To byla paráda! Český mladík si v prodloužení troufl na drzou fintu, rozhodl o výhře

Nádherná finta Adama Jiříčka rozhodla o vítězství českých hokejistů na mistrovství světa hráčů do 20 let nad Finskem. Mladý obránce si na ni troufl v prodloužení, kdy si 81 vteřin před koncem prostrčil před brankářem hokejku mezi nohama a za zády poslal puk do sítě. V normálním hracím čase skončil duel 1:1, soupeř vyrovnal 19 vteřin před koncem třetí třetiny.
Český tým nastoupil i s obráncem Radimem Mrtkou a útočníkem Dannym Chludilem, kteří byli doplněni na soupisku.
Do branky se postavil Michal Oršulák, který odchytal úvodní duel při porážce s Kanadou (5:7) a nahradil Matyáše Maříka. Ten nastoupil ve druhém duelu s Dánskem 7:2.
Kapitán Petr Sikora musel po zásahu pukem z nedělního tréninku použít celoobličejový kryt.
Už po 66 vteřinách hry se český tým dočkal dlouhé přesilové hry po krosčeku Väisänena před finskou brankou na Poletína. Kanadští sudí Murray a Verbeek po revizi zákroku u videa udělili trest na pět minut a do koncem utkání. Po 46 vteřinách početní výhodu využil Kubiesa, který se po Galvasově přihrávce trefil z levého kruhu.
Ve zbytku oslabení se Finové ubránili a ještě v oslabení zahrozil z přečíslení Saarelainen. Před polovinou úvodní části sekl Pikkarainen unikajícího Čihaře a v přesilovce mohl po Curranově přihrávce zpoza branky zvýšit Poletín.
Ten se potom ve 12. minutě dostal i do úniku, ale forhendový blafák nedotáhl. Augustův výběr se ubránil při Žemličkově trestu. Před první pauzou měl po Sikorově přihrávce velkou příležitost Pšenička, jenže minul branku.
V úvodu druhé části Novotný prověřil Rimpinena, potom pálil od modré čáry Mrtka. Český tým se musel bránit při Curranově vyloučení a Oršulák po střele Kiviharjua stihl zalehnout puk před dotírajícím Ruohonenem.
Finové odolali při Boeliusově trestu. Na přelomu druhé části se Augustův týmu ubránil při Pšeničkově vyloučení a ještě před pauzou mohl v oslabení skórovat, ovšem Poletín v úniku po Sikorově přihrávce finského gólmana neprostřelil.
Finové, kteří vyslali za první dvě třetiny jen sedm střel na branku, začali více zaměstnávat Oršuláka. Při trestu Novotného si český gólman poradil s Miettinenovou ránou.
Sikora na druhé straně v dobré pozici upadl v souboji a skončil v brance místo puku. V 54. minutě měl pojistku na hokejce Kubiesa po Poletínově přihrávce, Rimpinen však zasáhl. Oršulák si poradil s Nieminenovým pokusem. Až při power play vyrovnal po Tuuvaově přihrávce Hemming.
V nastavení se po šancích na obou stranách nakonec radovali Češi. Po Sikorově přihrávce zůstal sám před Rimpinenem Jiříček a překvapil jej svou parádní fintou.
Češi si ve třetím utkání na šampionátu v americkém Minneapolis připsali druhou výhru. Na třetím místě skupiny B si polepšili na pět bodů, Finové mají o dva více.
Poslední duel v základní skupině sehrají svěřenci trenéra Patrika Augusty ve středu od 21:30 SEČ s Lotyšskem.
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu:
Skupina B:
Česko - Finsko 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 2. Kubiesa (T. Galvas, Čihař), 64. A. Jiříček (Sikora, Čihař) - 60. Hemming (Tuuva, Ruohonen). Rozhodčí: Murray, Verbeek (oba Kan.) - Ankerstjerne (Nor.), Pye (Kan.). Vyloučení: 5:3, navíc Väisänen (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3235.
Česko: Oršulák - A. Jiříček, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, M. Pšenička, Man - V. Nestrašil, Sikora, Čihař - Benák, Curran, T. Poletín - Chludil, Hoch, A. Novotný - Kubiesa, Žemlička, J. Klíma. Trenér: P. Augusta.
Finsko: Rimpinen - D. Nieminen, Kiviharju, Boelius, Väisänen, Välilä, M. Jokinen, Nykyri - Hemming, Miettinen, Vanhanen - A. Koivu, Ruohonen, Saarelainen - Tuuva, Kuhta, Vesterinen - Pikkarainen, Suvanto, Westergard. Trenér: Mikkola.
1.
Finsko
3
2
0
1
0
15:4
7
2.
Kanada
2
1
1
0
0
9:6
5
3.
Česko
3
1
1
0
1
14:10
5
4.
Lotyšsko
2
0
0
1
1
1:10
1
5.
Dánsko
2
0
0
0
2
4:13
0
Skupina A (St. Paul):
Německo - Švédsko 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
Branky a nahrávky: 8. Pul (Schäfer) - 2. Frondell (Freij, V. Eklund), 22. V. Björck (Boumedienne, Öhrqvist), 29. Berglund (Sahlin Wallenius, Carell), 36. V. Björck (Sahlin Wallenius, L. Danielsson), 40. Öhrqvist (Boumedienne), 46. Frondell (Freij), 58. L. Danielsson (L. Pettersson, Genborg), 60. Berglund (Genborg, L. Pettersson). Rozhodčí: Stachowiak, Tobias - Gorcoff, Heinen (všichni USA). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:4. Diváci: 4122.
1.
Švédsko
3
3
0
0
0
15:5
9
2.
USA
2
2
0
0
0
8:4
6
3.
Slovensko
2
1
0
0
1
6:4
3
4.
Švýcarsko
2
0
0
0
2
3:6
0
5.
Německo
3
0
0
0
3
5:18
0
