To tady dlouho nebylo, vrací se experti k MS. Padne ale i nemilosrdná pravda

Reprezentace do osmnácti let je bronzová, rodinná sbírka medailí v rodině Václava Nedorosta se rozrostla. Jaký je otec? Hrdý? Nervózní, kritický? I o tom je nová epizoda podcastu Bago, která se vrací i k vyhlášení Hokejisty sezony a vyhlíží start světového šampionátu.
Vyrazil chytat ryby, ale nakonec víc času zase strávil u zmrzlé vody. Dvojnásobný juniorský mistr světa Václav Nedorost nehlídal pruty, musel hlídat syna, který byl na mistrovství světa hráčů do osmnácti let členem české hokejové reprezentace. Bronzové reprezentace.
„Bylo to pěkný, kluci se semkli a na ten hokej se dalo dívat. Možná se od toho týmu medaile nečekala, ale vybojoval si ji,“ poví v nové epizodě podcastu Bago muž, který se vrací do manažerské role. Nově bude Václav Nedorost úřadovat v mateřských Českých Budějovicích.
Zpátky ale k jeho pozorování mládežnické reprezentace a jedné nemilosrdné pravdě. „Musíme si uvědomit, že pořád jsme v kategorii, která má před sebou hodně práce. Polovina těch kluků to třeba ani nedotáhne do profesionálního hokeje,“ upozorňuje.
Bývalý brankář Roman Málek se pohotově ptá, jak Nedorost prožívá zápasy na tribuně? Radí po jejich skončení? Kritizuje? „Už ne, kluci v tomhle věku už moc dobře vědí, co udělali špatně a co se nepovedlo,“ zazní jasná odpověď.
Naopak otevřenou nechává Nedorost budoucnost. „Jestli se prosadí? Ještě musí vyrůst, zesílit. Vůbec to nejde říct,“ odmítá dávat verdikt nad vlastní krví. Nicméně cenný kov do sbírky přibyl, snad se pro něj najde důstojné místo.
Turnaj byl specifický i selháním Američanů a Kanaďanů, kteří si o medaile vůbec nezahráli. „A to už tady dlouho nebylo. Američané neměli tak silný a dominantní ročník, ale to ani Češi, kteří se s tím dokázali vyrovnat. Ukázali obrovský týmový duch, ochotu pracovat pro tým. To je něco, co jsem u Ameriky neviděl,“ chválí Patrik Štefan, jednička draftu roku 1999.
Moderátorka Tereza Kubíčková se ptá: „Kdo má největší šanci stát se v budoucnu hvězdou?“ Dostane odpověď, dostane k šampionátu spoustu dalších zajímavých informací. Pak se řeč posune k vyhlášení Hokejisty sezony.
Nedá se říct, že by osazenstvo Baga s rozdělením trofejí vysloveně souhlasilo. „Trenér sezony je za mě Filip Pešán. Dokázal s Pardubicemi zvítězit, uspěl, kde velcí trenéři před ním selhali,“ vyzdvihuje Roman Málek kouče Dynama, který musel jen gratulovat karlovarskému Pavlu Paterovi.
Spokojený nebyl bývalý brankář ani s volbou nejlepšího obránce. „Zvítězil Tomáš Galvas a já jsem rád, že ho v Česku máme. Je to mladý kluk, mám radost, že dostává šanci. Zároveň si nemyslím, že byl nejlepší bek sezony. Musíme si říct, že mládí není přednost, tu nejvyšší kvalitu měli jiní,“ nepochybuje.
Kteří? To se dozvíte v nové epizodě podcastu Bago, který si můžete v plném znění opět poslechnout na Aktuálně. Z večera plného smokingů se řeč stočí ještě k dospělé reprezentaci a k přípravným zápasům na mistrovství světa. Opravdu jich musí být tolik? Přejeme příjemný poslech.
