Benative
23. 1. Zdeněk
Sport

To byla nádhera. Pastrňák nadchl i přihrávkou, v souboji hvězd trumfl jiného Čecha

Bodové akce Davida Pastrňáka v utkání s Vegas

Sport,ČTK

David Pastrňák řídil v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Vegas 4:3 třemi body. Český útočník, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.

Devětadvacetiletý Pastrňák odstartoval své tříbodové představení v 10. minutě. Při přesilovce, kdy si Hertl odpykával trest na 2 + 2 minuty za vysokou hůl, si vyměnil puk s Charliem McAvoyem, jenž otevřel skóre.

Během pokračující početní převahy šli Bruins i do vedení 2:0 a bylo to po parádní kombinaci.

V jejím závěru našel Morgan Geekie křižnou přihrávkou Pastrňáka, jenž akci ještě vyšperkoval nádhernou přihrávkou mezi kruhy na volného Eliase Lindholma.

Třetí branku Bostonu pak dělilo od té první jen 54 vteřin a vstřelil ji Tanner Jeannot.

Jednadvacátou trefu v sezoně nejproduktivnější Čech v NHL Pastrňák zaznamenal v čase 27:25, kdy navýšil náskok Bostonu už na čtyři góly.

Nejprve uvolnil do prostoru Nikitu Zadorova, jenž posadil na led Hertla a vrátil puk před branku Pastrňákovi, který byl nekompromisní.

Český útočník má na kontě 63 bodů a dotáhl Mikka Rantanena na šestém místě kanadského bodování.

"Před utkáním jsme hodně rozebírali, jak důležité bude po předchozí vysoké porážce s Dallasem mít dobrý nástup do zápasu a dostat i naše fanoušky do varu. Povedlo se,“ pochvaloval si Pastrňák.

Mužstvo Vegas se ovšem v poslední třetině obdivuhodně vzchopilo a dostalo se na dostřel jediné branky.

Odchovanec pražské Slavie Hertl snížil v 44. minutě na 2:4, v přesilovce si rovněž připsal 21. trefu v ročníku. Vyrovnat skóre se však Golden Knights už nepodařilo.

„Čtyřicet minut nám nakonec stačilo na vítězství. Soupeř měl ve třetí třetině velký tlak, ale dokázali jsme si s tím poradit a bereme důležitou výhru," oddechl si Pastrňák.

Bruins zvítězili v devátém utkání z posledních jedenácti a ve Východní konferenci jsou v tabulce sedmí.

Hokejisté Nashville porazili Ottawu 5:3, i když prohrávali už o tři góly, a to v polovině druhé třetiny. Šestnáctý hattrick v kariéře si připsal kanonýr Predators Steven Stamkos.

Pittsburgh předvedl ve třetí minutě zápasu kanonádu tří gólů během 37 vteřin a nakonec zdolal Edmonton na jeho ledě 6:2.

Dallas s Radkem Faksou nestačil na Columbus, zápas rozhodl jediný gól: střelcem byl obránce Blue Jackets Zach Werenski. Faksa odehrál zhruba osm minut.

Minnesota porazila Detroit 4:3 v prodloužení. Tři body si připsal obránce Quinn Hughes a útočníci Wild Mats Zuccarello a Kirill Kaprizov. David Jiříček, nastupující v obraně Minnesoty, měl jednu střelu na branku.

Výsledky NHL:

Boston - Vegas 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)

Branky: 10. McAvoy (Pastrňák), 10. E. Lindholm (Pastrňák), 11. Jeannot, 28. Pastrňák - 41. Eichel, 44. Hertl, 58. Dorofejev. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Korpisalo, 3. McAvoy (všichni Boston).

Montreal - Buffalo 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Branky: 24. Caufield, 32. Suzuki - 1. Zucker, 15. Malenstyn, 23. Benson, 60. Krebs. Střely na branku: 34:17. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen (Buffalo), 2. Suzuki (Montreal), 3. Byram (Buffalo).

Carolina - Chicago 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 13. Nyström, 30. Staal, 55. Blake - 12. Michejev, 25. Lardis, 54. Murphy, rozh. náj. O. Moore. Střely na branku: 31:22. Hvězdy zápasu: 1. Michejev (Chicago), 2. Nyström (Carolina), 3. Knight (Chicago).

Columbus - Dallas 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 9. Werenski. Střely na branku: 22:28. Diváci: 14.372. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Greaves, 3. Coyle (všichni Columbus).

Nashville - Ottawa 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky: 39., 51. a 59. Stamkos, 49. Marchessault, 60. C. Smith - 7. Halliday. 15. Greig, 31. Cozens. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Evangelista, 3. Marchessault (všichni Nashville).

Winnipeg - Florida 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 46. Perfetti - 39. Bennett, rozh. náj. Lundell. Střely na branku: 18:20. Diváci: 14.106. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti (Winnipeg), 2. Bennett (Florida), 3. Toews (Winnipeg).

Edmonton - Pittsburgh 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Branky: 26. Walman, 54. Savoie - 3. a 3. Mantha, 3. Crosby, 33. Rakell, 35. Malkin, 43. Činachov. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Malkin, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh).

Minnesota - Detroit 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 18. a 61. Kaprizov, 41. a 47. Zuccarello - 5. a 37. Raymond, 46. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 39:33. Diváci: 18.067. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Q. Hughes, 3. Kaprizov (všichni Minnesota).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Detroit

52

31

5

16

162:158

67

2.

Tampa Bay

48

31

4

13

170:121

66

3.

Montreal

51

28

7

16

174:171

63

4.

Buffalo

50

28

5

17

167:155

61

5.

Boston

51

29

2

20

170:159

60

6.

Toronto

50

24

9

17

166:166

57

7.

Florida

49

26

3

20

148:161

55

8.

Ottawa

50

23

7

20

166:169

53

Metropolitní divize:

1.

Carolina

51

31

5

15

176:149

67

2.

Pittsburgh

50

25

11

14

166:150

61

3.

NY Islanders

50

27

5

18

146:141

59

4.

Philadelphia

49

23

9

17

147:155

55

5.

New Jersey

50

26

2

22

131:151

54

6.

Washington

51

24

6

21

162:152

54

7.

Columbus

50

23

7

20

150:164

53

8.

NY Rangers

51

21

6

24

138:159

48

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

48

34

9

5

191:114

77

2.

Minnesota

52

29

9

14

168:150

67

3.

Dallas

51

28

9

14

169:142

65

4.

Utah

50

26

4

20

158:139

56

5.

Nashville

50

24

4

22

146:169

52

6.

Chicago

50

21

7

22

139:157

49

7.

Winnipeg

50

20

7

23

148:153

47

8.

St. Louis

50

19

8

23

121:171

46

Pacifická divize:

1.

Vegas

49

24

12

13

164:151

60

2.

Edmonton

52

25

8

19

173:166

58

3.

Anaheim

50

26

3

21

165:176

55

4.

Seattle

49

22

9

18

137:148

53

5.

San Jose

49

25

3

21

153:173

53

6.

Los Angeles

49

20

13

16

129:139

53

7.

Calgary

50

21

5

24

128:149

47

8.

Vancouver

50

17

5

28

133:183

39

