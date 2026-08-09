Ten je jak Ovečkin, zírali v Buffalu na Čecha. Dodnes nechápou, že na ně v draftu zbyl

V Buffalu se přes léto vytrvale řeší, kdo bude v nadcházející sezoně hokejové NHL prvním centrem klubu. Jedním z kandidátů je Jiří Kulich, kterému Sabres do budoucna hodně věří. V draftu 2022 se přitom smiřovali s tím, že jim českou naději vyfoukne konkurence.
Dostali tehdy parádní příležitost obrátit nepříznivý vývoj organizace. V dražbě nadějí měli hned tři volby v prvním kole, na devátém, šestnáctém a osmadvacátém místě.
Jako prvního si Sabres vybrali kanadského útočníka Matthewa Savoie. Na pozici číslo 16 však narazili na dilema mezi dalšími dvěma forvardy. Vzít raději Švéda Noaha Östlunda, nebo Čecha Kulicha?
Tehdejší generální manažer Buffala Kevyn Adams nakonec jmenoval prvního z nich. Dal na kolegu Jerryho Fortona, tou dobou ředitele amatérského skautingu, který věřil, že u Kulicha je větší šance, že na 28. pozici stále bude k mání.
Prý proto, že Östlund velkou měrou pomohl Švédsku ke zlatu na mistrovství světa osmnáctek. Kulich sice v českých barvách zářil ještě víc, dokonce ovládl střeleckou tabulku turnaje, ale z týmového pohledu z toho bylo jen čtvrté místo.
Že by si ale Forton byl Kulichovým pádem do spodní části prvního kola jistý? To ani v nejmenším.
Manažer Adams proto hned po vybrání Östlunda nažhavil telefon. Usiloval o výměnu, která by Sabres zajistila vyšší než 28. místo. To mohlo vypadat tak, že k tomuto výběru přihazoval ještě minimálně jeden v nižším kole.
Přestože ale Adams oslovil s nabídkou hned šest klubů, žádný nekývl.
Průběh draftu mezi 16. a 28. příčkou tak Buffalu přišel jako věčnost. „Při každé další volbě se mi svíral žaludek, stejně tak ostatním členům realizačního týmu. Báli jsme se, že na osmadvacátém místě už Kulich nebude k dispozici,“ přiznal nedávno Forton, nyní asistent generálního manažera Sabres, online deníku The Athletic.
Dodnes nechápe, že po Kulichovi nikdo nesáhl dříve.
„Jsem v šoku, že nám to vyšlo. Spousta klubů je teď se svými hráči jistě spokojená, ale nejspíš si kladou stejnou otázku. Jak mohl Kulich spadnout tak nízko? Už tehdy nám to nedávalo žádný smysl,“ poznamenal Forton.
Odchovanec Chomutova se ve své draftové sezoně začal prosazovat v áčku Karlových Varů. Na přelomu kalendářního roku bodoval na mistrovství světa dvacítek a na jaře vyloženě uhranul na zmíněném šampionátu osmnáctek.
„V přesilovkách tam byl prostě… dal v nich pět nebo šest gólů,“ připomněl Forton. „Vzpomínám si, jak jsme s Frankem Musilem (českým skautem Sabres, pozn. red.) v jednom zápase vtipkovali, že na ledě vypadá jako Ovečkin.“
Hned v sezoně po draftu se Kulich rozzářil i v zámoří, jako teenager byl nejlepším střelcem farmy Buffala v Rochesteru, jakkoliv je to neobvyklé.
Přesto se po něm tehdejší trenér týmu Seth Appert „vozil“, konkrétně když přišla řada na pilování defenzivy.
Náctiletého útočníka bojujícího s jazykovou bariérou a novým prostředím to mohlo zarazit. A americký kouč si toho byl vědom. Aby nedošlo k nedorozumění, vytiskl mu proto zprávu v češtině, v níž vysvětlil, že je na něj tak tvrdý, protože si myslí, že z něj jednou může být velký hráč.
Teď Appert na českého forvarda už dva roky dohlíží v roli trenérského asistenta v hlavním týmu Sabres. Očekávání jsou pořád velká, i poté, co Kulich kvůli zrádné krevní sraženině zmeškal většinu uplynulého ročníku.
Dvaadvacetiletý forvard by podle některých předpovědí mohl být už na podzim prvním centrem mužstva, přestože jeden starší interní scénář počítal s tím, že na úrovni NHL stačí „jen“ na křídlo.
„Díky tomu, že umí zahrát na centru a je oddán i hře směrem dozadu, má potenciál zásadně změnit situaci v našem klubu,“ dodal Forton za Sabres, jejichž střed útoku je plný otazníků. Zatím.
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