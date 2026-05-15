„To jsem dlouho neviděl.“ MS je papírově vzhůru nohama. Češi jsou prý céčkoví

Hokejové mistrovství světa v Curychu a Fribourgu poutá nevšední zápletkou. Do role hlavních vyzyvatelů našlapané Kanady se pasují překvapivé týmy. A Češi jsou od nich povážlivě daleko.
Při absenci Ruska, vyškrtnutého kvůli invazi na Ukrajinu, panuje shoda na tom, že největším konkurentem zámořských velmocí je Švédsko.
Před dnešním startem světového šampionátu však v severské zemi panuje silná skepse. Skoro půlku mužstva sice tvoří hráči NHL, ale těch hvězdných je jen pár. Zato do nominace proniklo pět juniorů.
„Mám krátkou paměť, ale aby švédský tým působil na papíře tak slabě, to jsem dlouho neviděl,“ napsal Hans Abrahamsson ze švédského deníku Sportbladet.
„Porovnáme-li tento tým se dvěma, které v letech 2017 a 2018 vyhrály pro svou zemi poslední tituly, tak vidíme galaktický rozdíl v kvalitě, zkušenostech i ve hvězdném obsazení,“ připojil.
Podle novináře má trenér Tre kronor Sam Hallam větší šanci „vyhrát v loterii než s aktuálním kádrem získat zlatou medaili“.
Zdálo by se, že v olympijské sezoně, kdy utahané hvězdy často odmítají MS, se bude naříkat všude. Ale není tomu tak.
Třeba ve Finsku panuje až euforie. Věhlasný centr Aleksander Barkov, který kvůli zranění zmeškal celou sezonu včetně her pod pěti kruhy, ohlásil účast a strhl s sebou mnoho dalších posil ze zámoří.
Reprezentace Suomi přitom v minulosti – na rozdíl od Švédů – často sázela na bezhvězdnou, evropsky laděnou soupisku.
„Lvi odstartují světový šampionát za výjimečných okolností. Od týmu složeného z hvězd NHL lze očekávat jen jedno: historicky páté zlato z mistrovství,“ napsal Henri Nyholm z finského deníku Ilta-Sanomat.
„Nejúžasnější na tom celém je, že právě máme jaro olympijské sezony. V letech 1998 až 2014 jsme byli zvyklí na to, že po skončení olympijských her s účastí NHL se MS hrálo se soupiskami z Euro Hockey Tour,“ pokračoval novinář s odkazem na seriál přípravných turnajů během ročníku.
„Jiné země tento vzorec následují i letos. Švédsko, Česká republika a Spojené státy mají céčkové výběry,“ připojil.
Američané obhajují na MS titul, ale mají v sestavě jediného olympijského vítěze z Milána, útočníka Matthewa Tkachuka. Skoro třetinu týmu tvoří hráči, kteří většinu sezony odehráli na univerzitě nebo ve farmářské AHL. USA se tak po pár letech, kdy v květnu testovaly „materiál“ pro olympiádu, vracejí ke starým pořádkům.
Kanada, která jako obvykle složila našlapanou družinu, tak bude mít úplně jiné hlavní soupeře než pod pěti kruhy. Alespoň podle mínění v daných zemích.
Vedle Finska hlásí útok na zlato také domácí Švýcarsko. Dřív by to bylo neslýchané, ale teď má dvě stříbra v řadě a opět podobnou hrst hvězd.
Když švýcarský deník Blick seřazoval země, které nejvíc ohrožují medailové, respektive zlaté ambice domácích, na první místo nepřekvapivě vytáhl Kanadu se Sidneym Crosbym.
Češi skončili pátí, tedy za všemi ostatními velmocemi. Mají koneckonců kurz na titul kolem 14:1, asi dvakrát vyšší než čtyři pronásledovatelé Kanady, u nichž sázkové kanceláře navzdory mediálnímu sentimentu nedělají velké rozdíly.
Turnaj svěřenci trenéra Radima Rulíka rozehrají dnes ve 20:20 proti Dánsku. Z favoritů vyzvou ve skupině Švédsko a Kanadu. V předpokládaném čtvrtfinále by pak mohli potkat někoho z trojlístku Švýcarsko, Finsko a USA.
