Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Suchánek, hrdina senzačně stříbrných Čechů na juniorském MS 2023, nastoupil v neděli do prvního ostrého klání po 17 měsících.
Za nováčky Anaheimu odchytal v přípravě proti Los Angeles dvě třetiny a inkasoval třikrát z 16 střel. I proto jeho tým prohrál 1:4.
To nejhorší přišlo ze Suchánkova pohledu zhruba v polovině duelu.
Český gólman vyjel z brány, aby v přesilovce při soupeřově vyhození rozehrál puk. Jenže to udělal tak nešikovně, že si dal vlastní gól.
Own Goal makes it 3-0 Kings 👀 pic.twitter.com/LIAXen1Pmi— LA Kings (@LAKings) September 14, 2025
Minela ihned rozvířila sociální sítě, třeba na Redditu vystřelila v rámci hokeje mezi nejdiskutovanější příspěvky.
Trenér Matt McIlvane však Suchánka bránil. "Po druhé třetině jsem za ním přišel a řekl mu: 'Vím, že na to příštích pár dní budeš myslet, ale prostě to hoď za hlavu.' Tyhle věci se stávají, když zmeškáte 17 měsíců. Jinak chytal solidně," prohlásil muž, který normálně vede farmu Anaheimu v San Diegu.
Není to tak dávno, co byl Suchánek brankářskou celebritou. Na MS dvacítek 2023 pomohl Čechům ke stříbru procentuální úspěšností zákroků 93,4 a začalo se o něm mluvit jako o velké naději.
Pár měsíců nato se sice znovu nedočkal úspěchu na draftu zámořské NHL, ale podepsal roční smlouvu s farmou Anaheimu, kde konkurenty statisticky převyšoval.
Díky tomu si vysloužil tříletý nováčkovský kontrakt přímo s Anaheimem, v minulé sezoně se měl rvát o šanci v NHL.
Místo toho přišla hotová katastrofa. Suchánek si při letním drilu ještě před přípravným kempem poranil přední zkřížený vaz v koleni.
A protože operace přinesla komplikace, musel podstoupit ještě jednu. Přišel tak o celý ročník.
Mezitím mu v Anaheimu přibyla konkurence. Odešla sice dřívější dlouholetá jednička John Gibson, ale přišli Petr Mrázek a Ville Husso.
Oba mají z NHL dost zkušeností a za aktuálním brankářem číslo jedna Lukášem Dostálem toho chtějí odchytat co nejvíc.
Suchánek je tak na papíře nanejvýš klubovou čtyřkou. Na záda mu navíc dýchají vrstevníci Calle Clang a Vjačeslav Butejec.
"Suchánek by mohl porazit Clanga a utvořit v San Diegu tandem s Hussem (za předpokladu, že si Mrázek udrží pozici náhradníka v Anaheimu)," predikoval nedávno Eric Stephens z online deníku The Athletic.
O rozdělení rolí zkraje sezony rozhodne tréninkový kemp, kde se Suchánek v rámci brankářské skupinky bude moct cítit skoro jako doma.
Vedle českých parťáků Dostála a Mrázka potká ještě slovenského trenéra gólmanů Anaheimu Petera Budaje.