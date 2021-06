České dvacítce i Spartě vychytal poslední titul, teď hokejový dobrodruh Duba končí

Brankář Tomáš Duba ukončil ve 39 letech kariéru. U hokeje ale zůstane. Ve Finsku, kde se s finskou manželkou a dětmi usadil, začal trénovat mládež.

Naposledy Duba v předminulém ročníku chytal za anglický Sheffield. Minulou sezonu, kterou citelně zasáhla koronavirová pandemie, vynechal. A další už nepřidá.

"Pověsím to na hřebík," řekl deníku Aktuálně.cz. "Před několika týdny jsem sice dostal nabídku z nejmenované nejvyšší soutěže, ale doma mi to neprošlo. Už jsme se tady za ten rok usadili. S díky jsem odmítl."

"Sice ve mně ještě něco hlodá, ale už si nepotřebuju nic dokazovat," pokračoval. "Kde jsem chtěl hrát, jsem hrál. Z 95 procent jsem přesvědčený, že končím."

Duba patřil k velkým talentům českého hokeje. Na juniorském mistrovství světa 2000 bral zlato coby náhradník, o rok později k titulu přispěl jako jednička. Jde o dosud poslední zlato české dvacítky.

Poté si Dubu v sedmém kole draftu NHL vyhlédl Pittsburgh, ale v zámoří v zápasu nenastoupil. Ani na farmě. V Evropě se ale prosadil. Po návratu z Finska vychytal pražské Spartě její zatím poslední titul. Uplynulo od něj už 14 let.

V pozdější fázi kariéry Duba proslul coby hokejový dobrodruh. Celkově chytal v devíti různých zemích včetně Itálie, Jižní Koreje či Velké Británie.

U hokeje zůstane. Během "covidového" ročníku plynule přešel k trénování ve finské Lappeenrantě.

"Začal jsem v místním klubu trénovat dorost," prozradil. "Dělám asistenta trenéra a trenéra gólmanů. Také jsem se zařadil do školního programu, kde vychovávají trenéry pro nároďák. Trvá to dva tři roky, já jsem v prvním. Chtěl bych načerpat co nejvíc znalostí od lidí, které považuju za odborníky. Třeba to pak zúročím v Česku, kdoví."