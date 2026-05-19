To jsem absolutně nečekal, žasl Rulík. A podnět na sudí? Po zkušenostech radši ne

Fribourg (od našeho zpravodaje) - Po šokující porážce od Slovinska se Češi vrátili do programu hokejovému mistrovství světa ve velkém stylu. Až to trenéra reprezentace Radima Rulíka zaskočilo. Nakonec Švédy porazili 4:3.
Co se ve vás odehrávalo v první třetině? Stalo se toho tolik… Moderátor v hale dění označil za „dosud nejlepší třetinu ve Fribourgu“.
Chvílemi byly emoce samozřejmě velké. Že povedeme se Švédy 3:0, jsme absolutně nečekali. Ani ve snu. Alespoň já osobně. Vstup nám vyšel skvěle. Hned jsme si to ale trošku pokazili, že jsme šli na pět minut, respektive na tři minuty do čtyř. Věděli jsme, že mají velice silnou přesilovku. V jejím bránění jsme se ale během zápasu posouvali. A naštěstí jsme dali čtvrtý gól z brejku a ubojovali to do vítězného konce.
Jak jste viděl Černochův neuznaný gól z deváté minuty?
Škoda. Byl tam velký důraz. Za mě gól. Ale nevím…
Jak důležité bylo, že Kubalík potom tým uklidnil gólem na 2:0?
Moc, trefil to výborně. Jak říkám, první třetina byla skvělá. Jen škoda toho, že jsme se nechali unést emocemi na ledě. Přepískli jsme to. Kdybychom emoce udrželi a hráli pět na pět, bylo by to skvěle rozehrané. Ale i tak jsme to zvládli.
Podpoříte teď Ščotku, protože se postavil za tým, nebo ho za ten trest na pět minut a do konce utkání pokáráte?
Honza je vynikající kluk do kabiny. Myslím, že to přejdeme. On ví moc dobře, že to přepískl. Byl tam faul na Voženílka, mám pocit, a mohli jsme z toho těžit. Tam je třeba udržet nervy. A postavit se za tým v maličko jiné situaci. Asi ale neregistroval, že tam byl avizovaný faul na našeho hráče. Bylo to strašně rychlé. Stane se.
A co říkáte na Černochův kuriózní zápas? První gól mu video vzalo, druhý uznalo...
Skvělý zápas, celá čtvrtá lajna hrála skvěle. A vlastně všichni tam nechali všechno. Když se vede, tak to tomu nahrává, protože cítíte šanci, ale mužstvo za to opravdu vzalo.
Cítil jste, že tým chce odčinit prohru se Slovinskem?
Myslím, že jo. Já tedy nečetl jediný článek, jedinou reakci. Utekl jsem tomu. Hráči ale asi ne a nebylo jim to příjemné.
Prý je tohle první turnaj, kdy jste se rozhodli nepodávat podněty na sudí směrem k hokejové federaci IIHF. Proč? A nezměníte po dnešku názor?
Ne. Když jsme je totiž podávali, tak to bylo horší a horší. Stejně tím nic nezměníme. Oni nám akorát řeknou: „Ano, omlouváme se, byl tam neodpískaný faul.“ Chceme je nechat v klidu. Počítáme s tím, že jsou to taky jenom lidi a mohou udělat chybu. Nechceme na sebe upozorňovat.
Jak náročné bylo odehrát tři večerní zápasy ve čtyřech dnech?
To je otázka spíš pro hráče, ale já si myslím, že hodně. Nezdá se to, ale každé střídání je ve sprintu. Posunuli jsme proto úterní trénink a pro hráče, kteří měli vyšší icetime, uděláme malinko jiný program.
Jak jste rád za další výhru pro Kořenáře? Opět to pro něj nebyl jednoduchý zápas.
To nebyl ani minule pro Dominika (Pavláta). Máme dvojici z Evropy. Pro oba je to první mistrovství světa. Nic jednoduchého. Pepa byl v obou zápasech skvěle připravený, koncentrovaný, puky z něj nevypadávají. Velice dobré výkony.
Češi vybojovali důležitou výhru. Projděte si program, výsledky a čísla z MS
Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde odehraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem. Projděte si soupisku Čechů a program šampionátu.
Snový úvod, pak neskutečné drama. Češi udolali silné Švédsko a mají druhou výhru
Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu obhájce bronzu Švédy 4:3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem.
ŽIVĚ Trump oznámil, že v zájmu jednání odkládá útok na Írán plánovaný na úterý
Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají "vážná jednání".
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
„Prohra Ruska je jediná šance.“ Kasparov řekl, jak zastavit Putina
Ruský opoziční politik a šachový velmistr Garri Kasparov se na konferenci Lennarta Meriho v Tallinnu opřel nejen do Západu a NATO, ale také do svých souputníků. Uvedl, že mnoho ruských emigrantů na Západě je proti válce, ale ne všichni jsou připraveni podpořit Ukrajinu.