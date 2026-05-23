To už snad není možný, divil se Rulík. Plán proti slovenským provokacím ale vyšel

Čeští hokejisté se přiblížili jednomu z prvních dvou míst ve skupině. Tím by se na MS ve Švýcarsku vyhnuli těžkému čtvrtfinálovému soupeři. Vítězství 3:2 nad Slovenskem se ale rodilo těžce. Třeba na střely Češi prohráli 18:30. Trenér národního týmu Radim Rulík na střídačce nejednou trnul.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - „Zápas byl velmi vyrovnaný. Byli jsme šťastnější, ne lepší. Na rovinu říkám, že rozhodla šťastná situace,“ připomněl zkušený kouč trefu Romana Červenky z 53. minuty.
Český kapitán poslal puk do brány bruslí. Protože ale nepředvedl žádný kop a brusli jen nastavil, rozhodčí po přezkumu gól uznali.
„Na střídačce máme záznam, který nám vrací videokouči. Co jsme viděli a podle pravidla, jak ho vnímám, jsem byl přesvědčený o tom, že by ten gól platit měl,“ komentoval Rulík rozhodující situaci.
„Byla to ale úleva, protože člověk do poslední chvíle neví, jak to rozhodčí posoudí,“ přidal.
Navzdory této trefě to bylo drama až do závěrečných okamžiků. Slováci napálili tyčku a nakonec to zkoušeli v šesti bez brankáře. Tlak si vytvořili.
Češi třikrát zkusili trefit odkrytou bránu, ale ani jednou neuspěli. Nejvíc to překvapilo při pokusu Dominika Kubalíka z dobré pozice kousek od útočného pásma.
„Zatrnulo mi, říkal jsem si, že to už snad ani není možný,“ kroutil hlavou Rulík. „Ještě to byl náš střelec,“ odkázal na Kubalíkovo selhání, aniž by útočníka jmenoval.
„Není to nic příjemného, protože karma se může otočit, tohle se musí proměnit,“ připojil.
Zápas v bouřlivě atmosféře nabídl i spoustu emocí a řadu strkanic. Činil se třeba známý slovenský provokatér Kristián Pospíšil, který ovšem vyfasoval hned dva menší tresty. Jeden z nich přetavili Češi v přesilovkovou branku.
„Plán byl nereagovat na jakékoliv podněty, zvlášť od něj,“ prozradil Rulík.
„Platilo to ale i pro kohokoliv jiného. Prostě neoplácet, obětovat se pro tým. Nenechat se vyprovokovat, jako se nám to stalo se Švédy,“ připomněl kouč Ščotkovo pětiminutové vyloučení, které reprezentace Tre kronor po tragickém vstupu do utkání potrestala hned dvěma trefami.
Plán vyšel. Zatímco Slováci celkově vyfasovali osm trestných minut, Češi jen čtyři.
Červenka a spol. tak zvládnutým zápasem a dalšími třemi body zvýšili šanci na umístění do druhého místa ve skupině B. Tím by se ve čtvrtfinále vyhnuli nejobávanějším sokům ze skupiny v Curychu: Finsku a domácímu Švýcarsku.
„Vývoj ve druhé skupině vnímám, sledujeme to,“ potvrdil Rulík. „U nás ale koukám jen na další zápas, na Nory. Prezentují se tady výborným hokejem a zlepšují se,“ upozornil na pondělního soupeře.
Po důležitém vítězství proti Slovensku se čeští hokejisté v tabulce skupiny B na mistrovství světa vyškrábali na 13 bodů. A i když ještě nemají čtvrtfinále úplně jisté, takový bodový zisk na postup vždy v historii stačil. Pořádně zamotaná je situace v „áčku", odkud by mohl pro Čechy vzejít překvapivý soupeř.
Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde hraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem.
Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. "Byli jsme většinou lepší," tvrdí tamní média po prohře 2:3.
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem".
Americký ministr zahraničí Marco Rubio během páteční návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné.