Slavný Steve Yzerman už sedmým rokem překopává v roli generálního manažera detroitské Red Wings, aby se v NHL znovu stali hokejovou mašinou na výhry. A zatím slaví jen dílčí úspěchy. Jestli se mu ale něco nedá vyčítat, tak stav farmy v Grand Rapids, která září tak, jako by do nižší AHL ani nepatřila.
Colorado s Martinem Nečasem a Ivanem Ivanem dominuje slavné NHL, Brantford tažený Adamem Benákem, Adamem Jiříčkem a Vladimírem Draveckým si zase podmanil zámořskou juniorku.
Jakkoliv překvapivě to ale může znít, ve srovnání s Grand Rapids Griffins v AHL tyto výkony až tak ohromující nejsou.
Záložní tým Detroitu ve 25 zápasech prohrál v základní hrací době jen jednou a celkem získal 47 bodů z 50 možných, což dělá neuvěřitelnou 94procentní úspěšnost.
Po 25 kláních na tom nikdo v 90leté historii American Hockey League nebyl lépe. „Taková jízda zaujme každého,“ napsal online deník The Athletic.
Stejně jako v případě Colorada a Brantfordu mají i na nadvládě Grand Rapids podíl Češi. Jsou tři - brankář Michal Postava a útočníci Jakub Rychlovský s Ondřejem Becherem.
Postava, který v uplynulé sezoně vylétl z prvoligového Přerova do extraligové Komety a senzačně ji dovedl k titulu, dokazuje, že má i na AHL. Přesně, jak Yzerman očekával.
Třiadvacetiletý Čech coby týmová dvojka zastavil v pěti zápasech 93,6 procenta puků. Pak sice prodělal zranění v dolní části těla, ale brzy by měl být zpátky.
O rok starší Rychlovský, někdejší nejlepší střelec extraligy, v minulém, premiérovém ročníku za mořem víceméně trpěl, ale nadále zkouší prorazit. Po 25 kláních má na kontě relativně skromný zápis 3+7.
Becher, v 21 letech nejmladší z trojice, ještě ani jednou neskóroval, ale v 20 startech posbíral deset asistencí a v klubu na něj pějí chválu. Asistent generálního manažera Detroitu Kris Draper ho označil za tzv. late bloomera, hráče, jehož potenciál se naplno projeví později.
„Český“ Lotyš
Do české party v Grand Rapids dále patří útočník Eduards Tralmaks. Lotyš, který ale uplynulé dvě sezony strávil na Kladně, kde se mimo jiné stal nejproduktivnějším hráčem extraligy.
„Jsme si v týmu nejbližší,“ komentoval pro oficiální web AHL vztah s českými parťáky. „I když jsem Lotyš, chovají se ke mně jako k Čechovi. Rozumím jejich jazyku, přestože aktivně ho nepoužívám. Také všichni víme, jaké je to v Evropě, a to nás spojuje.“
I když u Griffins působí i řada Seveřanů, Nor, Fin a čtyři Švédové, nejvíc Tralmaks přilnul ke středoevropské skupince.
A jestli má teď někdo z ní blízko do NHL, tak on. Osmadvacetiletý rižský čahoun je s 12 góly druhým nejlepším kanonýrem dominujícího mužstva.
V profesionálním zámořském hokeji zkoušel prorazit už před lety, konkrétně na farmě Bostonu, ovšem září až nyní, po kladenské štaci.
„Byla to sezona, v níž jsem se cítil úplně jinak,“ spustil o uplynulém ročníku v týmu Jaromíra Jágra. „Mnohem víc jsem věřil své střele a měl jsem pocit, že mi všechno vychází. Byl to můj průlomový rok.“
„Někdo by kvůli mému věku možná řekl, že to přišlo trochu pozdě, ale to je jedno. Když se podíváte na Lotyše, kteří uspěli v NHL, najdete spoustu příkladů, že to jde i tak. I když jsem v pokročilé fázi kariéry a je mi, kolik mi je, pořád mám šanci. Mým cílem je odehrát alespoň jeden zápas v NHL,“ doplnil Tralmaks.
