To jsem nečekal, kroutil hlavou italský hrdina. Před MS ho zaučovala česká hvězda

Čeští hokejisté s Itálií ještě nikdy neprohráli, na letošním mistrovství světa se to ovšem mohlo změnit. Herně horší outsider sahal po senzaci díky brankáři Damianu Clarovi, který v zámoří konkuruje českým kolegům.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Po dvou třetinách vedli Češi na střely 39:8, ale na góly prohrávali 0:1. Aby proti Itálii po 40 minutách ztráceli, to se nikdy předtím nestalo.
Ze svízelné situace nakonec našli cestu. Obří blamáž odvrátili obratem na 2:1, později pečetěným trefou do prázdné brány.
Hrdinou utkání byl i tak 21letý Clara, který zastavil 55 z 57 střel. To dělá úspěšnost 96,5 procenta.
„Byl neuvěřitelný,“ oslavoval ho spoluhráč Peter Spornberger. „Víme, jak dobrý je. Mohli jsme mu ale pomoct trochu více. Nemůže zvládnout všechno.“
Smeknout museli i Češi. „Chytal výborně,“ spustil třeba útočník David Tomášek. „Já ho znám, hrál se mnou ve Färjestadu. Kvalitní gólman. Prů*er je v tom, když ho rozchytáte, pak se může stát hodně.“
Sám Clara předpokládal, že bude v zápřahu. Ale že až tolik? „To úplně ne. Čekal jsem spíš tak 35 střel nebo něco kolem 40. Měli ale hodně souvislý tlak, stříleli jeden po druhém,“ líčil po utkání.
Byl to pro něj první zápas po asi měsíci. Předtím naposledy chytal za farmu Anaheimu. Když z play off nižší AHL vypadl, připojil se k hlavnímu týmu, kde akorát trénoval. Na světový šampionát mohl odcestovat až poté, co Ducks skončili v bojích o Stanley Cup.
Při pobytu v NHL potkal mimo jiné klubovou jedničku Anaheimu Lukáše Dostála. „Poznal jsem ho před třemi týdny. Skvělý kluk, hned od začátku se ke mně choval moc hezky,“ přiblížil setkání s českou hvězdou.
„Trochu mi vysvětloval, jak to chodí, v letadle jsme měli hodně suprových konverzací o hokeji. Skvělý brankář, skvělý kluk. Těším se, že ho poznám víc,“ přidal.
Ducks v bráně momentálně sázejí na 25letého Dostála. V budoucnu by to ale mohl být i Clara. Před třemi roky ho draftovali ve druhém kole. Měří závratných 197 centimetrů. Rozvíjel se v české juniorce za rakouský Salcburk, ve Švédsku, Finsku.
V této sezoně chytal primárně nejvyšší švédskou ligu, kde v úspěšnosti zákroků zůstal hluboko pod 90 procenty. Na druhou stranu zazářil v italském dresu na domácí olympiádě.
„Bylo to nahoru dolů, ale když to srovnám s loňskem, tak jsem s pokrokem velmi spokojený,“ podotkl Clara, jemuž ve strukturách Anaheimu konkuruje z Čechů také Tomáš Suchánek, stříbrný hrdina z juniorského MS 2023.
Protože Clara dohrával ročník v zámoří na úzkém kluzišti, led ve Fribourgu mu zprvu přišel „trochu jako fotbalové hřiště“.
Proti Čechům si ale zřejmě rychle zvykl. A možná překvapivě vyzdvihl brankáře na opačné straně Dominika Pavláta, který měl méně ohromující statistiky: 14 zákroků z 15 střel.
„Když máte málo zásahů, tak potom nejste tolik ve hře a těžké zákroky jsou ještě těžší. Je tedy hodně působivé, co český brankář na konci předvedl,“ připomněl Clara třetí třetinu, kde Pavlát čelil zhruba polovině z celkového počtu italských střel.
„Nevím, jestli jsem to měl těžší já. Možná to bylo nerozhodně. Fyzicky to pro mě bylo velmi náročné, ale po mentální stránce to měl těžší on,“ dodal italský hrdina.
