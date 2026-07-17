To by se Pastrňákovi nelíbilo, zní v NHL. Boston počeštil tým, hrozí ale velký odchod

Hokejový Boston může být v příští sezoně NHL o něco více český než v předchozích letech, kdy touto optikou spíš stagnoval. Je tu ale jedno velké ale. Stále naléhavěji se řeší, jestli zůstane, nebo odejde Pavel Zacha, po Davidu Pastrňákovi největší české jméno v klubu.
Křídelník Matěj Blümel podepsal smlouvu s extraligovou Spartou. V Bostonu, za který v minulé sezoně odehrál jen pár zápasů a stejně jako v Dallasu působil převážně na farmě, tak definitivně končí.
Bruins však ulovili jiné Čechy. Z Colorada přivedli výměnou útočníka Ivana Ivana, který v přípravném kempu zabojuje o hlavní tým, a podepsali brankáře Jiřího Pateru. Ten by mohl na farmě utvořit tandem se Šimonem Zajíčkem a třeba i dostat šanci o patro výš.
Náhradníkem hvězdného Jeremyho Swaymana totiž má být Michael DiPietro, který je na úrovni NHL podobně nezkušený jako oba Češi.
Do toho v klubu pokračuje, byť s nejistým místem, útočník Lukas Reichel, německý synovec české hokejové legendy Roberta Reichla.
A pak je tu další německý forvard JJ Peterka, největší letní posila, která stála dva výběry v prvním kole draftu. Rodák z Mnichova, jehož příjmení naznačuje české kořeny, v dětství jezdil trénovat do Česka a později hrál za Salcburk v českých mládežnických soutěžích.
Ve 24 letech je jedním z největších příslibů německého hokeje. Minulá sezona v Utahu mu sice tolik nevyšla, ale v té předminulé nasbíral za Buffalo 68 bodů (27+41) v 77 zápasech.
Zámořská média mu teď hledají ideální místo v sestavě Bruins. A nejčastější variantou je levé křídlo první lajny s Pastrňákem a Zachou.
„Vedle špičkového tvůrce hry Pastrňáka by Peterka měl být schopen poprvé překonat hranici 30 gólů,“ napsal Nick Goss ze stanice NBC Sports.
Ještě víc se ale řeší, jak to bude se Zachou. „Je to jedno z nejzajímavějších témat tohoto léta,“ prohlásil nedávno v podcastu 32 Thoughts známý zákulisní novinář Elliotte Friedman.
Devětadvacetiletý Zacha odehrál v Bostonu čtyři sezony, ale před sebou má už jen jeden rok smlouvy. Poté může zamířit na volný trh.
Bruins tak stojí před tradičním rozhodnutím: prodloužit se Zachou smlouvu, což prý chtějí, nebo ho vyměnit, aby neodešel bez náhrady. Druhá možnost by nebyla problém, zájem je.
„Slyšel jsem, že o něm s jinými týmy jednali. A jedním z nich možná byl Montreal. Pár lidí to sice popřelo, ale přišlo mi to logické,“ poznamenal Friedman.
Zacha, který nyní zabírá pod platovým stropem jen 4,75 milionu dolarů, si v Bostonu udělal jméno jako příkladný univerzál. Hraje přesilovky, oslabení, v prvních dvou lajnách zvládne vedle křídla i náročnější roli centra. A letos si vytvořil nová sezonní maxima: 30 gólů, 65 bodů.
„Takže se bavíme o velkých penězích. Jsem zvědavý, jak daleko bude Boston ochoten zajít,“ zdůraznil novinář s tím, že udržení české opory nevyjde levně.
Příští smlouva by Zachovi měla vynášet kolem osmi milionů dolarů ročně, nejodvážnější prognózy mluví o deseti milionech.
Novináři pokrývající Bruins se víceméně shodují, že pokud Zachu vyměnit, tak jedině kvůli jeho přemrštěným finančním nárokům nebo v balíčku za ještě lepšího centra či špičkového obránce.
Jinak prý Boston, jehož cílem je v brzké budoucnosti zaútočit na Stanley Cup, Zachu potřebuje. Žádný z nadějných centrů klubu ho zatím nepřerostl a jen tak se to asi nestane. „Výměna Zachy by se navíc nelíbila Pastrňákovi,“ dodal Fluto Shinzawa z webu The Athletic.
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