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11.
|Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12.
|Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13.
|Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14.
|Hradec Králové
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2