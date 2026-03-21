"Ten, který nás nakopl." Na Nečase zase prší chvála, parťáci sklízí obdiv za zadovky

Martin Nečas dál oslňuje hokejovou NHL. Český útočník Colorada otevřel skóre utkání s Chicagem, na další dvě branky přihrál a při výhře 4:1 se stal největší hvězdou utkání.
Nečas zlomil bezgólový stav ve 14. minutě první třetiny. Po rychlém útoku se prosmýkl před branku Valerij Ničuškin, natáhl na sebe dva obránce a pak parádní zadovkou připravil jednoduchou pozici pro českého spoluhráče, který už se nemýlil.
„Ten, který nás nakopl,“ chválil Nečasův gól oficiální účet Avalanache na síti X.
O dvě minuty později si rodák ze Žďáru nad Sázavou připsal asistenci u přesilovkové trefy Brocka Nelsona, jenž tečoval střelu Calea Makara.
Na začátku třetí třetiny našel Nečas v další početní výhodě Nathana MacKinnona, který další nádhernou zadovkou uvolnil Nazema Kadriho, a ten vrátil Coloradu dvoubrankové vedení.
„To byla ale přihrávka,“ rozplýval se nad exkluzivním pasem účet Colorada, které pak ještě pojistilo výhru na 4:1.
Hráči Avalanache se radovali z vítězství po třech prohrách, navíc překonali jako první tým v lize hranici 100 bodů a s předstihem si zajistili postup vyřazovacích bojů.
"Jsme ve skvělé pozici. Měli jsme v průběhu ročníku nějaké výkyvy, ale jako první jsme se dostali do play off, navíc máme už sto bodů. To jsou věci, se kterými musíme být spokojení," liboval si trenér Jared Bednar.
Nečas už podeváté v sezoně získal v jednom zápase alespoň tři kanadské body. Bilanci v sezoně si vylepšil na 84 bodů za 32 gólů a 52 asistencí a o bod překonal své maximum z minulé sezony.
"Je to fajn, důležitější je ale výhra,“ zůstal Nečas po výhře týmovým hráčem.
„Musíme pokračovat v těchto výkonech, protože když budeme hrát takhle, moc zápasů neprohrajeme. Od brankářů po kluky ve čtvrté lajně všichni odehráli skvělý zápas," chválil aktuálně nejproduktivnější Čech v NHL, jemuž v bodování soutěže patří šestá pozice.
Po olympijských hrách nebodoval v NHL pouze ve dvou zápasech ze třinácti.
Mužem utkání byl také brankář Lukáš Dostál, který pomohl Anaheimu 29 zákroky k výhře 4:1 na ledě Utahu, za který nastoupil Vítek Vaněček.
Dostál při svém 48. startu v sezoně vychytal 28. výhru a potvrdil, že v tomto ohledu patří v NHL mezi elitu.
Na ledě Mammoth inkasoval po dvou minutách hry, v dalším průběhu však branku zavřel a Ducks díky jeho výkonu odskočili v tabulce Západní konference Utahu na rozdíl dvou bodů.
"Měli jsme trochu pomalejší start, ale v kabině po první třetině jsme si něco řekli a dokázali jsme to přenést na led,“ prozradil Dostál.
„Ve druhé a třetí dvacetiminutovce už jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli," doplnil.
Domácím k výhře nepomohl ani Vaněček, který zlikvidoval 20 střel a chytal s úspěšností téměř 91 procent.
První bod v sezoně si připsal útočník Tomáš Nosek, jenž asistoval u jediné branky Floridy na ledě Calgary. Panthers v Albertě prohráli 1:4 a znovu se jim vzdálila možná účasti v play off. Vítěznou branku Flames připravil svou desátou asistencí v ročníku Adam Klapka.
Pozici nejlepšího týmu Východní konference potvrdila Carolina, která porazila Toronto 4:3 v prodloužení.
Pořadí za Hurricanes je dál velmi vyrovnané. Čtvrtý Pittsburgh a deváté New York Islanders dělí pouhý bod. Základní část skončí 16. dubna.
Výsledky NHL:
Chicago - Colorado 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 27. Kaiser - 14. Nečas, 16. Nelson (Nečas), 41. Kadri (Nečas), 49. Ničuškin. Střely na branku: 20:49. Diváci: 20.539. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon, 3. Ničuškin (všichni Colorado).
Utah - Anaheim 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky: 2. Guenther - 14. Poehling, 30. Killorn, 59. C. Gauthier, 60. Granlund. Střely na branku: 30.24. Vaněček odchytal za Utah 59 minut a 6 sekund, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Killorn (oba Anaheim), 3. Guenther (Utah).
Calgary - Florida 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 28. Farabee, 31. Olofsson (Klapka), 57. Frost, 58. Coronato - 45. Greer (Nosek). Střely na branku: 36:25. Diváci: 18.272. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Frost, 3. Olofsson (všichni Calgary).
Washington - New Jersey 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 10. R. Leonard, 59. Protas - 60. Bratt. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. R. Leonard (oba Washington), 3. Allen (New Jersey).
Toronto - Carolina 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)
Branky: 12. Joshua, 34. Tavares, 54. Nylander - 26. Staal, 33. z trestného střílení Robinson, 38. K. Miller, 61. Nikišin. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18.329. Hvězdy zápasu: 1. Nikišin, 2. K. Miller (oba Carolina), 3. Tavares (Toronto).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Buffalo
69
43
6
20
242:200
92
2.
Tampa Bay
67
42
4
21
243:186
88
3.
Montreal
68
37
10
21
237:225
84
4.
Boston
69
38
8
23
230:215
84
5.
Detroit
69
38
8
23
203:204
84
6.
Ottawa
68
35
9
24
229:211
79
7.
Florida
69
34
3
32
206:229
71
8.
Toronto
70
29
13
28
219:245
71
Metropolitní divize:
1.
Carolina
69
44
6
19
245:205
94
2.
Pittsburgh
68
34
16
18
235:210
84
3.
Columbus
68
36
11
21
223:212
83
4.
NY Islanders
69
39
5
25
202:195
83
5.
Philadelphia
68
33
12
23
198:210
78
6.
Washington
70
35
8
27
218:205
78
7.
New Jersey
69
35
2
32
187:209
72
8.
NY Rangers
69
28
8
33
196:221
64
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
68
45
10
13
254:173
100
2.
Dallas
68
43
10
15
237:185
96
3.
Minnesota
70
39
12
19
231:201
90
4.
Utah
70
36
6
28
219:195
78
5.
Nashville
68
31
9
28
202:229
71
6.
Winnipeg
68
28
11
29
192:212
67
7.
St. Louis
68
27
11
30
178:224
65
8.
Chicago
69
26
12
31
181:222
64
Pacifická divize:
1.
Anaheim
69
38
4
27
229:237
80
2.
Edmonton
70
34
9
27
243:239
77
3.
Vegas
69
31
14
24
220:215
76
4.
Los Angeles
68
28
16
24
183:205
72
5.
Seattle
68
31
9
28
194:208
71
6.
San Jose
67
32
6
29
207:239
70
7.
Calgary
69
28
7
34
173:214
63
8.
Vancouver
68
21
8
39
178:254
50
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
