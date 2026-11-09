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Sport

Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.

Hko World Jr Sweden Russia, Red Deer, Canada - 26 Dec 2021
Ruská reprezentace na juniorském mistrovství světa 2022. Turnaj se tehdy kvůli covidu nedohrál. Opětovný rozjezd v srpnu 2022 už proběhl bez Rusů a Bělorusů.Foto: Profimedia – Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Po celou dobu války byla sborná mimo hru, hokejová federace IIHF ji odstavila na základě bezpečnostních důvodů.

Podle arbitrážního soudu CAS ale neprávem. Takže i když se nadále válčí, IIHF musí Rusy vzít zpět, a to od MS do 20 let, které na přelomu roku hostí kanadská města Edmonton a Red Deer.

I když IIHF se soudním rozhodnutím nesouhlasí, už se dala do práce. Norsku, které si před rokem vybojovalo postup do elitní skupiny turnaje, oznámila, že mezi deseti účastníky nakonec nebude. Že ho mají nahradit Rusové.

V takovém případě by Norsko znovu hrálo v nižší kategorii šampionátu. Ten přitom startuje v Maďarsku už za necelý měsíc, tedy o tři týdny dříve. „Pokud se to potvrdí, přinese nám to obrovské praktické problémy. Je to bizarní,“ sdělil generální tajemník norského hokeje Petter Salsten deníku Dagbladet.

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Věří ale, že nepadlo poslední slovo. „Hodně zemí přišlo s tím, že proti Rusku hrát nebude,“ připomněl.

Tento bojkot zahájilo Finsko a rychle se k němu připojilo dalších šest zemí včetně Švédska a Česka. Nyní přibyla sedmá: původně neutrální Švýcarsko. Jediný rozdíl je v tom, že tamní hokejová federace odmítla zápasy s Rusy zatím jen pro nadcházející juniorský šampionát.

Pokud by se tak sborná objevila místo Norska ve skupině B s Českem, Kanadou, Švýcarskem a Lotyšskem, minimálně tři ze čtyř soupeřů by s ní nehráli.

Kanadský hokej bojkot nevyhlásil, ovšem země jako taková je v zásadě na stejné straně. Premiér Mark Carney dal jasně najevo, že dokud trvá válka na Ukrajině, Kanada ruskou reprezentaci na své území nepustí.

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To nemusí být tak jednoduché, protože mnozí ruští junioři už v kolébce hokeje hrají, ale je zřejmé, že v případě ruské účasti hrozí tradičnímu šampionátu fraška.

Napjatou situaci komentoval i nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky. „Nikdo z nás nemá rád válku, nemám pravdu?“ spustil. „Tohle rozhodně vidět nechceme. Doufáme, že to skončí. Kéž by to nikdy nezačalo.“

„Chápu postoj, který zastává premiér, dobře udělal. Zaujal stanovisko, vyjádřil ho zcela jasně. Myslím, že spousta kanadských hráčů i obyvatel to vnímá stejně,“ připojil velikán s kořeny ve východní Evropě na adresu Carneyho, s nímž se jinak politicky rozchází.

Gretzkého výrok rezonoval i v Rusku. Úryvek o válce však mnohá média včetně zpravodajské agentury TASS vynechala a jiná ho upravila. Třeba deník Sport-Express vyměnil slovo válka za „konflikty“. S dodatkem, že „formulace byla upravena v souladu s ruskou legislativou“.

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Za informování mimo oficiální narativy Kremlu, který o válce na sousední Ukrajině mluví jako o speciální vojenské operaci, hrozí v Rusku podle nových zákonů pokuty nebo dokonce vězení.

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