To by mělo být nelegální, zírají v NHL. Gudasova nová smlouva vyráží dech

Spekulovalo se o jeho návratu do pražské Sparty. Řízný hokejový obránce Radko Gudas ale zůstává v severoamerické NHL. O práci má navíc postaráno na dlouhé roky dopředu.
„Radko má konec kariéry v NHL. Vystoupili proti němu hráči i agenti a myslím, že se manažeři shodli, že už ho nikdo podepisovat nebude,“ prohlásil před časem v podcastu Mistři světa bývalý útočník Jiří Tlustý.
Důvodem měly být Gudasovy nevybíravé zákroky proti superhvězdám Sidneymu Crosbymu a Austonu Matthewsovi.
Před pár dny ale kapitána Anaheimu s končící smlouvou přivedla výměnou Florida, což ukazovalo na pokračující zájem.
Gudase si chtěla pojistit, ještě než se zkraje července otevře trh s volnými hráči, kde by český zadák mohl kývnout komukoliv, a na poslední chvíli uspěla.
Nedlouho před šestou večer českého času, kdy tržní mánie odstartovala, podepsal Gudas s klubem, kde dřív tři roky působil, zcela mimořádnou smlouvu. Ve 36 letech se upsal na šest let. Ročně si v průměru vydělá 1,5 milionu dolarů.
V Anaheimu zabíral Gudas pod platovým stropem čtyři miliony. Čekalo se, že si pohorší. Překvapila ale délka kontraktu.
„Šestiletá smlouva pro 36letého hráče by měla být nelegální. Šance, že ji dokončí, je nulová,“ napsal na síti X producent pořadů na sdpn Drew Livingstone.
Kritici vidí kontrakt jako jasné obcházení platového stropu. Zpravidla totiž platí, že s rostoucí délkou spolupráce se dá nasmlouvat nižší roční gáže.
Samotný Gudas se v NHL doteď upsal nanejvýš na čtyři roky. Že se nejdelší smlouvy dočkal ve 36 letech, je poměrně kuriózní.
Zvlášť když v uplynulém play off kvůli pochroumanému kotníku prakticky nahrál a v základní části zmeškal téměř třetinu zápasů, byť částečně i kvůli pětizápasové stopce za srážku Matthewse.
„Pro Gudase je to neskutečná tříletá smlouva, která byla samozřejmě zcela legitimně protažena na šest let,“ rýpl si do obráncova kontraktu Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic.
Čistě hokejovou optikou ale Gudas stále budí respekt. V 56 zápasech minulé základní části posbíral 13 bodů (2+11) a v bodyčecích nebo zblokovaných střelách patřil v týmu k nejlepším.
„Je to zkušený důrazný obránce s tvrdou střelou a zastrašujícím faktorem,“ podotkl populární analytický účet JFresh, který vyzdvihl i Gudasovy „velmi podceňované“ pokročilé statistiky.
Vousatý Čech s přezdívkou Řezník teď dělá z Floridy ještě nepříjemnějšího protivníka. Už před podpisem přitom působila jako postrach.
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