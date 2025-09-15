Lední hokej

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
V jednu chvíli byl nejoslavovanějším českým hokejovým brankářem, pak kvůli vážnému zranění upadl do relativního zapomnění. Teď se 22letý Tomáš Suchánek vrací. Na první zápas po dlouhé přestávce však nebude vzpomínat v dobrém.
Tomáš Suchánek v dresu české juniorské reprezentace
Tomáš Suchánek v dresu české juniorské reprezentace | Foto: Profimedia

Suchánek, hrdina senzačně stříbrných Čechů na juniorském MS 2023, nastoupil v neděli do prvního ostrého klání po 17 měsících.

Za nováčky Anaheimu odchytal v přípravě proti Los Angeles dvě třetiny a inkasoval třikrát z 16 střel. I proto jeho tým prohrál 1:4.

To nejhorší přišlo ze Suchánkova pohledu zhruba v polovině duelu.

Český gólman vyjel z brány, aby v přesilovce při soupeřově vyhození rozehrál puk. Jenže to udělal tak nešikovně, že si dal vlastní gól.

Minela ihned rozvířila sociální sítě, třeba na Redditu vystřelila v rámci hokeje mezi nejdiskutovanější příspěvky.

Trenér Matt McIlvane však Suchánka bránil. "Po druhé třetině jsem za ním přišel a řekl mu: 'Vím, že na to příštích pár dní budeš myslet, ale prostě to hoď za hlavu.' Tyhle věci se stávají, když zmeškáte 17 měsíců. Jinak chytal solidně," prohlásil muž, který normálně vede farmu Anaheimu v San Diegu.

Není to tak dávno, co byl Suchánek brankářskou celebritou. Na MS dvacítek 2023 pomohl Čechům ke stříbru procentuální úspěšností zákroků 93,4 a začalo se o něm mluvit jako o velké naději.

Pár měsíců nato se sice znovu nedočkal úspěchu na draftu zámořské NHL, ale podepsal roční smlouvu s farmou Anaheimu, kde konkurenty statisticky převyšoval.

Díky tomu si vysloužil tříletý nováčkovský kontrakt přímo s Anaheimem, v minulé sezoně se měl rvát o šanci v NHL.

Místo toho přišla hotová katastrofa. Suchánek si při letním drilu ještě před přípravným kempem poranil přední zkřížený vaz v koleni.

A protože operace přinesla komplikace, musel podstoupit ještě jednu. Přišel tak o celý ročník.

Mezitím mu v Anaheimu přibyla konkurence. Odešla sice dřívější dlouholetá jednička John Gibson, ale přišli Petr Mrázek a Ville Husso.

Oba mají z NHL dost zkušeností a za aktuálním brankářem číslo jedna Lukášem Dostálem toho chtějí odchytat co nejvíc.

Suchánek je tak na papíře nanejvýš klubovou čtyřkou. Na záda mu navíc dýchají vrstevníci Calle Clang a Vjačeslav Butejec.

"Suchánek by mohl porazit Clanga a utvořit v San Diegu tandem s Hussem (za předpokladu, že si Mrázek udrží pozici náhradníka v Anaheimu)," predikoval nedávno Eric Stephens z online deníku The Athletic.

O rozdělení rolí zkraje sezony rozhodne tréninkový kemp, kde se Suchánek v rámci brankářské skupinky bude moct cítit skoro jako doma.

Vedle českých parťáků Dostála a Mrázka potká ještě slovenského trenéra gólmanů Anaheimu Petera Budaje.

Související

Pastrňák mezi premianty klíčového žebříčku. Jeden Čech se ale vyplatí ještě víc

NHL: Toronto Maple Leafs at Boston Bruins hokej David Pastrńák gól radost
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Barceloňan v extralize. Horká krev je u mě znát, ale musím být tvrdší, velí si Pérez

Barceloňan v extralize. Horká krev je u mě znát, ale musím být tvrdší, velí si Pérez

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Hrůzostrašný náraz libereckého Vlacha: okamžitě šel na sál, má zlomený krční obratel

Hrůzostrašný náraz libereckého Vlacha: okamžitě šel na sál, má zlomený krční obratel
hokej sport Obsah NHL Anaheim Ducks Tomáš Suchánek

Právě se děje

před 30 minutami
Návrat jako z thrilleru. Plíškovou vyvezla divoká houpačka k první výhře po roce
Tenis

Návrat jako z thrilleru. Plíškovou vyvezla divoká houpačka k první výhře po roce

Kateřina Siniaková zvládla na turnaji v Soulu po kvalifikaci i 1. kolo, a naladila se tak i na obnovení deblové spolupráce s Barborou Krejčíkovou.
Aktualizováno před 50 minutami
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 53 minutami
Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste
Zahraničí

Elon Musk nakoupil na burze akcie Tesly za miliardu dolarů, cena v reakci roste

Americký miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk nakoupil 2,57 milionu akcií této společnosti v hodnotě přibližně jedné miliardy dolarů.
před 1 hodinou
Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"
1:01
Zahraničí

Podivné námluvy. Rusko píše do země NATO, chce zpátky svoji "zázračnou zbraň"

I když Ankara doposud oficiálně nepotvrdila, že by Moskvě zbraně prodala zpět, zdroje poukazují na "pozitivní přístup" Turecka k případné dohodě.
před 1 hodinou
Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL
Hokej

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Hokejový brankář Tomáš Suchánek se vrací do hry. Na první zápas po dlouhé přestávce však nebude vzpomínat v dobrém.
Aktualizováno před 1 hodinou
Plíšková - Andrianjafitrimová 2:1. Češka se po roční pauze vrátila na kurty výhrou
Tenis

Přenos skončil
Plíšková - Andrianjafitrimová 2:1. Češka se po roční pauze vrátila na kurty výhrou

Sledovali jsme online utkání 1. kola tenisového turnaje v Caldas da Rainha mezi Karolínou Plíškovou a Tessah Andrianjafitrimovou z Francie.
před 1 hodinou
Nová "Masaryčka" za miliardy má zásadní problém. Věc řeší i ministr dopravy
Domácí

Nová "Masaryčka" za miliardy má zásadní problém. Věc řeší i ministr dopravy

V projektu v centru Prahy se zřejmě pracovalo se špatně vypočítaným projektem a průchozí platforma nad nádražím nemusí být bezpečná.
Další zprávy