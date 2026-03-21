21. 3. Radek
"Ten, který nás nakopl." Na Nečase zase prší chvála, parťáci sklízí obdiv za zadovky

Martin Nečas dál oslňuje hokejovou NHL. Český útočník Colorada otevřel skóre utkání s Chicagem, na další dvě branky přihrál a při výhře 4:1 se stal největší hvězdou utkání.

NHL: Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks
Útočník Colorada Martin Nečas přijímá gratulace od spoluhráčů ke gólu, kterým otevřel skóre duelu s ChicagemFoto: Imagn Images
Nečas zlomil bezgólový stav ve 14. minutě první třetiny. Po rychlém útoku se prosmýkl před branku Valerij Ničuškin, natáhl na sebe dva obránce a pak parádní zadovkou připravil jednoduchou pozici pro českého spoluhráče, který už se nemýlil.

„Ten, který nás nakopl,“ chválil Nečasův gól oficiální účet Avalanache na síti X.

O dvě minuty později si rodák ze Žďáru nad Sázavou připsal asistenci u přesilovkové trefy Brocka Nelsona, jenž tečoval střelu Calea Makara.

Na začátku třetí třetiny našel Nečas v další početní výhodě Nathana MacKinnona, který další nádhernou zadovkou uvolnil Nazema Kadriho, a ten vrátil Coloradu dvoubrankové vedení.

„To byla ale přihrávka,“ rozplýval se nad exkluzivním pasem účet Colorada, které pak ještě pojistilo výhru na 4:1.

Hráči Avalanache se radovali z vítězství po třech prohrách, navíc překonali jako první tým v lize hranici 100 bodů a s předstihem si zajistili postup vyřazovacích bojů.

"Jsme ve skvělé pozici. Měli jsme v průběhu ročníku nějaké výkyvy, ale jako první jsme se dostali do play off, navíc máme už sto bodů. To jsou věci, se kterými musíme být spokojení," liboval si trenér Jared Bednar.

Nečas už podeváté v sezoně získal v jednom zápase alespoň tři kanadské body. Bilanci v sezoně si vylepšil na 84 bodů za 32 gólů a 52 asistencí a o bod překonal své maximum z minulé sezony.

"Je to fajn, důležitější je ale výhra,“ zůstal Nečas po výhře týmovým hráčem.

„Musíme pokračovat v těchto výkonech, protože když budeme hrát takhle, moc zápasů neprohrajeme. Od brankářů po kluky ve čtvrté lajně všichni odehráli skvělý zápas," chválil aktuálně nejproduktivnější Čech v NHL, jemuž v bodování soutěže patří šestá pozice.

Po olympijských hrách nebodoval v NHL pouze ve dvou zápasech ze třinácti.

Mužem utkání byl také brankář Lukáš Dostál, který pomohl Anaheimu 29 zákroky k výhře 4:1 na ledě Utahu, za který nastoupil Vítek Vaněček.

Dostál při svém 48. startu v sezoně vychytal 28. výhru a potvrdil, že v tomto ohledu patří v NHL mezi elitu.

Na ledě Mammoth inkasoval po dvou minutách hry, v dalším průběhu však branku zavřel a Ducks díky jeho výkonu odskočili v tabulce Západní konference Utahu na rozdíl dvou bodů.

"Měli jsme trochu pomalejší start, ale v kabině po první třetině jsme si něco řekli a dokázali jsme to přenést na led,“ prozradil Dostál.

„Ve druhé a třetí dvacetiminutovce už jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli," doplnil.

Domácím k výhře nepomohl ani Vaněček, který zlikvidoval 20 střel a chytal s úspěšností téměř 91 procent.

První bod v sezoně si připsal útočník Tomáš Nosek, jenž asistoval u jediné branky Floridy na ledě Calgary. Panthers v Albertě prohráli 1:4 a znovu se jim vzdálila možná účasti v play off. Vítěznou branku Flames připravil svou desátou asistencí v ročníku Adam Klapka.

Pozici nejlepšího týmu Východní konference potvrdila Carolina, která porazila Toronto 4:3 v prodloužení.

Pořadí za Hurricanes je dál velmi vyrovnané. Čtvrtý Pittsburgh a deváté New York Islanders dělí pouhý bod. Základní část skončí 16. dubna.

Výsledky NHL:

Chicago - Colorado 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky: 27. Kaiser - 14. Nečas, 16. Nelson (Nečas), 41. Kadri (Nečas), 49. Ničuškin. Střely na branku: 20:49. Diváci: 20.539. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon, 3. Ničuškin (všichni Colorado).

Utah - Anaheim 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 2. Guenther - 14. Poehling, 30. Killorn, 59. C. Gauthier, 60. Granlund. Střely na branku: 30.24. Vaněček odchytal za Utah 59 minut a 6 sekund, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Killorn (oba Anaheim), 3. Guenther (Utah).

Calgary - Florida 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 28. Farabee, 31. Olofsson (Klapka), 57. Frost, 58. Coronato - 45. Greer (Nosek). Střely na branku: 36:25. Diváci: 18.272. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Frost, 3. Olofsson (všichni Calgary).

Washington - New Jersey 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 10. R. Leonard, 59. Protas - 60. Bratt. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. R. Leonard (oba Washington), 3. Allen (New Jersey).

Toronto - Carolina 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 12. Joshua, 34. Tavares, 54. Nylander - 26. Staal, 33. z trestného střílení Robinson, 38. K. Miller, 61. Nikišin. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18.329. Hvězdy zápasu: 1. Nikišin, 2. K. Miller (oba Carolina), 3. Tavares (Toronto).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Buffalo

69

43

6

20

242:200

92

2.

Tampa Bay

67

42

4

21

243:186

88

3.

Montreal

68

37

10

21

237:225

84

4.

Boston

69

38

8

23

230:215

84

5.

Detroit

69

38

8

23

203:204

84

6.

Ottawa

68

35

9

24

229:211

79

7.

Florida

69

34

3

32

206:229

71

8.

Toronto

70

29

13

28

219:245

71

Metropolitní divize:

1.

Carolina

69

44

6

19

245:205

94

2.

Pittsburgh

68

34

16

18

235:210

84

3.

Columbus

68

36

11

21

223:212

83

4.

NY Islanders

69

39

5

25

202:195

83

5.

Philadelphia

68

33

12

23

198:210

78

6.

Washington

70

35

8

27

218:205

78

7.

New Jersey

69

35

2

32

187:209

72

8.

NY Rangers

69

28

8

33

196:221

64

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

68

45

10

13

254:173

100

2.

Dallas

68

43

10

15

237:185

96

3.

Minnesota

70

39

12

19

231:201

90

4.

Utah

70

36

6

28

219:195

78

5.

Nashville

68

31

9

28

202:229

71

6.

Winnipeg

68

28

11

29

192:212

67

7.

St. Louis

68

27

11

30

178:224

65

8.

Chicago

69

26

12

31

181:222

64

Pacifická divize:

1.

Anaheim

69

38

4

27

229:237

80

2.

Edmonton

70

34

9

27

243:239

77

3.

Vegas

69

31

14

24

220:215

76

4.

Los Angeles

68

28

16

24

183:205

72

5.

Seattle

68

31

9

28

194:208

71

6.

San Jose

67

32

6

29

207:239

70

7.

Calgary

69

28

7

34

173:214

63

8.

Vancouver

68

21

8

39

178:254

50

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Mohlo by vás zajímat
Dubaj

Zapomeňte na mrakodrapy, hledejte skryté poklady. Průvodce bezpečným nákupem v cizině

Investice, která má hlavu, patu a výhled na Burdž Chalífu. Tak hlásá obrovský billboard poblíž brněnského hlavního vlakového nádraží. Reklama nejmenované společnosti lákající na vložení peněz do apartmánů v Dubaji působí dnes trochu nepatřičně. Ještě před dvěma týdny ovšem věrně vystihovala trendy na trhu se zahraničními investičními nemovitostmi.

Bendovi s dětmi na mezinárodní matematické konferenci v Mariánských Lázních

Kniha o Bendových je kronikou disentu, vězení a pronásledování, ale také víry a naděje

Manželé Bendovi jsou impozantní osobnosti a jejich disidentský příběh, stejně jako příběh jejich manželství, z něhož vzešlo šest dětí, je tak silný, že člověka překvapí, že vlastně až nyní - dvacet pět let od smrti Václava Bendy (1946–1999) - vznikla kniha věnovaná fenoménu Václav Benda. Má 770 stran a je nejen kronikou jedné rodiny, ale také kronikou normalizace, disentu a polistopadové politiky.

Ukrajina, dron, válka, invaze

ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

Sládková Lenka Straková byla v Česku jednou z prvních, která se zapojila do akce Pink Boots na podporu žen v pivovarnictví. Letos v plzeňském pivovaru Elektrárna uvařila ze speciální chmelové směsi výrazně hořký American Pale Ale.

Ženy ženám. Jak sládková Lenka Straková mění DNA českého piva

Teplo a horký sladový odér neomylně dokládají, že nerezová třicetihektolitrová varna právě jede na plné obrátky. Pod skleněnými pokličkami se za dohledu zkušené Lenky Strakové právě rodí hořká svrchně kvašená dvanáctka. Po několikadenním ležení ve sklepě pak vzniklo jedno z piv, které má podpořit všechny ženy v českém pivovarnictví.

