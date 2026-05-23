Přeskočit na obsah
Benative
23. 5. Vladimír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

To už snad není možný, divil se Rulík. Plán proti slovenským provokacím ale vyšel

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Čeští hokejisté se přiblížili jednomu z prvních dvou míst ve skupině. Tím by se na MS ve Švýcarsku vyhnuli těžkému čtvrtfinálovému soupeři. Vítězství 3:2 nad Slovenskem se ale rodilo těžce. Třeba na střely Češi prohráli 18:30. Trenér národního týmu Radim Rulík na střídačce nejednou trnul.

IIHF World Championships - Group B - Slovakia v Czech Republic
Česko - Slovensko na MS v hokeji 2026Foto: REUTERS
Reklama
IIHF World Championships - Group B - Slovakia v Czech Republic
IIHF World Championships - Group B - Slovakia v Czech Republic
IIHF World Championships - Group B - Slovakia v Czech Republic
IIHF World Championships - Group B - Slovakia v Czech Republic
Zobrazit
22 fotografií

Fribourg (od našeho zpravodaje) - „Zápas byl velmi vyrovnaný. Byli jsme šťastnější, ne lepší. Na rovinu říkám, že rozhodla šťastná situace,“ připomněl zkušený kouč trefu Romana Červenky z 53. minuty.

Český kapitán poslal puk do brány bruslí. Protože ale nepředvedl žádný kop a brusli jen nastavil, rozhodčí po přezkumu gól uznali.

„Na střídačce máme záznam, který nám vrací videokouči. Co jsme viděli a podle pravidla, jak ho vnímám, jsem byl přesvědčený o tom, že by ten gól platit měl,“ komentoval Rulík rozhodující situaci.

„Byla to ale úleva, protože člověk do poslední chvíle neví, jak to rozhodčí posoudí,“ přidal.

Reklama
Reklama

Navzdory této trefě to bylo drama až do závěrečných okamžiků. Slováci napálili tyčku a nakonec to zkoušeli v šesti bez brankáře. Tlak si vytvořili.

Češi třikrát zkusili trefit odkrytou bránu, ale ani jednou neuspěli. Nejvíc to překvapilo při pokusu Dominika Kubalíka z dobré pozice kousek od útočného pásma.

„Zatrnulo mi, říkal jsem si, že to už snad ani není možný,“ kroutil hlavou Rulík. „Ještě to byl náš střelec,“ odkázal na Kubalíkovo selhání, aniž by útočníka jmenoval.

„Není to nic příjemného, protože karma se může otočit, tohle se musí proměnit,“ připojil.

Reklama
Reklama

Zápas v bouřlivě atmosféře nabídl i spoustu emocí a řadu strkanic. Činil se třeba známý slovenský provokatér Kristián Pospíšil, který ovšem vyfasoval hned dva menší tresty. Jeden z nich přetavili Češi v přesilovkovou branku.

„Plán byl nereagovat na jakékoliv podněty, zvlášť od něj,“ prozradil Rulík.

„Platilo to ale i pro kohokoliv jiného. Prostě neoplácet, obětovat se pro tým. Nenechat se vyprovokovat, jako se nám to stalo se Švédy,“ připomněl kouč Ščotkovo pětiminutové vyloučení, které reprezentace Tre kronor po tragickém vstupu do utkání potrestala hned dvěma trefami.

Plán vyšel. Zatímco Slováci celkově vyfasovali osm trestných minut, Češi jen čtyři.

Reklama
Reklama

Červenka a spol. tak zvládnutým zápasem a dalšími třemi body zvýšili šanci na umístění do druhého místa ve skupině B. Tím by se ve čtvrtfinále vyhnuli nejobávanějším sokům ze skupiny v Curychu: Finsku a domácímu Švýcarsku.

„Vývoj ve druhé skupině vnímám, sledujeme to,“ potvrdil Rulík. „U nás ale koukám jen na další zápas, na Nory. Prezentují se tady výborným hokejem a zlepšují se,“ upozornil na pondělního soupeře.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
An Iranian military member educates people about how to use a gun at a booth in Hafte-Tir Square
An Iranian military member educates people about how to use a gun at a booth in Hafte-Tir Square
An Iranian military member educates people about how to use a gun at a booth in Hafte-Tir Square

ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce

Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.

Reklama
Válka na Ukrajině podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia nemůže skončit tradičním vojenským vítězstvím jedné nebo druhé strany na bojišti, ale pouze vyjednaným kompromisem.
Válka na Ukrajině podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia nemůže skončit tradičním vojenským vítězstvím jedné nebo druhé strany na bojišti, ale pouze vyjednaným kompromisem.
Válka na Ukrajině podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia nemůže skončit tradičním vojenským vítězstvím jedné nebo druhé strany na bojišti, ale pouze vyjednaným kompromisem.

Nikam to nevede! Rubio přiznal kolaps jednání o míru na Ukrajině

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během páteční návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz: pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Ve světě ovšem podle něj není nikdo, koho by obě válčící strany respektovaly.

Reklama
Reklama
Reklama