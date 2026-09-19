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Sport

„To nemůže být pravda.“ Bizarní gól budí posměch a nevěřícné reakce

Sport
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Ilves v pátečním zápase nejvyšší finské ligy porazil KalPu 2:1 díky gólu, který se v ledním hokeji jen tak nevidí.

Ice hockey league Liiga match K-Espoo vs KalPa
Jaakko Rissanen byl jedním z hlavních aktérů bizarního vlastního gólu ve finské lize.Foto: All Over Press – ČTK / imago sportfotodienst / Tomi Natri
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Na začátku druhé třetiny se Ilves, za který nastupují i čeští útočníci Lukáš Jašek a Ondřej Kos, radoval z navýšení skóre na 2:0.

Slavící hosté v zeleném ale sami nemohli uvěřit, jak k tomu došlo.

KalPa, kterou z Čechů reprezentuje obránce Lukáš Kaňák, totiž při signalizovaném vyloučení odvolala brankáře a se šesti bruslaři tlačila na vyrovnání.

Když ale zkušený centr Jaakko Rissanen poslal puk na modrou čáru zadákovi Villemu Ruotsalainenovi, nestačil se divit, co následovalo. Mladý bek se po pádu rozplácl na ledě a puk rychle klouzal pryč ze třetiny. Až doputoval do opuštěné klece.

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„To nemůže být pravda,“ kroutili nad gólem hlavou na finské stanici MTV Uutiset. Na sociálních sítích sklidila branka vedle údivu i posměch.

Dle oficiálního zápisu byla připsána útočníkovi Benjaminu Korhonenovi, který se z hráčů Ilvesu jako poslední dotkl puku.

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