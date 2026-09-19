„To nemůže být pravda.“ Bizarní gól budí posměch a nevěřícné reakce

Ilves v pátečním zápase nejvyšší finské ligy porazil KalPu 2:1 díky gólu, který se v ledním hokeji jen tak nevidí.
Na začátku druhé třetiny se Ilves, za který nastupují i čeští útočníci Lukáš Jašek a Ondřej Kos, radoval z navýšení skóre na 2:0.
Slavící hosté v zeleném ale sami nemohli uvěřit, jak k tomu došlo.
KalPa, kterou z Čechů reprezentuje obránce Lukáš Kaňák, totiž při signalizovaném vyloučení odvolala brankáře a se šesti bruslaři tlačila na vyrovnání.
Když ale zkušený centr Jaakko Rissanen poslal puk na modrou čáru zadákovi Villemu Ruotsalainenovi, nestačil se divit, co následovalo. Mladý bek se po pádu rozplácl na ledě a puk rychle klouzal pryč ze třetiny. Až doputoval do opuštěné klece.
„To nemůže být pravda,“ kroutili nad gólem hlavou na finské stanici MTV Uutiset. Na sociálních sítích sklidila branka vedle údivu i posměch.
Dle oficiálního zápisu byla připsána útočníkovi Benjaminu Korhonenovi, který se z hráčů Ilvesu jako poslední dotkl puku.
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze
V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Lehečka po euforii rýpal do kritiků. Berdych mluvil o nezaslouženém soupeři
Zápas jako přes kopírák. Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1:2, přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. Jiří Lehečka pak připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky. Kapitán Tomáš Berdych zase vzýval nápravu prapodivného losu.
Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody
V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.