Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici

Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Renomovaný online deník The Athletic prozkoumal, jak jsou na tom jednotlivé kluby NHL s kvalitou soupisky a zásobou mladých talentů, a posléze určil ligové pořadí pro ročník 2030/31.
To je shodou okolností poslední sezona současného kontraktu Davida Pastrňáka.
A výsledek? Soutěži má vládnout San Jose, následované Montrealem a Utahem. Pastrňákův Boston obsadil tristní 27. místo, tedy šesté od konce.
„Bruins mají přinejlepším průměrnou sestavu i farmářský systém. Snaha vyhrávat a zároveň za pochodu přestavovat tým se obvykle spíše vymstí, než že by to vedlo k vytvoření týmu schopného bojovat o pohár,“ napsal autor žebříčku Corey Pronman.
Boston tuto strategii, tzv. retool, uplatnil s ohledem na tři své superhvězdy: Pastrňáka, beka Charlieho McAvoye a brankáře Jeremyho Swaymana. Všichni jsou na vrcholu kariéry a dá se kolem nich vybudovat úspěšné mužstvo.
Otázkou je, jestli to generální manažer Don Sweeney stihne. Boston nemá mnoho talentů, které by mohl hned zapojit do hry, případně vyměnit za hvězdné hotové hráče.
Skeptičtí jsou i bostonští fanoušci. Počínání klubového managementu ohodnotili v anketě The Athletic známkou C-. Hůř u svých příznivců dopadlo jen sedm týmů.
„Sweeney a spol. udělali po cestě pár chyb (například smlouva s Eliasem Lindholmem), ale sázka na JJ Peterku se jeví dobře a dohoda zahrnující Brandona Carla byla zjevně mistrovská,“ poznamenal novinář Dom Luszczyszyn.
Peterka, mladý křídelník schopný sbírat bod na zápas, je největší letní posilou mančaftu. Sweeney ho přivedl z Utahu za dva výběry v prvním kole draftu.
I s touto akvizicí ale Bruins zůstávají na papíře zhruba tam, kde byli. V ligovém průměru.
„Je otázka, zda dokážou retool kolem kostry mužstva dotáhnout až k reálnému útoku na pohár. Prozatím se zdá, že jsou od tohoto cíle hodně daleko,“ dodal Luszczyszyn.
Web Daily Faceoff vidí budoucnost Bostonu podobně. V ligové hierarchii specificky pro rok 2030 mu přisoudil 22. příčku. To je o čtyři pozice lepší výsledek než před rokem, ale hlavní sdělení zůstává: Bruins budou živořit v ligovém podprůměru.
„V současné době jsou průměrným týmem NHL a ze špičkových talentů mají akorát 19letého Jamese Hagense,“ připomněl analytik Paul Pidutti sedmičku předposledního draftu.
„Je těžké si představit, že by se potenciál této party zvýšil. Podle mnoha indicií jde o vyždímanou organizaci, kterou do roku 2030 čeká několik těžkých rozhodnutí,“ připojil.
Pokud současná strategie Bostonu selže, bude se zvažovat plnohodnotná přestavba. Pak by mohla být na prodej i největší esa týmu v čele s Pastrňákem.
Připomeňme, že v příštích dvou sezonách má česká osmaosmdesátka plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, takže jakýkoliv přesun musí odsouhlasit.
Ve zbylých třech letech se ale klauzule postupně rozvolní. Na osm povolených destinací, pak deset a nakonec na deset zakázaných.
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