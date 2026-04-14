„Tohle mluví za vše.“ Česká hvězda je v NHL zpátky na dně

Na vrcholu kariéry byl jedním z klíčových mužů Tampy, tou dobou nejobávanějšího týmu hokejové NHL. Teď český útočník Ondřej Palát dosáhl na nezáviděníhodný unikát. Stal se zklamáním sezony hned ve dvou klubech.
Na konci ledna dostal novou šanci. Z New Jersey, kde se trápil stále víc, odešel výměnou k newyorským Islanders. Spolu s ním putovaly dvě volby v draftu: třetí kolo letos a šesté v příštím roce. Opačným směrem zamířil Maxim Cyplakov, podobně trápící se útočník, ale mladší a levnější.
V premiéře za nový mančaft pak Palát uhranul zápisem 1+1 při cenné výhře nad konkurenčními Rangers.
Poté mu rostl čas na ledě, jednorázově se dostal až na velmi slušných 17:44. Mohl si pochvalovat, že je vytěžovaný jako kdysi.
Jenže přišel zlom. Palát dal nakonec za pravdu kritikům, kteří byli vůči tahu Islanders skeptičtí nebo ho rovnou považovali za „nevysvětlitelný“.
„Bývalý hlavní trenér Patrick Roy vyzkoušel Paláta v každé lajně. Nejlépe působil v té čtvrté, ne ale lépe než Kyle MacLean nebo Marc Gatcomb. Tohle mluví za vše,“ napsal časopis The Hockey News.
MacLean s Gatcomb jsou forvardi na hraně NHL a farmy, oba zabírají pod platovým stropem méně než milion dolarů. To Palát je na šesti.
Plán generálního manažera Islanders Mathieua Darche, dřívějšího ředitele hokejových operací Tampy, že se český forvard rozpomene na někdejší výkony, selhal.
Ještě pod Royem se Palát vrátil k desetiminutovému icetimu, který mu vadil v New Jersey.
A po nedávném příchodu Petera DeBoera si nijak nepomohl, naopak. Hned ve třetím klání pod novým koučem, které mimochodem bylo klíčové pro udržení – již zhaslých - postupových nadějí, zůstal 35letý Čech na tribuně coby zdravý náhradník.
Ve 28 zápasech za Islanders posbíral celkově nepřesvědčivý zápis 1+4.
S Čechem na ledě při hře pět na pět dosáhl mančaft Islanders na záporné skóre 13:18.
Proto když teď renomovaný web The Athletic vybíral největší hráčské zklamání u každého klubu, vybral Paláta nejen u New Jersey, ale i u Islanders.
„Své nedostatky měly i ostatní posily z průběhu sezony, ale Palát zklamal možná nejvíc ze všech. Díky výměně dostal šanci začít s čistým štítem mimo New Jersey a vrátit se ke svým přednostem univerzálního hráče. Při bránění ale nebyl dost silný na to, aby kompenzoval ofenzivní úpadek,“ uvedla Shayna Goldmanová.
Další šanci u Islanders už Palát dost možná nedostane. Ačkoliv má smlouvu ještě na rok, klub by ho v létě mohl vyplatit. Podle novináře Stefena Rosnera je to „velmi pravděpodobné“.
Český veterán by pak stál před zásadním rozhodnutím: ukončit kariéru v NHL, nebo se upsat případnému zájemci za mnohem skromnějších podmínek než dosud.
