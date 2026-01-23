To byla nádhera. Pastrňák nadchl i přihrávkou, v souboji hvězd trumfl jiného Čecha

David Pastrňák řídil v NHL výhru hokejistů Bostonu nad Vegas 4:3 třemi body. Český útočník, který vstřelil gól a přidal dvě asistence, byl zvolen první hvězdou zápasu. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl.
Devětadvacetiletý Pastrňák odstartoval své tříbodové představení v 10. minutě. Při přesilovce, kdy si Hertl odpykával trest na 2 + 2 minuty za vysokou hůl, si vyměnil puk s Charliem McAvoyem, jenž otevřel skóre.
Během pokračující početní převahy šli Bruins i do vedení 2:0 a bylo to po parádní kombinaci.
V jejím závěru našel Morgan Geekie křižnou přihrávkou Pastrňáka, jenž akci ještě vyšperkoval nádhernou přihrávkou mezi kruhy na volného Eliase Lindholma.
Třetí branku Bostonu pak dělilo od té první jen 54 vteřin a vstřelil ji Tanner Jeannot.
Jednadvacátou trefu v sezoně nejproduktivnější Čech v NHL Pastrňák zaznamenal v čase 27:25, kdy navýšil náskok Bostonu už na čtyři góly.
Nejprve uvolnil do prostoru Nikitu Zadorova, jenž posadil na led Hertla a vrátil puk před branku Pastrňákovi, který byl nekompromisní.
Český útočník má na kontě 63 bodů a dotáhl Mikka Rantanena na šestém místě kanadského bodování.
"Před utkáním jsme hodně rozebírali, jak důležité bude po předchozí vysoké porážce s Dallasem mít dobrý nástup do zápasu a dostat i naše fanoušky do varu. Povedlo se,“ pochvaloval si Pastrňák.
Mužstvo Vegas se ovšem v poslední třetině obdivuhodně vzchopilo a dostalo se na dostřel jediné branky.
Odchovanec pražské Slavie Hertl snížil v 44. minutě na 2:4, v přesilovce si rovněž připsal 21. trefu v ročníku. Vyrovnat skóre se však Golden Knights už nepodařilo.
„Čtyřicet minut nám nakonec stačilo na vítězství. Soupeř měl ve třetí třetině velký tlak, ale dokázali jsme si s tím poradit a bereme důležitou výhru," oddechl si Pastrňák.
Bruins zvítězili v devátém utkání z posledních jedenácti a ve Východní konferenci jsou v tabulce sedmí.
Hokejisté Nashville porazili Ottawu 5:3, i když prohrávali už o tři góly, a to v polovině druhé třetiny. Šestnáctý hattrick v kariéře si připsal kanonýr Predators Steven Stamkos.
Pittsburgh předvedl ve třetí minutě zápasu kanonádu tří gólů během 37 vteřin a nakonec zdolal Edmonton na jeho ledě 6:2.
Dallas s Radkem Faksou nestačil na Columbus, zápas rozhodl jediný gól: střelcem byl obránce Blue Jackets Zach Werenski. Faksa odehrál zhruba osm minut.
Minnesota porazila Detroit 4:3 v prodloužení. Tři body si připsal obránce Quinn Hughes a útočníci Wild Mats Zuccarello a Kirill Kaprizov. David Jiříček, nastupující v obraně Minnesoty, měl jednu střelu na branku.
Výsledky NHL:
Boston - Vegas 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)
Branky: 10. McAvoy (Pastrňák), 10. E. Lindholm (Pastrňák), 11. Jeannot, 28. Pastrňák - 41. Eichel, 44. Hertl, 58. Dorofejev. Střely na branku: 28:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Korpisalo, 3. McAvoy (všichni Boston).
Montreal - Buffalo 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Branky: 24. Caufield, 32. Suzuki - 1. Zucker, 15. Malenstyn, 23. Benson, 60. Krebs. Střely na branku: 34:17. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen (Buffalo), 2. Suzuki (Montreal), 3. Byram (Buffalo).
Carolina - Chicago 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 13. Nyström, 30. Staal, 55. Blake - 12. Michejev, 25. Lardis, 54. Murphy, rozh. náj. O. Moore. Střely na branku: 31:22. Hvězdy zápasu: 1. Michejev (Chicago), 2. Nyström (Carolina), 3. Knight (Chicago).
Columbus - Dallas 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 9. Werenski. Střely na branku: 22:28. Diváci: 14.372. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Greaves, 3. Coyle (všichni Columbus).
Nashville - Ottawa 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Branky: 39., 51. a 59. Stamkos, 49. Marchessault, 60. C. Smith - 7. Halliday. 15. Greig, 31. Cozens. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Evangelista, 3. Marchessault (všichni Nashville).
Winnipeg - Florida 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)
Branky: 46. Perfetti - 39. Bennett, rozh. náj. Lundell. Střely na branku: 18:20. Diváci: 14.106. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti (Winnipeg), 2. Bennett (Florida), 3. Toews (Winnipeg).
Edmonton - Pittsburgh 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Branky: 26. Walman, 54. Savoie - 3. a 3. Mantha, 3. Crosby, 33. Rakell, 35. Malkin, 43. Činachov. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Malkin, 3. Brazeau (všichni Pittsburgh).
Minnesota - Detroit 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky: 18. a 61. Kaprizov, 41. a 47. Zuccarello - 5. a 37. Raymond, 46. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 39:33. Diváci: 18.067. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. Q. Hughes, 3. Kaprizov (všichni Minnesota).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Detroit
52
31
5
16
162:158
67
2.
Tampa Bay
48
31
4
13
170:121
66
3.
Montreal
51
28
7
16
174:171
63
4.
Buffalo
50
28
5
17
167:155
61
5.
Boston
51
29
2
20
170:159
60
6.
Toronto
50
24
9
17
166:166
57
7.
Florida
49
26
3
20
148:161
55
8.
Ottawa
50
23
7
20
166:169
53
Metropolitní divize:
1.
Carolina
51
31
5
15
176:149
67
2.
Pittsburgh
50
25
11
14
166:150
61
3.
NY Islanders
50
27
5
18
146:141
59
4.
Philadelphia
49
23
9
17
147:155
55
5.
New Jersey
50
26
2
22
131:151
54
6.
Washington
51
24
6
21
162:152
54
7.
Columbus
50
23
7
20
150:164
53
8.
NY Rangers
51
21
6
24
138:159
48
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
48
34
9
5
191:114
77
2.
Minnesota
52
29
9
14
168:150
67
3.
Dallas
51
28
9
14
169:142
65
4.
Utah
50
26
4
20
158:139
56
5.
Nashville
50
24
4
22
146:169
52
6.
Chicago
50
21
7
22
139:157
49
7.
Winnipeg
50
20
7
23
148:153
47
8.
St. Louis
50
19
8
23
121:171
46
Pacifická divize:
1.
Vegas
49
24
12
13
164:151
60
2.
Edmonton
52
25
8
19
173:166
58
3.
Anaheim
50
26
3
21
165:176
55
4.
Seattle
49
22
9
18
137:148
53
5.
San Jose
49
25
3
21
153:173
53
6.
Los Angeles
49
20
13
16
129:139
53
7.
Calgary
50
21
5
24
128:149
47
8.
Vancouver
50
17
5
28
133:183
39