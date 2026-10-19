„To se jen tak nevidí.“ Čech se porval s kapitánem Bruins, v zámoří uhranul energií

Na předminulém mistrovství světa juniorů si proti sobě Petr Sikora poštval hokejovou Kanadu. Teď dvacetiletého Čecha poznávají v zámoří poprvé na klubové úrovni, mladý útočník bojuje po odchodu z Třince na farmě Washingtonu. O víkendu zaujal pěstmi.
Sikora je na začátku zámořské kariéry a Capitals, kteří rodáka z Karviné předloni draftovali v šestém kole, ho podle očekávání poslali na farmu do Hershey.
Ve druhém startu v AHL zapsal český útočník první gól, v utkání číslo pět shodil rukavice.
Sikorovi se ve třetí třetině domácího zápasu proti Providence nelíbil krosček od Billyho Sweezeyho, který ho tvrdě narazil na mantinel. Hned se rozhodl vyříkat si to se soupeřem ručně.
Sweezey je přitom kapitánem Providence Bruins, záložního týmu Bostonu, a ve 30 letech patří k nejzkušenějším hráčům v rozvojové lize.
Sikora si ve vyrovnané rvačce vedl solidně, na konci pak obránce z hostujícího mužstva poklepal na znamení respektu.
„Že by se někdo se Sweezeym takhle vypořádal, obzvlášť jako dvacetiletý zámořský nováček z Evropy, to se jen tak nevidí. Tohle jsem teda nečekal,“ chválil Čecha žurnalista Tony Androckitis na sociální síti X.
Další diskutující pak sice insidera AHL trochu usadili s tím, že Sikora v bitce rozhodně neměl navrch, ale mnoho fanoušků Čecha za jeho odvahu ocenilo.
Stejně tak americký spoluhráč Lynder Lakovic.
„Siki jde do všeho po hlavě,“ hlásil na tiskové konferenci po výhře 5:3. „Dává do toho srdce a myslím, že přesně tohle ukázal. Nebojí se jít do bitky a určitě se nenechal zahanbit,“ dodal.
Za pár týdnů stihl odchovance třineckých Ocelářů poznat přesně tak, jak ho znali protivníci z extraligy nebo juniorských šampionátů.
„Soupeřům se proti němu hraje těžko, dokáže je pořádně vytočit. V kabině je to ale skvělý člověk a výborný parťák,“ komentoval Lakovic.
„Hraje tvrdě. Občas trochu bezhlavě, ale jeho energie se mi líbí. Ten soupeř, se kterým se pral, byl docela tvrdý oříšek. Ale vedl si dobře, palec nahoru. Je to mladý kluk, v lize začíná a oťukává se. V určitých herních aspektech se musí ještě zdokonalit, to mu pomůže posunout se na novou úroveň,“ přidal pohled na Sikoru trenér Hershey Derek King.
V české extralize debutoval Sikora v 17 letech a za tři sezony nasbíral v Třinci v součtu s play off celkem 96 startů. Zaznamenal 13 gólů a 20 asistencí, přičemž často ukazoval i zmiňovanou schopnost dostat se soupeři pod kůži.
V dubnovém finále extraligy svedl krvavou bitku s pardubickým Patrikem Poulíčkem. I proto, že kvůli předchozímu zranění ruky neshodil rukavice, dostal tehdy Sikora naloženo.
O měsíc později potom v podcastu Bomby k tyči vyprávěl, že tuto disciplínu před odletem do Ameriky vypiluje.
„Už to mám domluvené. Můj bratranec je boxer, v létě s ním budu chtít třikrát do týdne trénovat. Vysvětlil mi nějaké základy, ale ještě to úplně neovládám, spíš mrskám rukama,“ usmíval se Sikora.
„V Americe to bude potřeba,“ uznal.
Pozornost hokejového světa pořádně strhl poprvé před necelými dvěma lety na juniorském šampionátu v Kanadě. Češi tam ve čtvrtfinále šokovali domácí favority a Sikora hrál hlavní roli.
Nejenže v zápase přispěl dvěma body, ještě byl po zákroku na něj do konce utkání vyloučen Cole Beaudoin. Kanadským fanouškům se zdálo, že Sikora filmoval a vytrvale na něj bučeli po zbytek turnaje.
Český útočník se jen usmíval.
„Možná mysleli, že mu ublíží, ale ono mu to dělalo dobře. Chtěl se pak ukázat, vybičovalo ho to, užil si to jako reklamu,“ říkal tehdy v rozhovoru pro Aktuálně.cz hráčův otec Petr Sikora starší, sám bývalý hokejista.
„Je nepříjemný jak vosa,“ rozebíral dál synovu hru.
Teď se Sikora bude tímto způsobem snažit vyšlapat si cestu až do prvního týmu Washingtonu v NHL.
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