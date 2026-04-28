Titul jsem si nekoupil, řekl Dědek. Nezastaví se. U zlaté jízdy poznal hlavní rozdíl

V roce 2019 zachraňovaly Pardubice hokejovou extraligu v baráži, o rok později mířily možná k přímému sestupu. V té době vstoupil do klubu miliardář Petr Dědek, aby tradiční značku zachránil. Povedlo se, a hned poté zahájil Dědek strmý výstup nahoru. Jenže si prožil několik hořkých zklamání. Titul slaví po šesti letech.
„Čekal jsem na to dlouho a jsem rád, že je to za námi. Protože to byly hrozné nervy, hrozné,“ usmíval se krátce po převzetí trofeje na třineckém ledě.
Pardubice hrály finále potřetí za sebou.
Zatímco předloni i vloni sledovaly na vlastním ledě po prohraných sedmých zápasech oslavy Třince a Komety, tentokrát vybojovaly titul po 14 letech pro sebe.
„Bylo vidět, že tým hrál jako tým. Kluci makali jeden za druhého a to byl rozdíl oproti předchozím sezonám,“ popisoval Dědek mezi zlatými konfetami.
„Hrozných nervů“ ho po necelé minutě prodloužení šestého finále v Třinci zbavil Roman Červenka, jenž vystřelil Pardubicím výhru 5:4.
40letý tahoun v play off dominoval - nasbíral 25 bodů za 14 gólů a 11 asistencí. O tři body méně měl kapitán Lukáš Sedlák, nikdo jiný se nedostal na dvouciferné číslo.
„Roman Červenka je nejlepší hokejista v Evropě. To všichni vidí. Co dokáže ve svém věku, to je neskutečné. A spojení se Sedlákem? Červus a Sedlo, to je perfektní dvojice,“ pochvaloval si Dědek.
Kapitána národního týmu Červenku zlákal k návratu ze Švýcarska už před minulou sezonou.
Pardubice pracují s nejvyšším rozpočtem v soutěži, v kádru mají vedle zmíněné dvojice mnoho dalších hvězd a reprezentantů. Do příštího ročníku by měly vstoupit s útočníky Davidem Tomáškem a Matějem Stránským.
Taková síla ve spojení s některými dřívějšími mediálními výstupy pardubického majitele znamená, že u fanoušků ze zbytku republiky není Dědek zrovna v oblibě.
A to přesto, že svým vstupem do Pardubic a pumpováním finančních prostředků rozpohyboval celou extraligu. Ostatní museli reagovat, aby měli v závodech s Dynamem vůbec šanci.
„Ale jestli někdo říká, že jsem si koupil titul? Nekoupil. Koupil jsem si hráče, které si mohl koupit kdokoliv jiný,“ reagoval podnikatel z Vrchlabí.
„Přivedl jsem hráče a ti kluci si to vyhráli. Všichni to chtěli. Červus se vracel jen proto, že chtěl vyhrát. Je strašně soutěživý,“ pokračoval.
Po svém prvním titulu, který je celkově sedmým v historii Pardubic, chce Dědek vybudovat vítěznou dynastii. Podobnou, jakou měl v letech 2019 až 2024 s pěti zlaty v řadě právě Třinec.
„Budeme na tom pracovat. My chceme vyhrávat, kluci chtějí vyhrávat. A věřím, že prvním titulem to z nás trošku spadlo,“ líčil majitel.
Přiznal, že na rozdíl od předchozích let dopředu žádné oslavy neplánoval. Radost z něj sice bezprostředně po triumfu tryskala, ale prý to rozhodně není tak, že by teď hodil nohy nahoru.
„Já jsem workoholik, já jedu furt. Čekají nás další výzvy,“ uzavřel s úsměvem.
Na co obrana? PSG sehrálo s Bayernem bláznivé semifinále
Na co obrana? PSG sehrálo s Bayernem bláznivé semifinále

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým, který vedl už 5:2, se dvakrát trefili Chviča Kvaracchelija a Ousmane Dembélé.
ŽIVĚ USA už nejsou v pozici, aby diktovaly politiku nezávislým státům, vzkazuje Írán
Spojené státy nemohou nadále diktovat svou politiku ostatním zemím, prohlásil mluvčí íránského ministerstva obrany Rezá Talajíník, kterého podle agentury AFP citovala státní televize. "Spojené státy již nejsou v pozici, aby diktovaly svou politiku nezávislým národům," prohlásil Talajíník a dodal, že Washington musí upustit od svých "nelegálních a iracionálních požadavků".
ŽIVĚ „Nákup kradeného zboží je zločin.“ Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Od aféry s kokainem ke zlatu. Byl jsem hloupý, ale ustál jsem to, těší Mandáta
Od aféry s kokainem ke zlatu. Byl jsem hloupý, ale ustál jsem to, těší Mandáta

Pardubičtí fanoušci milují jeho energii na ledě a příkladnou bojovnost. Zároveň vnímají silný životní příběh útočníka, kterému kvůli kokainu na večírku skoro skončila hokejová kariéra. Jan Mandát se z vlastního dna odrazil, a zřejmě i proto si s extraligovým pohárem nad hlavou užil možná nejhlasitější ovace.
Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli jím loni zveřejněné fotografii mušlí na pláži, která podle činitelů naznačovala možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom v úterý americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení svého oponenta Comeyho.