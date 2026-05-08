Tolik Čechů, podivovala se legenda. V play off NHL zastiňují giganty

Pokud by někdo po 20 letech procitl z kómatu a podíval se na brankářské statistiky v zámořské NHL, musel by si říkat, že Česko zůstalo top hokejovou velmocí – a možná dokonce navýšilo svou prestiž. Výmluvné je hlavně letošní play off.
V nultých letech, kdy byl český hokej na vrcholu, chytali v jednom play off NHL maximálně tři Češi. Nejúspěšněji se jeví sezona 2000/01, kdy Dominik Hašek, Roman Čechmánek i Roman Turek zastávali roli týmové jedničky.
Ve stejném play off naskočilo do hry 22 českých hráčů do pole.
Těch je letos zatím jen šest. Brankáři se ale kupodivu objevili hned čtyři, všichni v roli jedniček.
Karel Vejmelka vypadl s Utahem v prvním kole, ale zbylí tři jsou stále ve hře. Lukáš Dostál za Anaheim, Jakub Dobeš za Montreal a Dan Vladař za Philadelphii.
Češi tak ve druhém kole, kde se uchází o další postup osm týmů, tvoří neskutečných 38 procent prvních brankářů. Kanada má dva zástupce, Spojené státy, Finsko a Dánsko po jednom.
Když se tak Dostál po nedávné výhře nad Vegas, která znamenala srovnání série na 1:1, připojil do studia televize TNT, jednomu z expertů, legendárnímu gólmanovi Henriku Lundqvistovi, to nedalo a Dostála otázal: „V play off, kde zbývá osm týmů, vidíme tři české jedničky. Jak se dá vysvětlit, že tolik dobrých brankářů teď pochází právě z Česka?“
„Abych byl upřímný, nemám tušení,“ opáčil rozzářený Dostál, který si rozhovor se svým vzorem viditelně užíval.
„Myslím, že česká brankářská škola odvedla kus dobré práce,“ pokračoval odchovanec brněnského hokeje. „Když jsem vyrůstal, viděl jsem kolem sebe spoustu talentů. Jsem rád, že to tolik kluků dotáhlo až sem. Navíc máme hodně nadějí i na letošním draftu.“
V minulosti Dostál přeci jen nabídl možné vysvětlení, proč šli čeští gólmani tolik nahoru. Zmínil jméno Radka Tótha. „Zažil jsem jeho kempy šestnáctek, sedmnáctek; vždycky měly obrovskou kvalitu,“ povídal před rokem a půl.
Tóth, momentálně trenér brankářů Kralup nad Vltavou, v roce 2013 nastoupil jako svazový šéftrenér gólmanů. Pomohl sjednotit a zkvalitnit systém výchovy českých brankářů. Inspiroval se mimo jiné severskými zeměmi, které historicky produkují technicky velmi kvalitní gólmany.
Styl typického českého brankáře se teď značně liší od divoké akrobacie Dominika Haška v 90. a nultých letech.
„Popsal bych to jako aktivní chytání,“ vysvětloval Tóth. „Základem je několik klíčových prvků: excelentní bruslení, co nejdelší setrvání v postoji, aktivní práce obou rukou a propojení toho všeho s vynikajícím čtením hry. Jinými slovy, styl Lukáše Dostála.“
Právě Dostál je poslední roky považovaný za vůbec nejperspektivnějšího českého brankáře.
V uplynulé základní části NHL ho ale někteří krajané zastínili. Hlavně Vladař a Dobeš, kteří podle statistického modelu webu MoneyPuck patřili v gólech chycených nad očekávání do elitní ligové desítky.
Celkem v základní části naskočilo osm českých gólmanů, z toho sedm zvládlo dvouciferný počet zápasů. Švédové měli takto vytížených brankářů devět, Finové rovněž sedm a Rusové šest.
Nového Haška, muže, který by jasně dominoval celé NHL, Česko zatím nenašlo a možná nikdy nenajde. Jinak dnes ale v brankovišti minimálně drží krok s těmi nejlepšími.
„Co se týče hloubky, je nová generace talentovaných českých brankářů možná nejkvalitnější v historii,“ všiml si i renomovaný online deník The Athletic.
