Těžká rána pro Třinec. Pardubice udeřily 76 vteřin před koncem a jsou krok od titulu

Sport,ČTK

Hokejisté Pardubic porazili v pátém finále play off extraligy doma Třinec 2:1, ujali se vedení 3:2 na zápasy a jediné vítězství je dělí od zisku prvního titulu od roku 2012. V čase 58:44 o tom rozhodl kapitán Lukáš Sedlák.

Radost hokejistů Pardubic po vítězné trefě v pátém utkání finále extraligyFoto: ČTK
Do první šance se dostal hned v úvodu pardubický Červenka, ale Kacetla nepřekonal. Ve 2. minutě ale šel pykat třinecký Hudáček, který zasáhl vysokou holí Kauta a sudí Mejzlík se Šírem potvrdili podle videa trest na dvě plus dvě minuty.

Po 64 vteřinách Dynamo první výhodu využilo, když po Sedlákově přihrávce zamířil v čase 2:49 Kondelík do odkryté branky.

Dalších 120 vteřin v oslabení už Oceláři odolali. V 7. minutě měl v přečíslení po Smejkalově pasu další šanci Dynama Kelemen.

Třinec poprvé vystřelil na branku těsně po polovině první třetiny a Hrehorčákovu ránu z levého kruhu vytěsnil Will. Kacetla nepřekonali svými střelami Tourigny ani Lauko.

V 15. minutě se dostal před pardubického gólmana Cienciala, ale s bekhendovým zakončením neuspěl.

Z protiútoku s forhendovým blafákem neuspěl ani Američan Fejes, který nastoupil poprvé od třetího semifinále se Spartou. A těsně před první pauzou měl po Poulíčkově akci další možnost, ale přestřelil.

V 25. minutě měl při Čerešňákově vyloučení šanci na vyrovnání Flynn, ale Will zasáhl. Po skončení oslabení na druhé straně zahrozil Mandát, ale Kacetla nepřekonal.

Další příležitost domácích měl po Fejesově akci Vondráček. Při Ciencialově vyloučení za vyhození puku mimo hřiště neuspěl Kaut, potom ztroskotal na Kacetlovi s bekhendovým blafákem Sedlák a Červenka netrefil z pravého kruhu odkrytou branku.

Potom fauloval v šanci Poulíčka Cienciala, ale i v dalším oslabení se Oceláři ubránili. V 38. minutě se měl čas na pravém kruhu osamocený Hudáček, ale minul branku. Za Dynamo měl další možnost Fejes.

V čase 43:24 se Třinec dočkal vyrovnání. Kondelík zůstal ležet v obranném pásmu a kombinaci bratří Michala a Ondřeje Kovařčíkových zakončil u pravé tyče za bezmocného Willa Nestrašil. Kacetl si poradil s ránou Tourignyho i tečovaným pokusem Smejkala.

Při vyloučení Michala Kovařčíka měl dvě šance Smejkal. Nejdříve se mu před odkrytou brankou odrazil puk od bruslí mimo branku. Potom prostřelil Kacetla mezi betony, Musil však stihl puk odvrátit. Odpálil jej ovšem do hlediště a šel pykat. Oceláři ale odolali i v dalším oslabení včetně deseti vteřin ve třech proti pěti.

Dynamo rozhodlo 76 sekund před koncem, kdy se po tlaku dostal k puku před brankovištěm Sedlák a forhendem ho poslal za Kacetla. Skóre 2:1 se nezměnilo ani v závěrečné power play hostů.

Na sedmý triumf v historii a první od roku 2012 může Dynamo dosáhnout v případě úspěchu v úterním utkání na ledě Ocelářů. Ti se pokusí udržet naději na šestý titul z posledních sedmi dohraných sezon a vynutit si čtvrteční rozhodující duel v Pardubicích.

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Kondelík (L. Sedlák, Červenka), 59. L. Sedlák - 44. A. Nestrašil (O. Kovařčík, M. Kovařčík). Rozhodčí: Mejzlík, Šír - Hynek, Zíka. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Hájek, Košťálek, Mikliš - Lauko, L. Sedlák, Červenka - Kelemen, Kondelík, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, Mandát - Vondráček, Poulíček, Fejes - J. Stránský. Trenér: Pešán.

Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, Nedomlel, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, Cienciala, Kubiesa. Trenér: Žabka.

Zadržený útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, je absolventem Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle agentury Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Podle příspěvku na facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.
„Místo kulek použiju broky.“ Než začal střílet na Trumpa, učitel se ozval z hotelu

V sobotu večer, jen pár minut před zahájením galavečeře ve washingtonském hotelu Hilton, kam Donald Trump pozval korespondenty Bílého domu, několika lidem dorazil znepokojivý e-mail. Šlo o manifest, v němž jim jejich příbuzný Cole Allen vysvětluje, proč na akci s více než 2600 hosty na amerického prezidenta zaútočí. V dopise popisuje i to, jak jednoduše pronesl na slavnostní akci zbraně.

Černobyl? Chtěla bych tam žít, je to jako vracet se domů, říká jediná česká průvodkyně

Ani po 40 letech, jež v neděli od jaderné havárie uplynuly, nesmíte v černobylské zóně kouřit, sedat si do trávy ani se něčeho dotýkat. Někteří lidé tam ale jezdí vyloženě ničit a brát si věci domů, říká česká průvodkyně Kateřina Vršanská. Návštěva elektrárny prý nebezpečná není, dávka záření za dva dny v Černobylu odpovídá rentgenu zubu.

