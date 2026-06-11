Tak dobrý? Oceněný Čech zaskočil i vlastní tým, na takový úspěch se čekalo věčnost

Léta se mluví o tom, že čeští hokejoví brankáři jsou světová špička. V hlasování o Vezina Trophy pro gólmana roku v zámořské NHL to ale nebylo znát. Nejeden omaskovaný muž z tuzemska vzbudil během sezony naději, ale nakonec si na něj nikdo nevzpomněl. Až letošek hluché období zlomil.
Nejlepším brankářem roku se před pár dny stal – již podruhé v kariéře – Rus Andrej Vasilevskij. V hlasování generálních manažerů porazil krajana Ilju Sorokina a Američana Jeremyho Swaymana.
Z českého pohledu je ale zajímavější další pořadí. Alespoň hlas dostalo osm gólmanů a šestou příčku obsadil Dan Vladař z Philadelphie.
Vytáhlý odchovanec kladenského hokeje získal celkem devět bodů. Dva z celkem 32 generálních manažerů ho na svém hlasovacím lístku zapsali na druhou příčku, další tři mu přiřkli třetí místo.
Takové počty na celkové vítězství ani zdaleka nestačí, ale českou optikou znamenají průlom.
Lépe si naposledy vedl Tomáš Vokoun, a to už je hodně dávno. V povýlukové sezoně 2005/06 skončil s 15 body čtvrtý.
Vokoun byl také na dlouhou dobu posledním českým brankářem, který dostal hlas. V ročníku 2008/09 si na něj, tehdy oporu Floridy, vzpomněl jeden manažer.
Od té doby se Češi přehlíželi. Ondřej Pavelec, Michal Neuvirth, Petr Mrázek… Nikdo dostatečně nezaujal, natož aby navázal na Dominika Haška, šestinásobného vítěze „Veziny“.
Možná překvapivě dlouhou šňůru utnul až teď Vladař. Ten po štacích v Bostonu a Calgary přicházel minulé léto do Philadelphie s nejistými vyhlídkami. Prakticky hned ale vystřelil do pozice jedničky. Dokonce se stal nejužitečnějším hráčem týmu. Švéda Samuela Erssona odsunul do role jasného náhradníka.
„Upřímně: Flyers nečekali, že Vladař bude tak dobrý,“ napsal nedávno deník The Philadelphia Inquirer.
„V žádné z předešlých pěti sezon v NHL v barvách Bostonu a Calgary neodchytal víc než 30 zápasů,“ pokračoval na adresu 28letého gólmana. „Generální manažer Daniel Briere, prezident Keith Jones, trenér Rick Tocchet, všichni čekali, že Vladař bude bránu sdílet, netušili, že Erssonovi místo vyfoukne.“
Téměř dvoumetrový Čech odchytal v základní části 52 zápasů (nebýt zranění, bylo by jich ještě více) a zastavil 90,6 procenta puků, což je v současné NHL velmi slušný nadprůměr. Pro srovnání: Erssonova úspěšnost se zastavila na 87 procentech.
Vladař nakonec dotáhl Philadelphii, která pětkrát v řadě končila po základní části, až do druhého kola play off. Tam nestačil na pozdější finalisty z Caroliny. Celkem v deseti kláních bojů o Stanley Cup pochytal 92,2 procenta kotoučů.
„Překonal všechna očekávání, která jsme do něj vkládali,“ přiznal manažer Briere. „A nezpomalil. V play off byl možná ještě lepší, bylo opravdu něco to sledovat.“
Vladař má smlouvu ještě na rok, pod platovým stropem zabírá 3,35 milionu dolarů. Už se ale spekuluje o tom, že kontrakt prodlouží, hned jak to bude možné, tedy po prvním červenci.
Třeba novinář Elliotte Friedman bere prodloužení spolupráce za „prakticky hotovou věc“ a konkrétně mluví o pětileté smlouvě. Kladenský odchovanec by si polepšil i finančně, podle odhadů by se mohl přiblížit nejlépe placenému českému gólmanovi Lukáši Dostálovi, kterému Anaheim v průměru platí 6,5 milionu dolarů ročně.
Vladařovu životní sezonu potvrzují i pokročilé statistiky. Například v play off chytil podle webu MoneyPuck 8,5 gólu nad očekávání.
Jméno jediného muže, který si vedl lépe, je pak další dobrou zprávou pro český hokej. Byl to Jakub Dobeš z Montrealu.
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