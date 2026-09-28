Takhle to nejde. Jen čekáme, co kdo udělá, zuří kapitán Sparty po další porážce

Hodně rozladěný byl po dnešní porážce 0:1 v dohrávce 5. kola s Karlovými Vary kapitán sparťanských hokejistů Filip Chlapík. Pražané nedokázali ani na druhý pokus doma bodovat. Devětadvacetiletý Chlapík v rozhovoru s novináři připustil, že výkon jeho mužstva nebyl dostačující.
Jednoho z klíčových lídrů sparťanské ofenzivy štvala porážka ještě o to víc, že jí přihlížela vysoká návštěva téměř 13 a půl tisíce diváků.
"Takhle doma hrát nejde. Bylo to podobné jako minulý zápas tady proti Boleslavi. Za mě je to málo. Na domácím hřišti před tolika lidmi bychom měli předvést úplně jiný výkon s jiným nasazením. Nemůžeme čekat, že takovým stylem vyhrajeme," prohlásil Chlapík.
Recept na překonání Dominika Frodla v karlovarské brance nakonec nenašlo žádné z domácích ofenzivních es.
"Moc těžké to neměl... Všechno viděl, takhle góly padnou těžko. Gólmani jsou dost kvalitní na to, aby to chytili, když střelu vidí. Snaha byla, ale trvalo nám dlouho, než jsme to změnili. Nějaké šance tam potom byly, ale už se to tlačí do kopce a je to takové všelijaké. Celkově to prostě bylo málo," řekl Chlapík.
Sparta si nijak výrazně nepomohla ani přesilovkami, které hrála jen dvě. "Stejný příběh. Představoval bych si jiné nasazení a naše celkové nastavení. Přišlo mi, že se podruhé za sebou doma čekáme, co kdo udělá. Bez práce to ale v této době nejde. Musíme se vrátit ke kořenům a začít od píky. Takže makat, dělat jednoduchý věci a pak třeba něco přijde. Naopak to nefunguje," zdůraznil Chlapík.
"Bohužel jsme byli asi nejvíce nebezpeční v oslabení. Těžko říct, čím to bylo... Kluci jdou na led s tím, že chtějí oslabení ubránit a nasazení tam najednou je. Pak přijde hra pět na pět, přesilovky a nic. Ještě navíc hrajeme doma, já jsem z toho fakt nešťastnej. Takhle to nejde," doplnil Chlapík.
Další zápas čeká sparťany už v úterý na ledě Hradce Králové. "Určitě to pomůže. Můžeme vypnout, vyspíme se a jdeme na to znova. Můžeme to rychle odčinit, to je pozitivní. Máme dost zkušený tým na to, aby se v tom nikdo nevrtal. Zítra je nový zápas, ale musíme to změnit," řekl Chlapík.
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