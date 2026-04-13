Těžko to přenáším přes srdce, říká legenda Pardubic. Dědek? To aby se hrálo v teráriu

Jiří Šejba získal s Pardubicemi titul dvakrát jako hráč, jednou coby asistent trenéra a jednou v roli sportovního manažera. Těší ho, že současné semifinále hokejové extraligy mezi Dynamem a Spartou má grády, zároveň tuto sérii sleduje s rozpaky.
V sobotu se souboj o finále mezi Pardubicemi a Pražany pořádně opepřil.
Nejdříve vyšlo najevo, že krátce po čtvrtém zápase série majitel Dynama Petr Dědek prostřednictvím mailu vyzýval k rezignaci ředitele extraligy Martina Loukotu.
Dědkovi vadilo, že vedení soutěže neřeší vulgarity fanoušků Sparty, kvůli kterým mu brečí syn, a že si Sparta z jeho klubu „dělá srandu“.
„Je to ostuda, beru to osobně. Jako ředitel jste selhal,“ psal Loukotovi.
V zápase číslo pět pak Pardubice přetlačily Spartu 4:3 v prodloužení a na tiskové konferenci vybouchl trenér Pražanů Jaroslav Nedvěd. Zkritizoval rozhodčí i Dědka, za což dostala Sparta pokutu 110 tisíc korun.
„Je pěkné, že je to vyhrocené, má to grády. Diváci chodí, líbí se jim to. Ale ta série má některá hlediska, která těžko přenáším přes srdce,“ říká bývalý útočník a trenér Jiří Šejba.
„Nelíbí se mi, že rozhodčí jsou alibisti. Na všechno se chodí dívat na video a rozhodují tak, aby někomu neublížili. Jednou je verdikt takový, podruhé zase jiný,“ pokračuje.
„Vezměme si příklad z Ameriky nebo ze Švýcarska. Vím, že tam rozhodčí jak začnou v září, tak končí i v květnu. Nekoukají na to, jestli je to poslední minuta finále, prostě pískají podle nastaveného metru,“ upřesňuje Šejba.
V prodloužení pátého zápasu se dostal do úniku obránce Sparty Jakub Krejčík, ale nakonec vůbec nezakončil. Od Tomáše Dvořáka schytal holí zásah do obličeje, diskutabilní bylo v ten samý moment i počínání Jana Ludviga, jenž Krejčíkovi zablokoval hokejku.
Sama komise rozhodčích uznala, že tady měli sudí Robin Šír s Tomášem Cabákem Pardubice potrestat. Dvořákův faul jim unikl.
„Všude jinde by se to pískalo,“ má jasno Šejba. „Nedvěd to potom řekne, má pravdu a dostane pokutu 110 tisíc? Spartě to nikdo nevrátí, konec mohl být jinačí,“ přemýšlí někdejší mistr světa.
Trenér Sparty zároveň prohlásil, že pardubický majitel Dědek svým mailem adresovaným vedení soutěže dostal rozhodčí pod tlak.
„Majitel by měl být trošku odolný, navíc když je podnikatel. Tohle přece bylo vždycky. Když jste jako hráč kamkoliv přijel a trošku jste vyčuhoval, všude na váš křičeli,“ reaguje Šejba na stížnosti k vulgaritám.
„Člověk tohle musí vydržet, to je můj názor. Ať si lidi klidně křičí. Jestli se ze všeho takhle sesypou, tak nevím, to budou hrát za chvilku v nějakém uzavřeném teráriu,“ dodává autor slavného hattricku z utkání proti Kanadě na MS 1985 v Praze.
Ačkoli je Šejba rodákem z Pardubic a s klubem slavil tituly v různých érách a různých rolích, přiznává, že cestu k současnému mužstvu kouče Filipa Pešána si hledá těžko.
„Moc mi ten tým neříká, moc mě neoslovuje. Ano, jsou tam hvězdy, ale skoro žádní naši pardubičtí kluci,“ podotýká.
Když Pardubice před 14 lety vyhrály extraligu naposled, byl u toho jako sportovní manažer. Zlato si tehdy na krk pověsili také Robert Kousal s Danielem Rákosem, kteří jsou v týmu i letos.
Vedle nich se dají za pardubické odchovance považovat už jen Martin Kaut a Patrik Poulíček.
„Přijde mi, že sparťané více tahají pro tým. Už si v play off užili svoje a zocelilo je to,“ připomíná Šejba otočky Sparty v předkole s Kladnem a čtvrtfinále s Plzní. „Semifinále je ale extrémně vyrovnané, rozhodují maličkosti,“ doplňuje.
Do dnešního utkání číslo šest, které v O2 aréně odstartuje v 18:45 a z něhož deník Aktuálně.cz přinese podrobný online přenos, jdou s postupovým mečbolem Pardubice.
„Mají dvě šance, ale spoléhat se na to nedá. Oba týmy se musí zaměřit na disciplínu, zároveň půjde o důraz před brankou. Tipnul bych si, že to budou takové šachy a zase se půjde do prodloužení,“ odhaduje Šejba.
Je jasné, že emoce budou znovu vyšponované na maximum.
„Jsem zvědavý, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi na sebe vyslechne nějaké pokřiky,“ utrousil Nedvěd ještě na sobotní tiskové konferenci.
Trápí ji artróza, nemá zuby. V berlínské zoo oslavila narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě
V berlínské zoologické zahradě oslavila 69. narozeniny zřejmě nejstarší gorila na světě. Do německé metropole se Fatou dostala v roce 1959, datum jejího narození bylo stanoveno na 13. dubna 1957. Gorilí samici trápí artróza a nemá už žádné zuby, stále se ale ještě zvládne pohybovat bez pomoci.
ŽIVĚ Rusko porušilo příměří desettisíckrát, obě země útoky po Velikonocích obnovily
Do nedělní půlnoci platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Dnes ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes 10 tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
Letní slavnosti staré hudby lákají na mytické postavy i netradiční nástroje
Letní slavnosti staré hudby letos ve svém 27. ročníku s podtitulem Mýty a legendy nabídnou na různých místech v Praze zpodobnění postav antické mytologie. Na sedmi koncertech vystoupí světové špičky v interpretaci staré hudby.
Pavel označil maďarské volby za dobrou zprávu pro Evropu, Babiš pozval Magyara
Výsledek maďarských parlamentních voleb je dobrá zpráva pro Evropu, voliči se vyjádřili pro změnu, uvedl prezident Petr Pavel nedělnímu hlasování, které po 16 letech ukončilo vládu premiéra Viktora Orbána. Český premiér Andrej Babiš (ANO), který Orbána před volbami podpořil, pogratuloval k vítězství lídrovi maďarské opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi.
Orbánův kat si nahrával manželku. Jak si poradí s „mega“ mocí? První kroky už oznámil
Po sečtení téměř všech hlasů pravděpodobný budoucí maďarský premiér Péter Magyar získá 138 křesel ze 199členného parlamentu, čímž si zajistí ústavní většinu. Strana Fidesz končícího šéfa vlády Viktora Orbána naopak získala pouze 55 křesel a po dlouhé době tak ztratí většinu. Kdo je muž, který našel recept, jak dlouholetého vůdce Maďarska porazit?