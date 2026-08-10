To je vtip? nechápou v NHL. Hráč na hraně týmu dostal celoživotní jmění

Letošní léto v hokejové NHL nabídlo i kvůli rostoucímu platovému stropu tolik ztřeštěných kontraktů, až se zdálo, že už nic nemůže překvapit. Omyl. Novou bombu odjistil minulý týden generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas.
V celé historii Penguins dosáhlo na alespoň sedmiletou smlouvu jen pár hráčů. Marc-André Fleury, Mario Lemieux, Kris Letang, Jevgenij Malkin a rekordman Sidney Crosby - toho si klub kdysi uvázal na neskutečných 12 let.
Teď do tohoto spolku, složeného výhradně z legend, vstoupil útočník Ville Koivunen. Od Dubase obdržel osmiletý kontrakt na 32 milionů dolarů (v přepočtu přes 670 milionů korun). Ročně si tak v průměru přijde na čtyři miliony, což je skoro gáže Pavla Zachy v Bostonu.
Pokud Koivunena neznáte, tak se není čemu divit. V NHL totiž nebyl moc vidět ani v tom málu, co odehrál.
„Jsem v šoku. Když to vyšlo ven, musel jsem se ujistit, jestli vidím dobře. Upřímně jsem myslel, že je to vtip,“ kroutil hlavou nad obřím kontraktem bývalý forvard Pittsburghu Tyler Kennedy.
„Když se podíváte na jiné smlouvy v lize, tak si musíte říct, že tenhle kluk vyhrál loterii,“ pokračoval ve vysílání rozhlasové stanice 93.7 The Fan. „Nebude se muset starat o peníze po zbytek života, a to v NHL vstřelil dva góly. Ale přeju mu to, gratulace. Jen nevím, jak to dokázal.“
Koivunena před pěti lety draftovala Carolina v prostředku druhého kola. Do Pittsburghu odešel jako jedna z mnoha položek při výměně za Jakea Guentzela. A brzy se stal hvězdou. Na úrovni farmářské AHL.
V NHL nastoupil za Penguins do 47 zápasů a nashromáždil 14 bodů, z toho pouhé dva góly.
Ještě v minulé sezoně toho v součtu s play off odehrál víc na farmě ve Wilkes-Barre než v hlavním týmu.
„Nikdo neví, jestli vůbec patří do NHL,“ komentoval 23letého Fina Joe Starkey z webu TribLive.com. „V aktuálních nástřelech sestavy ho teď nikdo nemá. Je to tedy čtyřmilionový náhradník?“
To je legitimní otázka. Třeba v červencové projekci Joshe Yohea z online deníku The Athletic byste Koivunena ve čtyřech útocích Pittsburghu hledali marně. Bez něčí výměny se při prázdné marodce vejde těžko.
Ideálně by přitom měl hrát v prvních dvou lajnách, na jinou roli nemá předpoklady.
„Produktivita je u něj vším,“ poznamenal Yohe. „Je nepravděpodobné, že by se uplatnil v oslabení. Nehraje do těla a jeho postava - velkoryse uváděných 183 centimetrů a 83 kilogramů - představovala v minulé sezoně handicap. Typově je to hráč do první formace, který ale nebyl produktivní. Ani nepůsobil, že by někdy mohl nastřílet víc než 20 gólů za rok.“
Manažer Dubas svůj tah bránil. „Vnímáme tuto smlouvu jako sázku,“ přiznal za Penguins. „Sázku na Villeho, jeho potenciál a naši víru, že zamaká, aby svůj potenciál naplno rozvinul.“
Pokud se Koivunen alespoň přiblíží průměru bod na zápas, kterým uhranul v AHL, vyjde z toho Dubas jako vítěz. Stejně tak ale může kontrakt zestárnout jako jeden z nejhorších v lize a historii Penguins.
„I když velmi oceňuji upřímnost a přímočarost v Dubasových úvahách, nemyslím si, že je obecně moudré uzavírat osmileté sázky za 32 milionů dolarů,“ dodal Yohe.
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